Die HSV-News am Mittwoch, den 14. August 2019:

Sakai wechselt zu Vissel Kobe

HSV-Fans triezen Ex-KSC-Torhüter

Gastspiel in Karlsruhe ausverkauft

HW4 hat einen Grund zu feiern

Neuer Bericht zu Bakery Jatta

Hannes Wolf gibt sein Sky-Debüt

Sakai bringt dem HSV noch eine Ablöse

Gotoku Sakais HSV-Zeit ist endgültig Geschichte. Nach vier Jahren und 124 Pflichtspielen verlässt der ehemalige Kapitän die Hansestadt und heuert in seiner Heimat bei Vissel Kobe an.

Beim japanischen Erstligisten unterschrieb er am Mittwoch kurz vor Ende der Sommertransferperiode einen neuen Vertrag. Da Sakai zuvor auch in Hamburg noch für ein Jahr gebunden war, erhält der HSV sogar noch eine Ablöse für den 28-Jährigen. Diese soll sich auf rund 500.000 Euro belaufen.

Vom HSV wurde der Außenverteidiger via Twitter mit einem Video seiner besten Szenen verabschiedet.

Lieber @sakai_go1123, wir danken dir für die vergangenen vier Jahre mit der Raute auf der Brust 🔷 Du hast dich auf und neben dem Platz immer vorbildlich verhalten! Viel Erfolg und alles Gute bei deiner neuen Aufgabe, Go 👋🏽🇯🇵



Zur Meldung 👉 https://t.co/7xAQU3X8x9#nurderHSV pic.twitter.com/sJlrMiG6CV — Hamburger SV (@HSV) August 14, 2019

Mehr zu Sakais Abgang lesen Sie hier.

Ex-KSC-Keeper wird regelmäßig getriezt

Vier Jahre nach der Relegation gegen den HSV wird der damalige KSC-Torhüter Dirk Orlishausen noch immer in hübscher Regelmäßigkeit an die denkwürdige Niederlage erinnert.

"Ich kriege jedes Jahr über Instagram von HSV-Fans eine Geburtstagskarte geschickt, entweder mit dem Bild von Díaz oder wo man mich sieht, wie ich dem Ball hinterherschaue", verriet Orlishausen im Karlsruher Fan-Podcast "Wildparkbruddler".

1. Juni 2015: Marcelo Diáz trifft in der Nachspielzeit zum 1:1-Ausgleich gegen den KSC.

Foto: Imago/ActionPictures

Zur Erinnerung: Am 1. Juni 2015 rette Marcelo Díaz den HSV im Rückspiel in Karlsruhe mit einem Freistoßtreffer in die Verlängerung. Dort sicherte sich der Bundesliga-Dino durch den 2:1-Siegtreffer durch Nicolai Müller ein weiteres Mal den Klassenverbleib.

Während auf Hamburger Seite Glückseligkeit herrschte, erhielt beim Gegner Tristesse Einzug. "Nach dem Spiel war ich froh, dass ich relativ schnell in Urlaub konnte", erinnerte sich Publikumsliebling Orlishausen nun noch einmal.

Das Problem: Im Flieger saß er prompt neben einem HSV-Fan ("Da dachte ich: 'Oh mein Gott, wir werden Freunde!'") – und am Urlaubsziel auf den Kapverden kam es noch dicker.

Dort seien ihm im Hotel direkt zwei Spielerinnen des Frauen-Bundesligisten SC Sand in HSV-Trikots über den Weg gelaufen. "Es sollte mich nie in Ruhe lassen", erzählte Orlishausen.

In der Verlängerung wurde Orlishausen (l.) ein weiteres Mal düpiert.

Foto: Imago/Sportfoto Rudel

Gut möglich, dass er auch morgen wieder aufgeschreckt wird. Dann feiert der heutige Torwarttrainer des Drittligisten Hansa Rostock seinen 37. Geburtstag – nette Grüße aus Hamburg nicht ausgeschlossen.

HSV-Spiel in Karlsruhe ausverkauft

In der Liga treffen der HSV und der KSC am übernächsten Spieltag (Sonntag, 25. August) im Wildparkstadion übrigens erstmals seit dem Relegations-Drama wieder in einem Pflichtspiel aufeinander.

Am Mittwoch vermeldete der KSC "ausverkauft" – allerdings bietet das im Umbau befindliche Stadion aktuell auch nur 15.330 Zuschauern Platz. Auch für den Gästebereich sind keine Tickets mehr erhältlich.

Heiko Westermann ist ein Jahr älter

Apropos Geburtstagskinder: Heiko Westermann ist zwar noch ein Jahr jünger als Orlishausen, darf dafür aber heute schon feiern. Der ehemalige Verteidiger ist seit Mittwoch 36 Jahre alt.

Bei Hamburgs Fans genießt Heiko Westermann (2010 bis 2015 beim HSV) nach wie vor Kultstatus.

Foto: Witters

Nach seiner letzten Station bei Austria Wien hatte Westermann im vergangenen Jahr seine Profi-Karriere beendet. Für den HSV hatte "HW4" insgesamt 173 Pflichtspiele bestritten – so viele, wie für keinen anderen Club.

Entsprechend erinnerte sich der HSV auch heute an seinen ehemaligen Kapitän und gratulierte dem früheren Nationalspieler mit einem Videogruß zum Ehrentag.

💥 173 HSV-Spiele, elf Tore, sechs Vorlagen: #HappyBirthday, Heiko #Westermann 🎁🎉 Wir wünschen unserem ehemaligen Defensivakteur alles Gute zum 36. Jahrestag und wünschen für das neue Lebensjahr viel Erfolg 🍀#nurderHSV pic.twitter.com/3MrTtGZ6Lu — Hamburger SV (@HSV) August 14, 2019

Neuer Bericht zu Bakery Jatta

Und wann hat Bakery Jatta Geburtstag? Im diesem Fall bleibt die Sportbild am Ball. Das Magazin, das die teils hitzige Debatte um die Identität des HSV-Angreifers vor Wochenfrist angestoßen hatte, liefert in seiner aktuellen Ausgabe weitere Auffälligkeiten im Zuge der angestrebten Wahrheitsfindung.

Dabei handelt es sich um Beobachtungen wie einen inzwischen gelöschten gambischen Zeitungsartikel über ein Probetraining von Bakary Daffeh beim italienischen Drittligisten Piacenza aus dem Januar 2015. Bei Daffeh könnte es sich nach bisherigen Recherchen des Blatts möglicherweise um Bakery Jatta handeln.

Bakery Jatta (l., mit Bobby Wood) wurde beim Pokalspiel in Chemnitz von den HSV-Fans besonders gefeiert.

Foto: Imago/Jan Hübner

Überhaupt soll sich Daffehs Spur seit Mitte 2015 verloren haben. Laut Sportbild wurde Jatta zwischen 2014 und 2016 in der Fifa-Datenbank als Spieler von Brikama United aus Gambia geführt. Für diesen Verein soll auch Daffeh Zeitungsberichten zufolge gespielt und Tore geschossen haben – ohne, dass dieser Name wiederum bei der Fifa innerhalb dieses Zeitraumes im Zusammenhang mit Brikama auftauchte.

Gemeinsamkeiten soll es zwischen Jatta und Daffeh auch bei dem Spitznamen geben. Beide Spieler sollen in der Vergangenheit "Kanu" gerufen worden sein, Jatta unter anderem bei einem Turnier mit der gambischen Hobby-Nationalmannschaft im August 2014 in Bremen, über das seinerzeit der Weser Kurier berichtet hatte.

In der vergangenen Woche hatte die Sportbild Zweifel an der Identität des Gambiers geäußert. Bei dem aktuellen Bericht wird kein Autor angegeben. Gegen Jatta läuft derzeit ein Anhörungsverfahren durch das Bezirksamt Hamburg-Mitte. Auch der DFB-Kontrollausschuss lädt den Gambier zu einer Anhörung. Der Spieler hat zwei Wochen Zeit, sich zu äußern.

Hannes Wolf gibt sein Sky-Debüt

Wie abendblatt.de bereits berichtete, hat sich Sky für die kommende Bundesligasaison ein neues Experten-Trio gesichert, das ausschließlich aus ehemaligen HSVern besteht. Ab sofort werden Ex-Trainer Hannes Wolf sowie die langjährigen Spieler René Adler und Mladen Petric für den Bezahlsender arbeiten.

Jetzt ist klar, wer den Anfang machen darf: Am ersten "Super Sonntag" analysiert Hannes Wolf die Erstligaspiele Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim und Union Berlin gegen RB Leipzig. Zum Sky-Expertenpool gehören außerdem noch der Rückkehrer und frühere HSV-Boss Heribert Bruchhagen sowie St. Paulis Technischer Direktor Ewald Lienen.