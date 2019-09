Die HSV-News am Donnerstag, den 26. September 2019:

Neue Terminierungen der Spieltage im Dezember

Hinterseer gibt Einblicke in Stimmung im Team

Bates erlebt schwere Zeit als Leihspieler

Jung sollte im Sommer nach Paderborn gehen

DFL beschert HSV bunten Blumenstrauß

Bei der Terminierung der letzten drei Spieltage im Dezember vor der Winterpause hat die DFL dem HSV einen bunten Blumenstrauß beschert. Zunächst empfangen die Hamburger Heidenheim an einem Freitag (6.12., 18.30 Uhr), am dritten Advent geht es weiter in Sandhausen (15.12., 13.30 Uhr), ehe eine Woche später am Sonnabend der Rückrundenauftakt bei Darmstadt 98 (21.12., 13 Uhr) ansteht. Eine Übersicht:

6.12.: HSV vs. Heidenheim (Freitag, 18.30 Uhr)

15.12.: HSV in Sandhausen (Sonntag, 13.30 Uhr)

21.12.: HSV in Darmstadt (Sonnabend, 13 Uhr)

Hinterseer: „Auf dem Platz kann es schon mal krachen"

HSV-Stürmer Lukas Hinterseer hat in der „Bild" einen Einblick über die Stimmung im Team gegeben. „Auf dem Platz kann es schon mal krachen, in der Kabine soll man aber Spaß haben", sagte der Österreicher, der bislang drei Saisontore erzielt hat. „Wenn man sich neben dem Platz gut versteht, macht es das angenehmer. Da hat der Trainer einen sehr großen Einfluss, in dem er beispielsweise auf die Team-Atmosphäre sehr achtet. Dass man mit Respekt miteinander umgeht. In jedem Fall haben wir anständige Jungs.“

Bates auf der Insel völlig außen vor

Weil er beim HSV keine Chance auf einen Platz im 20-köpfigen Kader hatte, ließ sich David Bates im Sommer zum englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday verleihen. Dort wollte der Schotte vor allem Spielpraxis erhalten, doch bislang scheint sich der Wechsel als Missverständnis zu entpuppen. In der Liga kam er noch keine Minute zum Einsatz, dreimal reichte es nicht mal mehr für den Kader.

David Bates (22) war 2018 ablösefrei von den Glasgow Rangers zum HSV gewechselt.

Foto: imago/pmk

Einzig im Liga-Cup gegen Drittligist Rotherham United (1:0) durfte sich Bates über 90 Minuten beweisen. In der dritten Runde des Wettbewerbs beim FC Everton (0:2) sollte er nun erneut zum Einsatz kommen. Doch der Innenverteidiger verletzte sich nach Angaben der "Bild" an der Hüfte und soll nun vier bis sechs Wochen ausfallen. Danach will Bates noch einmal angreifen.

Jung sollte im Sommer nach Paderborn gehen

Zusammen mit Rick van Drongelen stellt Gideon Jung das Abwehrbollwerk der Liga. Die beiden Innenverteidiger haben maßgeblichen Anteil daran, dass der HSV erst fünf Gegentore kassierte und somit die beste Defensive der Zweiten Liga stellt. Dabei sollte Jung den Club im Sommer noch verlassen. Ex-Sportchef Ralf Becker wollte den 25-Jährigen nach einer schwachen Rückrunde zu Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn verleihen. Jung war gedanklich schon bei den Ostwestfalen, doch kam alles anders. Die komplette Geschichte mit allen Einzelheiten lesen Sie HIER.