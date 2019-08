Hamburg. Langsam, aber möglicherweise noch rechtzeitig, kommt Bewegung in die Personalie Julian Pollersbeck. Der HSV-Torhüter hat seinen Berater gewechselt. In Zukunft wird der in Hamburg zur Nummer drei degradierte Schlussmann vom einflussreichen Branchen-Schwergewicht Roger Wittmann betreut. Dieser Schritt ist ein klares Indiz, dass Pollersbeck den HSV noch in diesem Sommer verlassen will.

Erst Ende Mai hatte sich der U-21-Europameister von seinem langjährigen Berater Roman Rummenigge, Sohn von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge, getrennt. Seitdem war Pollersbecks Vater der alleine Ansprechpartner in Transferfragen, was im Volkspark kritisch gesehen wurde. Der HSV hatte seine Zweifel, ob die Kontakte von Günter Pollersbeck ausreichen, um die Karriere seines Sohnes voranzutreiben.

Pollersbeck hat zwölf Tage für einen Wechsel

Mit dem zweiten Berater-Wechsel binnen drei Monaten soll ein Neustart für den 25 Jahre alten Keeper bei einem anderen Club eingeleitet werden. Das Transferfenster in Deutschland sowie zahlreichen europäischen Ligen ist noch zwölf Tage bis zum 2. September geöffnet – in Portugal sogar bis zum 22. September. Ein Wechsel nach England ist hingegen seit dem 8. August nicht mehr möglich.

Roger Wittmann ist Mitbegründer und Geschäftsführer der Agentur Rogon, die laut "Transfermarkt.de" die Interessen von 94 Spielern vertritt. Julian Pollersbeck ist nun einer von ihnen.