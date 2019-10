Die HSV-News am Dienstag, den 15. Oktober 2019:

Van der Vaart will Job beim HSV

... und empfiehlt Thomas Müller

Hunt trainiert zumindest individuell

Fein und Vagnoman für U21 im Einsatz

Hecking verteidigt Gündogan in Instagram-Affäre

Van der Vaart würde gerne HSV-Jugendtrainer werden

Nach seinem Abschiedsspiel am Sonntag in Hamburg denkt Rafael van der Vaart schon an seinen zweiten Karriereweg. Und der soll nach Möglichkeit auch durch den Volkspark führen. Gegenüber der "Bild" hat sich der Niederländer dem HSV angeboten. "Wenn der Verein mir einen Job als Jugendtrainer anbietet, dann könnte ich mir das vorstellen", sagte der langjährige Kapitän.

Van der Vaart empfiehlt dem HSV Müller

Einmal in Fahrt bot sich der 36 Jahre zugleich als Berater für die sportliche Führung an. Denn so einen Thomas Müller den könnte man doch im Winter verpflichten. Van der Vaart bei "Sport1": "Thomas hat in seiner Karriere unglaublich viele Tore geschossen. So einen Typen braucht man in einer Mannschaft." Erst recht bei einem Zweitligisten. "Vielleicht muss er den Verein wechseln. Der HSV würde ihn, glaube ich, gerne nehmen", sagt der frühere Spielmacher mit einem verschmitzten Grinsen und einem Augenzwinkern.

Rafael van der Vaart hat mit dem HSV, Real Madrid und der niederländischen Nationalmannschaft gegen Thomas Müller gespielt (Archivfoto von 2012).

Foto: imago / Moritz Müller

Müller ist beim FC Bayern mit seiner Reservistenrolle unzufrieden und denkt öffentlich über einen Wechsel nach. "Er kommt in ein Alter, in dem er wissen muss, dass er nicht immer spielen kann", sagt van der Vaart, der für den Umgang des Clubs mit dem verdienten Offensivspieler allerdings wenig Verständnis hat. Denn Bayern-Trainer Niko Kovac hatte Müller zuletzt als Notnagel bezeichnet. "Thomas verdient viel mehr Respekt", sagt van der Vaart.

HSV-Trio um Hunt trainiert individuell

Im Volkspark ist der Sommer ausgebrochen. Trainer Dieter Hecking bat seine Profis am Vormittag bei herrlichem Sonnenschein zur ersten von zwei Tageseinheiten. Mit dabei war auch wieder Stürmer Lukas Hinterseer, der von der österreichischen Nationalmannschaft zurückgekehrt ist. Und Coach Hecking zog die Zügel an. Immer wieder forderte er seine Spieler mit lautstarken Kommandos zur Höchstleistung auf. "Tempo erhöhen, Urlaub ist vorbei", sagte er sechs Tage vor dem Kracher beim Tabellendritten Arminia Bielefeld (21. Oktober).

Lukas Hinterseer ist back in town ✈️ #HSV pic.twitter.com/HlJMdF112L — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) October 15, 2019

Währenddessen trainierte ein Trio individuell auf dem Nebenplatz mit Reha-Trainer Sebastian Capel: Gideon Jung und Kyriakos Papadopoulos (beide wie geplant), aber auch Kapitän Aaron Hunt absolvierten ihr eigenes Programm. Bei Hunt kann dies schon als Fortschritt bezeichnet werden. Hecking hatte zwar am Montag gehofft, dass der Spielmacher nach seinen muskulären Oberschenkelproblemen am Dienstag wieder auf den Platz zurückkehren kann. Wirklich damit rechnen wollte der Coach aber nicht.

Für Hunt bleibt es dennoch ein Wettlauf mit der Zeit bis zum Bielefeldspiel. Jung soll dagegen am morgigen Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Vagnoman vor Pflichtspieldebüt in U21

Mit Außenverteidiger Josha Vagnoman und Mittelfeldspieler Adrian Fein sind gleich zwei HSV-Profis am Abend für die deutsche U21 im Einsatz. Die Elf von Trainer Stefan Kuntz tritt in der EM-Qualifikation in Bosnien und Herzegowina an. Der Gastgeber ist Tabellenführer, hat aber auch ein Spiel mehr als der nach einem Spiel noch punktverlustfreie DFB-Nachwuchs.

Sollte Vagnoman zum Einsatz kommen, wäre es sein Pflichtspieldebüt für die U21, nachdem er am vergangenen Donnerstag gegen die traditionell starke Auswahl Spaniens der Startelf angehörte. HSV-Sportvorstand Jonas Boldt sah sich die Partie in Cordoba live im Stadion an, um Trainer Hecking Auskunft über seine Schützlinge zu geben. "Er hatte anfangs ein paar Probleme gegen die quirligen Spanier, hat sich dann aber gut in die Aufgabe reingefuchst", sagte Hecking über die Leistung Vagnomans.

Hecking stützt Gündogan in Instagram-Affäre

Ilkay Gündogan und Dieter Hecking kennen sich noch aus gemeinsamen Nürnberger Tagen.

Foto: imago / Bernd Müller

Dieter Hecking hat Ilkay Gündogan in der Affäre um den bei Instagram gelikten türkischen Militärgruß verteidigt. Der HSV-Coach glaube seinem früheren Schützling, mit seiner Aktivität in dem sozialen Netzwerk keine politische Meinung zum Ausdruck gebracht haben zu wollen. Vielmehr habe er sich für seinen ehemaligen Mitspieler und Torschützen Cenk Tosun gefreut. Was Hecking im Detail über Gündogan sagt, lesen Sie HIER.