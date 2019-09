Die HSV-News am Mittwoch, den 25. September 2019:

Erstmals nach dem Tod seines Vaters hat Dieter Hecking wieder das Training des HSV geleitet. Der Chefcoach nahm am Mittwochmorgen die Vorbereitung auf das Zweitligaspiel beim SSV Jahn Regensburg (Sonnabend, 13 Uhr/Sky und Onefootball) auf.

Dieter Hecking ist zurück im Volkspark - so wie auch die Mannschaft des #HSV. Die Vorbereitung auf Regensburg beginnt. pic.twitter.com/fcBaJVRxcO — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) September 25, 2019

Wilfried Hecking war am Sonntag im Alter von 84 Jahren in Soest gestorben. Sein Sohn hatte deshalb rund um das Heimspiel gegen Aue (4:0) keine Interviews gegeben. Beim Regenerationstraining am Montag hatte ihn wie schon beim Abschlusstraining am Sonnabend Co-Trainer Dirk Bremser vertreten.

Für den Nachmittag (15.30 Uhr) ist eine zweite Trainingseinheit angesetzt.

Pollersbeck wurde Augsburg von drei Beratern angeboten

Julian Pollersbeck spielte am Sonntag für den HSV II im Regionalligaderby in Norderstedt.

Foto: Tay Duc Lam / WITTERS

HSV-Torwart Julian Pollersbeck (25) ist in dieser Saison nur noch die Nummer drei im HSV-Tor. Am vergangenen Sonntag musste er sogar erstmals für die zweite Mannschaft beim Regionalligaspiel in Norderstedt ran, während die Profikollegen Aue im Volksparkstadion mit 4:0 abfertigten. Dass sich der frühere U-21-Europameister seinen einstigen Stammplatz zurückerobert, scheint ausgeschlossen. Zu groß soll im Sommer sein Fitnessrückstand gewesen sein.

Trotzdem kam ein Vereinswechsel bekanntlich nicht zustande. Und dafür dürfte vor allem Pollersbeck selbst verantwortlich sein. Im Mai hatte er sich von seinem Berater Roman Rummenigge getrennt und seinem Vater Günter die weitere Karriereplanung übertragen. Der wiederum beauftragte laut einem "Sport-Bild"-Bericht gleich mehrere Agenten mit der Suche nach einem neuen Verein für seinen Sohn.

Und so sei Julian Pollersbeck dem Bundesligaclub FC Augsburg gleich von drei Beratern angeboten worden. Einer von ihnen habe Pollersbeck sogar nur als Ersatzmann empfohlen. Inzwischen wird Pollersbeck von der Agentur Rogon des Branchenschwergewichts Roger Wittmann vertreten.

Der HSV hatte Pollersbeck 2017 für eine Ablöse von 3,5 Millionen Euro vom 1. FC Kaiserslautern geholt. Sein Grundgehalt soll dem Bericht zufolge nach dem Abstieg 2018 per Klausel auf 500.000 Euro pro Jahr gesunken sein. Die Punktprämie, angeblich 5000 Euro, wird nur fällig, wenn Pollersbeck zumindest im Kader steht – was in dieser Saison noch nicht der Fall war. Pollersbecks Vertrag gilt noch bis 2021.

HSV-Auswärtsfans untermauern Nummer-eins-Status

Am Dienstag hatte es noch eine knappe halbe Stunde gedauert, dann hatte der HSV sein Kartenkontingent für das Spiel beim SV Wehen Wiesbaden (Sonntag, 3. November, 13.30 Uhr) verkauft. Am Mittwoch ging es noch schneller: Nach wenigen Minuten war das Auswärtskontingent für das Derby bei Holstein Kiel (Sonnabend, 9. November, 13 Uhr) ausgebucht – und das obwohl jedes Mitglied nur ein Ticket buchen konnte.

Kein Verein in der 2. Bundesliga wird auswärts von so vielen Fans unterstützt wie der HSV. In dieser Saison waren es durchschnittlich 2877, wie eine Auswertung des Portals "Liga2-online.de" ergab. Auf Platz zwei folgt Absteiger VfB Stuttgart mit 2567. Stadtrivale FC St. Pauli ist mit durchschnittlich 2152 Auswärtsfans Tabellenvierter.

Bates verpasst Pokal-K.-o. verletzt

Einen kümmerlichen Einsatz hat David Bates verbuchen können, seit der schottische Innenverteidiger Anfang August vom HSV an den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday verliehen wurde: In der ersten Runde des englischen EFL-Cups, derzeit nach einem Sponsor auch Carabao Cup genannt, stand er beim 1:0-Sieg gegen Rotherham United für 90 Minuten auf dem Feld. Am Dienstagabend stand die dritte Runde des eher zweitklassigen Wettbewerbs auf dem Programm: Heimspiel gegen den Premier-League-Club FC Everton.

Doch diesmal nahm Bates (22) nicht einmal auf der Bank Platz. Grund: Er hatte im Training eine Dehnung des Hüftbeugers erlitten. "Am Mittwoch wissen wir Genaueres", sagte Wednesday-Trainer Garry Monk. Sein Team verlor ohne Bates mit 0:2. Am Sonnabend tritt es in der Liga beim FC Middlesbrough an.