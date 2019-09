Harnik trifft bei HSV-Debüt – und will im Derby nachlegen

Beim Testspiel in Wolfsburg zeigt der Neuzugang, warum der Verein ihn verpflichtet hat. Was Harnik im Anschluss sagte.

Wolfsburg. Mit einem verschmitzten Grinsen ging Martin Harnik am Donnerstag durch die Katakomben des AOK-Stadions in Wolfsburg. Nur drei Tage nach seinem Wechsel zum HSV erlebt der Österreicher beim Testspiel in der Autostadt einen optimalen Einstand, der selbst für Fußball-Nostalgiker zu kitschig sein könnte. „Das kann man schon so sagen“, antwortet Harnik auf eine entsprechende Nachfrage. Wenige Minuten zuvor hatte der Neuzugang von Werder Bremen in bester Stürmermanier zum 1:1-Ausgleich beim Erstligisten VfL Wolfsburg getroffen (88.).