Hamburg. Viele Fans fiebern dem Zweitliga-Topspiel HSV gegen Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart bereits entgegen. In der Hamburger Verkehrsbehörde sorgt der Spieltermin am Sonnabend, den 26. Oktober, dagegen für gewaltigen Ärger. Denn die Ansetzung fällt in den Zeitraum der angekündigten A-7-Sperrung von Freitag (25.10., 22 Uhr) bis Montag (28.10., 5 Uhr) zwischen den Anschlussstellen Eidelstedt und Schnelsen-Nord. Ein Abschnitt, der in der Regel von Tausenden Fußballfans für die Anfahrt zum Volksparkstadion genutzt wird.

Nach Angaben der Verkehrsbehörde sei die für die Ansetzung verantwortliche Deutsche Fußball-Liga (DFL) schon im Sommer auf die lange geplante Baustelle hingewiesen worden, als der Spielplan noch nicht erstellt worden war. Die Stadt habe sich demnach ein spielfreies Wochenende oder zumindest ein Auswärtsspiel für den HSV gewünscht. Der Vorwurf lautet nun, dass der Ligaverband diesen Hinweis ignoriert habe.

Behörde: DFL hätte HSV-Spiel auf Freitag ansetzen können

Nachdem die DFL die termingenaue Ansetzung vor rund einem Monat am 5. September bekannt gegeben hatte, erneuerte die Verkehrsbehörde ihren Wunsch. "Wir haben angefragt, ob das Spiel verschoben werden kann beziehungsweise ob die Paarung auswärts stattfinden kann", sagte Sprecherin Susanne Meinecke dem Abendblatt. Doch die Behörde holte sich einen erneuten Korb der DFL ein. "Dabei hätte das Spiel wenigstens am Freitag (25.10., 18.30 Uhr) ausgetragen werden können", ergänzte Meinecke. Bis zur A-7-Sperrung um 22 Uhr wären dann voraussichtlich alle mit dem Auto angereisten Zuschauer abgefahren.

Die Verkehrsbehörde rechnet nun mit langen Staus und bittet die Fußballfans, an jenem Sonnabend mit Bussen und Bahnen anzureisen. Die Angebote des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) sollen zudem verstärkt werden. Auch Flugreisende müssen für die Anfahrt zum Hamburg Airport wesentlich mehr Zeit einplanen.

A-7-Sperrung kann nicht verschoben werden

Am letzten Wochenende im Oktober werden auf der A7 die Ampeln umgebaut, sodass der Verkehr von der West- erstmals in die neue Oströhre umgeleitet werden kann. Wegen des engen Bauzeitplans könne die Sperrung nach Angabe der Behörde nicht verschoben werden.

Das Abendblatt hat die DFL um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen der Hamburger Behörde gebeten. Eine Antwort steht noch aus. Zuerst hatte der NDR darüber berichtet.