Warum der HSV Hannes Wolf für den Job bei Sky freigab

Hamburg.. Am Freitagabend machte es sich Hannes Wolf vor dem Fernseher gemütlich: Hamburg gegen Bochum, Ex-Club gegen Geburtsstadt. „Als Fußballfan kann es doch gar nicht viel mehr in der Zweiten Liga geben“, sagte der frühere HSV-Trainer, der natürlich noch immer die Entwicklung bei seinem Ex-Club genau verfolgt. „All zu viele Spieler aus meiner Zeit sind ja gar nicht mehr übrig geblieben“, sagte Wolf, der den 1:0-Sieg des HSV am Freitag via Sky verfolgte.

Erwähnenswert ist das vor allem deshalb, weil Wolf an diesem Wochenende erstmals selbst für den Bezahlsender im Einsatz sein wird. Am Sonntag wird er aus dem Studio in Unterföhring die Partien Frankfurt gegen Hoffenheim und Union Berlin gegen RB Leipzig analysieren. „Ich freue mich sehr auf diese Partien, da hätte ich auch schlechtere erwischen können", sagte Wolf, der neben Sonntagsspieltagen auch unregelmäßig als Sky-Experte bei Premier-League-Spielen zum Einsatz kommen soll. Die Bilder vom HSV-Sieg gegen Bochum: HSV-Stürmer Lukas Hinterseer jubelt über sein Tor zum 1:0 gegen seinen Ex-Club Bochum. Foto: Witters

Torschütze Hinterseer wird von einer kollektiven Jubeltraube seiner Mitspieler verdeckt. Der HSV siegt 1:0 gegen Bochum. Foto: Witters

Gideon Jung erntet einen lautstarken Rüffel von Abwehrchef van Drongelen nach einem groben Schnitzer an der Mittellinie, der beinahe zum Rückstand geführt hätte.

Van Drongelen pusht sich nach einer spektakulären Rettungstat. Foto: Witters

Der zur Zeit wegen Spekulationen über seine Identität in den Schlagzeilen stehende Bakery Jatta konnte dem Spiel seinen Stempel nicht aufdrücken. Foto: Witters



HSV-Fans bringen ihre Sympathie mit Jatta zum Ausdruck. Foto: Witters

Kinsombi ist nach seiner langen Verletzungspause noch weit entfernt von seiner Topform. Foto: Witters

Jeremy Dudziak hatte in der ersten Hälfte das 1:0 für den HSV auf dem Fuß. Foto: Witters

Ein Mittelfeld-Taktgeber mit stockendem Motor: Der sonst so starke Adrian Fein konnte diesmal nicht gänzlich überzeugen. Foto: Witters

Kittel gerät ins Straucheln – er kann es besser. Foto: Witters



Stilvoll Geburtstag auf der Tribüne "feiern": Ersatzkeeper Julian Pollersbeck drehte den Swag auf. Foto: Witters

Dieter Hecking war nicht zufrieden mit dem Spiel seines HSV. Er schrie mehrfach von außen: "Schneller spielen". Foto: imago / Michael Schwarz

Der neue Linksverteidiger Tim Leibold fügt sich immer besser ein ins HSV-System. Foto: Witters

Angreifer Lukas Hinterseer erhielt keine Bälle – bis zu seinem Tor. Foto: Witters

Jan Gyamerah war wie gewohnt sehr agil auf der rechten Außenbahn, wenngleich ihm nicht immer alles gelang. Foto: imago/Nordphoto



Dudziak im Luftduell mit Bochums Kapitän Losilla. Foto: imago / Michael Schwarz

Ex-HSV-Star Rafael van der Vaart schaute im Volkspark vorbei. Foto: Witters

Hannes Wolf bat den HSV um Erlaubnis Bevor Wolf als Experte bei Sky unterschrieb, sicherte sich der Trainer zunächst bei seinem Noch-Arbeitgeber HSV ab. Zur Erinnerung: Bislang ist Wolf beim HSV offiziell nur beurlaubt – muss sich deswegen andere Tätigkeiten genehmigen lassen. Die HSV-Verantwortlichen zögerten bei der Wolf-Anfrage allerdings nicht lange mit einer Zustimmung. Erstens soll sich der 38-Jährige auch nach seiner Beurlaubung stets einwandfrei verhalten haben. Und zweitens hofft man beim HSV auf den HSV-Effekt. Denn die Hamburger haben Wolf einst auch deshalb als Trainer verpflichtet, weil er im vergangenen Sommer als ARD-Experte eine sehr gute Rolle abgegeben hat. Sollte ein anderer Club nun auf eine ähnliche Idee kommen, würde der HSV möglicherweise viel Geld sparen können.