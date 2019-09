Die HSV-News am Dienstag, den 24. September 2019:

Till Müller: Als Jatta sein Interview in der Sauna verschlief

Hecking wird morgen zurückerwartet

Vor Wiedersehen mit HSV II: Ahmet Arslan schießt Lübeck an die Spitze

HSV-Block in Wiesbaden ausverkauft

Ex-HSV-Talent Ferati trifft bei Startelfdebüt für Waldhof

Till Müller: Wie Jatta den Interviewtermin in der Sauna verschlief

Bakery Jatta saß am Sonntag beim 4:0-Sieg gegen Aue erstmals in dieser Saison nur auf der HSV-Bank.

Foto: Leonie Horky / WITTERS

In unserem Podcast "HSV – wir müssen reden" gab Pressesprecher Till Müller eine interessante Anekdote zu Linksaußen Bakery Jatta zum Besten. Vor etwa zwei Jahren habe der Gambier einen Interviewtermin gehabt. "Er war plötzlich unauffindbar und auch auf dem Handy nicht erreichbar." Man habe ihn überall gesucht – ohne Erfolg. Die Zeitungsreporter seien schon nervös geworden. Sie seien dann davon überzeugt worden, "dass René Adler auch ein guter Interviewpartner ist".

Später habe Müllers Stellvertreter Philipp Langer dann Jatta gefunden: Er war in der Sauna eingeschlafen – sie war glücklicherweise nicht eingeschaltet. Damals hätten einige Spieler die Sauna für einen Mittagsschlaf genutzt. Müller: "So etwas kann jedem mal passieren, gerade Baka ist ein richtig guter Junge."

Wann Jatta nach der Affäre um seine Identität wieder ein Interview gibt, ließ der HSV-Sprecher offen. "Die Zahl der Anfragen ist wahrscheinlich dreistellig. Aber es ist erst mal nicht gewollt. Da haben wir eine Verantwortung dem Jungen gegenüber. Natürlich hat ihn das enorm belastet, man hat ihm das auch angemerkt." Mit seinen Instagram-Posts habe Jatta "alles gesagt, was ihm auf dem Herzen lag." Auf den Inhalt habe der HSV keinen Einfluss gehabt.

Den ganzen Podcast können Sie hier nachhören.

Heute frei, morgen kehrt Hecking zurück

Ihren heutigen freien Tag haben sich die HSV-Profis nach der 4:0-Gala am vergangenen Sonntag gegen Aue verdient. Am Mittwoch (10 und 15.30 Uhr) will Chefcoach Dieter Hecking dann trotz der Trauer um seinen Vater die Vorbereitung auf das Spiel bei Jahn Regensburg (Sonnabend, 13 Uhr/Sky und Onefootball) übernehmen.

Wilfried Hecking war am Sonntag im Alter von 84 Jahren in Soest gestorben. Sein Sohn hatte deshalb die Leitung des Trainings am Montag wie schon am Sonnabend seinem langjährigen Assistenten Dirk Bremser überlassen. Am Sonntag hatte Dieter Hecking (55) die Mannschaft beim Spiel gegen Aue betreut, war aber unmittelbar danach zu seinem sterbenden Vater gefahren.

Die Bilder des HSV-Siegs gegen Aue:

Habt ihr's schon gehört? Josha Vagnoman hat gegen Aue gerade sein erstes Profitor geschossen. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Josha Vagnoman (r., gegen Aues Christoph Daferner) hatte vor seinem Tor einen tollen Sololauf hingelegt … Foto: Martin Rose / Bongarts/Getty Images

… und dann aus 20 Metern abgezogen. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Lukas Hinterseer feiert sein Tor zum 2:0. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Martin Harnik erzielte gegen Aue sein Premierentor für den HSV. Foto: ValeriaWitters / WITTERS



Lukas Hinterseer, Torschütze Martin Harnik, Jeremy Dudziak, Vorbereiter Rick van Drongelen und Aaron Hunt (v. l. n. r.) feiern das 3:0. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Vierter Torschuss, viertes Tor: Aaron Hunt feiert seinen Treffer zum 4:0 gegen Aue. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Aaron Hunt (l.) legt den Ball über Aues Torwart Martin Männel ins Netz. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Hamburgs Sonny Kittel (l.) entwischt Aues Sören Gonther. Foto: Axel Heimken / dpa

Aues Christoph Daferner (l.) bedrängt Jeremy Dudziak. Foto: ValeriaWitters / WITTERS



Tim Leibold, Aaron Hunt und Martin Harnik (v. l. n. r.) diskutieren mit Schiedsrichter Tobias Reichel über eine abgepfiffene Vorteilssituation. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

HSV-Verteidiger Rick van Drongelen (r.) geht in den Zweikampf mit Aues Christoph Daferner. Foto: Martin Rose / Bongarts/Getty Images

Aues Philipp Riese (l.) geht gegen HSV-Linksverteidiger Tim Leibold auf Tuchfühlung. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

HSV-Trainer Dieter Hecking verließ das Stadion wegen privater Probleme kurz nach dem Spiel. Foto: Axel Heimken / dpa

Auch Torschütze Martin Harnik (r.) war sichtlich in Sorge um seinen Coach. Foto: Martin Rose / Bongarts/Getty Images



HSV-Innenverteidiger Rick van Drongelen plauschte vor dem Spiel mit seinem niederländischen Landsmann und Positionskollegen Timo Letschert, für den das Spiel nach seiner Verletzung noch zu früh kam. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Trainer Dirk Schuster hatte den FC Erzgebirge erst vor vier Wochen übernommen. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

HSV-Sportvorstand Jonas Boldt vertrat vor den Medien Trainer Dieter Hecking, der aus familiären Gründen nicht für Interviews zur Verfügung stand. Foto: Martin Rose / Bongarts/Getty Images



Ahmet Arslan schießt Lübeck an die Spitze

Der frühere HSV-Spieler Ahmet Arslan hat mit einem Doppelschlag binnen 144 Sekunden den VfB Lübeck zur Tabellenführung in der Regionalliga Nord geschossen. Beim 3:1-Heimsieg (1:1) gegen den VfB Oldenburg gelangen dem Stürmer in der 77. und 79. Minute seine Saisontore sechs und sieben.

Lübeck zog in der Tabelle durch den Sieg am VfL Wolfsburg II vorbei, der bei Aufsteiger Altona 93 überraschend deutlich mit 1:4 verloren hatte. Am kommenden Sonnabend (13 Uhr) kommt es für Arslan zum Wiedersehen mit dem HSV II, für den er von 2014 bis 2016 aktiv war.

Gästeblock in Wiesbaden ausverkauft

Kaum hatte der HSV am Dienstagmorgen mit dem Mitglieder-Vorverkauf für das Spiel beim SV Wehen Wiesbaden (Sonntag, 3. November, 13.30 Uhr) begonnen, war er auch schon wieder beendet. Binnen weniger als einer halben Stunde war das Kontingent vergriffen. Weil die Brita-Arena umgebaut wird, standen nur wenige Stehplatzkarten zum Verkauf.

Wen es nicht stört, unter Einheimischen zu sein: Auf der Homepage des Aufsteigers SVWW waren am Dienstag noch Tickets für die Nordtribüne zu haben. Allerdings ist dort Fankleidung der Gastmannschaft untersagt …

Ferati trifft für Waldhof bei Startelfdebüt

Arianit Ferati jubelt über sein Premierentor für Waldhof.

Foto: imago images/Revierfoto

Fünfmal stand Arianit Ferati im Kader der HSV-Profis – zu einem Einsatz hat es für den Angreifer nie gereicht. Im Sommer gab ihn der Club ablösefrei an Waldhof Mannheim ab. Am Montag kam Ferati (22) zu seinem Startelfdebüt für den Drittliga-Aufsteiger– und traf auf Anhieb. Beim 3:0-Sieg beim KFC Uerdingen erzielte der Deutschkosovare in der 82. Minute das wichtige Tor zum 2:0.

Waldhof (16 Punkte) verbesserte sich in der Tabelle auf Rang sechs, Uerdingen (neun Punkte) rutschte auf Abstiegsplatz 17 ab.