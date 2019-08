View this post on Instagram

„Jugendspieler des Jahres Hamburg“. Danke für diesen Abend und diesen für mich sehr wertvollen Preis, den ich all den Menschen zu verdanken habe, die immer und immer wieder dafür sorgen, dass ich mit Spaß und Freude Fußball spielen kann.!🙏🏽 #me #nolimits