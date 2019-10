Norderstedt. Es war ein unterhaltsames Länderspiel, das die U-20-Teams Deutschlands und Polen am Donnerstagabend den 2112 Zuschauern im Norderstedter Edmund-Plambeck-Sta­dion boten. Am Ende verspielte das deutsche Team aber noch eine 3:1-Führung und unterlag mit 3:4 (3:2).

DFB-Trainer Manuel Baum hatte bei der Nominierung seiner Startelf viel Sinn für Hamburger Lokalkolorit bewiesen. In der deutschen Startelf standen nicht nur Finn Ole Becker vom FC St. Pauli und Jonas David vom HSV, sondern auch die derzeit vom HSV verliehenen Manuel Wintzheimer (VfL Bochum) und Aaron Opoku. Hinzu kamen noch Nicolas Kühn (Ajax Amsterdam) und Kilian Ludewig (RB Salzburg), die früher auch im Nachwuchs des FC St. Pauli ausgebildet worden waren. „Dieser Hamburger Bezug war mehr Zufall. Die Aufstellung hatte vor allem sportliche Gründe“, sagte nach dem Spiel Manuel Baum.

Finn Ole Becker zeigte seine Ballsicherheit

Seine Personalauswahl zahlte sich in der ersten Halbzeit auf jeden Fall aus. Nach dem frühen 0:1-Rückstand durch Tomasz Makowski nach nur 16 Sekunden drehte Wintzheimer per Foulelfmeter (7.) und mit seinem Treffer nach einem Steilpass von Opoku (21.) das Spiel. Kühn gab wenig später die Flanke, die John Yeboah zum 3:1 (36.) nutzte. Doch die Polen glichen durch Marcel Zylla (41.) und David Kurminowski (48.) zum 3:3 aus und erzielten in der 90. Minute durch Lukasz Poreba den 4:3-Siegtreffer.

Finn Ole Becker, in dieser Saison Stammspieler im Mittelfeld des FC St. Pauli, zeigte seine Ballsicherheit und Übersicht, agierte insgesamt aber eher unauffällig. In der Nachspielzeit vergab der 19-Jährige noch den möglichen 4:4-Ausgleich. „Finn ist mehr der Stratege, der mit feiner Klinge und nicht so extrovertiert spielt“, sagte Trainer Baum. Über den sehr auffälligen Opoku sagte er: „Er weiß noch gar nicht , wie gut er wirklich ist.“