Die HSV-News am Donnerstag, den 5. September 2019:

HSV-Trainer Hecking wäre auch zu Schalke gegangen

Hoogma schwärmt vom DFB-Team

Zwei HSV-Profis in "Kicker"-Elf des Tages

Neue Chance für Pollersbeck

Jatta soll in Wolfsburg spielen

HSV-Coach Hecking: "Ich hätte mir auch Schalke vorstellen können"

Für HSV-Trainer Dieter Hecking ist das Testspiel beim VfL Wolfsburg an diesem Donnerstag (16 Uhr/HSV-TV) auch eine Reise in die Vergangenheit. Drei Jahre lang coachte er die "Wölfe" und gewann mit ihnen 2015 seinen ersten Titel als Trainer: den DFB-Pokal. Jetzt arbeitet Hecking (54) für einen Zweitligisten, aber das sei eine bewusste Entscheidung gewesen: "Ich hätte dann auch warten und erst einmal nichts machen können, aber als der HSV Interesse zeigte, stand ich vor der Wahl: Entweder mitten in der Saison irgendwo anfangen oder beim HSV vom ersten Tag an alles mitgestalten", sagte Hecking dem Portal "Sportbuzzer": "Und das war dann schon ein sehr großer Reiz."

Trainer Dieter Hecking im Februar in der Veltins-Arena.

Foto: Jansen / imago/Jan Hübner

Zumal dem HSV seit Kindheitstagen seine Sympathien galten. Aber auch zu Schalke 04, dem Lieblingsclub seines Vaters, habe er "immer eine gewisse Affinität" gehabt. Doch zum Glück für den HSV: Aus Gelsenkirchen kam trotz vieler Gerüchte kein konkretes Angebot. Hecking: "Schalke, das gebe ich zu, hätte ich mir auch vorstellen können, aber das hat sich nicht ergeben."

Vom guten Saisonstart seines neuen Teams ist der Trainer selbst ein wenig überrascht: "Wir hatten in der Vorbereitung unsere Testspiele gegen internationale Gegner allesamt nicht gewonnen, außerdem war ich mir am Anfang nicht sicher, wie die 2. Liga einzuschätzen ist – und wie gut wir eigentlich sind." Er habe aber schnell gemerkt, dass die Spieler "im zwischenmenschlichen Bereich überragend gut zusammenpassen". Das sei bei der Integration neuer Spieler sehr hilfreich gewesen.

Und noch etwas zeichne die Mannschaft des Tabellenführers aus: "Wir waren nicht in der Lage, große Ablösesummen zu zahlen, sondern haben stattdessen Spieler für uns gewonnen, für die es etwas Besonderes ist, für den HSV zu spielen."

Hoogma: Deutschland hat "enorme Qualität"

Nach Ansicht des früheren HSV-Kapitäns Nico-Jan Hoogma haben der Umbruch in der deutschen Nationalmannschaft und die Diskussion zur Rolle von Joachim Löw „eine zu extreme Reaktion“ ausgelöst. „Der Nationaltrainer muss nun mal Entscheidungen treffen, nicht immer ganz populäre. Er muss sich von verdienten Spielern trennen, er muss Talente einbauen, so die Mannschaft verjüngen. Dies braucht Zeit. Die Öffentlichkeit muss Geduld aufbringen“, sagte der 50 Jahre alte Niederländer in einem Interview des Portals „Sportbuzzer“.

Hoogma ist seit Februar 2018 als Generaldirektor des niederländischen Verbandes auch für die Elftal verantwortlich. Das EM-Qualifikationsspiel gegen den viermaligen Weltmeister Deutschland am Freitag im Hamburger Volksparkstadion (20.45 Uhr/RTL) sieht Hoogma als „eine diffizile Aufgabe für uns“. Er habe sich „nicht durch die Erfolge gegen Deutschland in den Spielen der Nations League blenden lassen. Die Partien hätten auch ganz anders ausgehen können.“ Speziell im Angriff hätten die Deutschen eine „enorme Qualität“.

Nach zuletzt zwei verpassten Turnier-Endrunden sieht Hoogma den niederländischen Fußball „auf einem guten Weg, aber lange noch nicht am Ziel. In der neuen Saison starten wir wieder bei null. Wir müssen die guten Ansätze bestätigen“, forderte der Ex-Profi. Das Hinspiel in der EM-Qualifikation gegen Deutschland hatten die Niederländer im März in Amsterdam mit 2:3 verloren. In der Qualifikationsgruppe C ist die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman derzeit mit drei Punkten Tabellendritter.

Auszeichnung für zwei HSV-Profis

Torwart Daniel Heuer Fernandes und der rechte Verteidiger Jan Gyamerah sind für ihre starken Leistungen bei 3:0-Sieg gegen Hannover 96 vom "Kicker" in die Elf des Spieltags der 2. Bundesliga aufgenommen worden. Für beide ist es die erste Berufung der Saison. Das Fachmagazin gab beiden die Note 2.

Heuer Fernandes hatte beim 3:0-Sieg gegen Hannover spektakulär den Anschlusstreffer verhindert.

😱 What a double save from Ferro at the weekend 😱



Another clean sheet for the Rothosen sees Heuer Fernandes and Gyambo in kicker's Team of the Week 🏅#nurderHSV pic.twitter.com/hRTplPwTbC — HSV English (@HSV_English) September 5, 2019

Neue Chance für Pollersbeck

Mehr als vier Monate ist es her, dass Julian Pollersbeck in einem Pflichtspiel im HSV-Tor stand. Seit der 0:3-Heimniederlage gegen Ingolstadt Anfang Mai steht er im Abseits. Die letzten beiden Spiele der vergangenen Saison stand er wegen eines Infekts nicht zur Verfügung. Dann holte der HSV Daniel Heuer Fernandes als neue Nummer eins, und der frühere U-21-Europameister Pollersbeck war nicht einmal mehr die Nummer zwei.

Ein Verkauf im Sommer kam nicht zustande. Jetzt soll Pollersbeck (25) eine neue Chance bekommen. Beim Testspiel in Wolfsburg will ihm Trainer Dieter Hecking 45 Minuten Spielzeit geben. Die andere Halbzeit soll Ersatzmann Tom Mickel im Tor stehen.

Auch Jatta soll in Wolfsburg spielen

Zu seinem Debüt bei den Profis könnte Jonah Fabisch kommen: Der 18-Jährige aus dem A-Junioren-Bundesliga-Team des HSV durfte am Mittwoch erstmals bei Hecking mittrainieren. Auch U-21-Spieler Maximilian Geißen ist in Wolfsburg dabei. Bakery Jatta, der wie Kyriakos Papadopoulos am Mittwoch nur im Kraftraum trainiert hat, soll ebenfalls zum Einsatz kommen.

Sein erstes Spiel für den HSV wird Martin Harnik bestreiten. Der Stürmer war am Montag von Werder Bremen in seine Heimatstadt gewechselt.