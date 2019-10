Die HSV-News am Montag, den 7. Oktober 2019:

Zufriedener Hecking lobt HSV-Teamgeist

Breiter Kader ist der Schlüssel für Erfolg

Abwehrspieler am offensivstärksten

HSV bei Weitschüssen spitze

HSV häufig nur durch Fouls zu stoppen

Hecking warnt vor Delle und lobt St. Pauli

Hecking zieht zufriedene HSV-Bilanz

Ein Viertel der Saison ist gespielt. Zeit für eine erste Zwischenbilanz beim HSV. Die Hamburger schießen im Schnitt etwas mehr als zwei Tore pro Spiel (2,3) und holten sechs Siege in den ersten neun Spielen. Keine Frage, der HSV steht mit 20 Punkten nach neun Spieltagen zu Recht an der Tabellenspitze. Auch Dieter Hecking ist von der Entwicklung seiner Mannschaft begeistert.

„Wir haben die meisten Tore geschossen, die wenigsten Gegentreffer kassiert. Wir spielen attraktiven Fußball. Ich bin mehr als zufrieden“, sagte der HSV-Trainer der „Bild“. „Wir merken, so wie wir es angehen, haben wir die Chance, eine gute Saison zu spielen. Im Moment macht es einen sehr stimmigen Eindruck.“ Neun Partien stehen noch bis zur Winterpause an. Kurz vor Weihnachten endet die Halbjahresserie mit dem Rückrundenauftakt in Darmstadt. Mit einer ähnlichen Bilanz wie in den ersten neun Spielen soll nun die Basis für den Aufstieg gelegt werden.

Hecking: Teamgeist Schlüssel für HSV-Erfolg

Doch was stimmt Fans und Verein optimistisch, dass der HSV diesmal nicht in der Rückrunde einknickt? Hecking hebt vor allem den Teamgeist hervor. „Es ist ein tolles Miteinander in der Kabine. Ich hatte selten so eine Mannschaft, bei der so viel gelacht wird. Sie sind immer gut drauf. Das habe ich in der Form selten erlebt.“

Die HSV-Profis feiern mit ihren Fans den 2:0-Sieg gegen Fürth. Es ist der vierte Heimerfolg in Serie, bei dem die Hamburger kein Gegentor kassierten.

Foto: Witters

Und es gibt noch weitere Aspekte, die für Zuversicht sorgen. Eine Tordifferenz von plus 14 nach neun Spieltagen gab es nur einmal in der Clubgeschichte. 1963/64, in der Gründungssaison der Bundesliga und als Uwe Seeler noch spielte, kam der HSV zur selben Zeit auf plus 16 Tore (26:10), ermittelte die "Bild".

Breiter Kader macht den Unterschied

Außerdem legte der HSV beim Umbruch im Sommer großen Wert auf Vielseitigkeit. Die Verantwortung auf dem Platz trägt nun nicht mehr Kapitän Aaron Hunt alleine. Nach neun Spielen haben bereits zehn verschiedene Spieler ein Tor erzielt. Keine andere Mannschaft ist schwerer auszurechnen. Und wenn Hunt mal verletzt fehlt, büßen die Hamburger nicht an Dominanz ein.

Aaron Hunt am HSV-Fantag: "Sind erstmal zufrieden"

Schon im Training ist ein viel höheres Niveau als in der vergangenen Spielzeit zu beobachten. Die vermeintliche B-Elf wird nun nicht mehr mit Nachwuchsspielern aufgefüllt, sondern mit Zweitligastars wie aktuell beispielsweise Kinsombi, Kittel und Narey aufgewertet.

HSV-Verteidiger am offensivstärksten

Angegriffen und verteidigt wird nun im Kollektiv. Alleine die Abwehrspieler waren bereits an zehn Treffern beteiligt. Damit stellt der HSV ligaweit die offensivfreudigste Defensive – die zudem die wenigsten Gegentore (7) kassierte. Es sind Werte, die nach Aufstieg klingen.

HSV bei Weitschüssen spitze

Der Ball muss nun nicht mehr ins Tor getragen werden. Beim neuen HSV darf aus allen Lagen geschossen werden. Die Konsequenz: Sieben Weitschusstore sind der Liga-Topwert. Gleichzeitig ist allen Hamburgern die Bedeutung von Situation aus der Distanz bewusst. Der HSV ließ noch kein Weitschussgegentor zu. Auch ausgekontert wird der Zweitliga-Spitzenreiter deutlich seltener als in der Vorsaison und kassierte noch kein Tor nach einem Umschaltmoment.

HSV häufig nur durch Fouls zu stoppen

Generell steht die Defensive in dieser Saison sattelfest. Kein Ligarivale ließ so wenige Abschlussaktionen zu wie der HSV (93), ermittelte die "Bild". Ein Schlüssel für diesen Erfolg ist das Bestreben, möglichst ohne Foul zu verteidigen, um dem Gegner keine Standardsituationen zu schenken. In Zahlen ausgedrückt, begingen die Hanseaten die wenigsten Fouls (85), gehören gleichzeitig aber zu den meistgefoulten Mannschaften (136).

Hecking warnt vor HSV-Delle

Dass die Erfolgsserie im Saisonverlauf aber auch eine Delle bekommen könnte, schließt der Coach nicht aus. „Die Saison ist ein Marathon. Irgendwann hat man auf so einer Strecke immer ein Loch. Dann kommt es darauf an, in der Phase trotzdem zu punkten.“

In der Vorsaison holten die Hamburger 37 Punkte in der Hinrunde und stürzten dann mit der Bilanz eines Absteigers in der Rückserie ab. Ein derartig schwankender Verlauf soll diesmal mit aller Macht verhindert werden.

Nanu? Hecking lobt St. Pauli

Überhaupt läuft es für den Hamburger Fußball derzeit. Denn auch der FC St. Pauli hat sich von seinem holprigen Saisonstart erholt und in die Erfolgsspur gefunden. Die Kiezkicker sind seit sechs Spielen ungeschlagen. Eine Bilanz, die natürlich auch Hecking nicht entgangen ist. „Die sind in der Lage, dem einen oder anderen oben wehzutun. Da wächst jetzt etwas Gutes zusammen“, sagte der HSV-Coach der "Bild."

Die Bilder zum HSV-Spiel gegen Fürth: