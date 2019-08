Hamburg. Der Flüchting, der als Jugendlicher aus Afrika nach Deutschland kam und dort zum Fußballstar wurde, obwohl er zuvor nur auf der Straße und nie in einem Verein gespielt hatte: Die Geschichte von HSV-Profi Bakery Jatta ist fast zu schön, um wahr zu sein. Und möglicherweise ist sie auch gar nicht wahr.

Diesen Verdacht legen Recherchen der "Sportbild" nahe. Wie die Zeitschrift am Mittwoch schreibt, könnte Jatta in Wahrheit Bakary Daffeh heißen und fast zweieinhalb Jahre älter sein als angegeben, nämlich fast 24. Er sei in seiner Heimat Gambia für mehrere Clubs aktiv gewesen und soll außerdem in Senegal und Nigeria gespielt haben. Zudem sei er schon 2014, ein Jahr vor seiner Ankunft in Deutschland, für die gambische U-20-Nationalmannschaft aufgelaufen.

Zwei Trainer hätten Jatta als ihren ehemaligen Spieler Daffeh identifiziert. Tatsächlich sieht Jatta Fotos in damaligen Zeitungsberichten über Daffeh verblüffend ähnlich. Seit Jatta 2015 in Deutschland eintraf, war von dem vielversprechenden Talent Daffeh nichts mehr zu hören und zu sehen. Seine Fans aber haben ihn offenbar wiedererkannt: In sozialen Netzwerken wird Jatta als "Kanu" gefeiert – ebenjenem Spitznamen, den Daffeh einst trug und der auch auf seinem Facebook-Profil zu finden war.

HSV hatte bereits 2016 Zweifel an Jattas Alter

Wusste der HSV von dem Verdacht der falschen Identität? Tatsächlich hatte der Club bereits im Januar 2016, lange vor seiner Beförderung zum Profi, Zweifel an Jattas Alter gehegt. Die biologische Entwicklung des damals angeblich 17 Jahre alten Flüchtlings sei bereits abgeschlossen, sagte der damalige Sportdirektor Peter Knäbel. Das habe eine medizinische Untersuchung im UKE ergeben. Konsequenzen hatte das nicht. Knäbel: „Man muss den Angaben zunächst einmal glauben.“

Der Verein habe jetzt auf Nachfrage angegeben, einen gültigen Reisepass Jattas inklusive Aufenthaltsgenehmigung vorliegen zu haben, schreibt die "Sportbild". Clubboss Bernd Hoffmann wird damit zitiert, dass sich Jatta zudem stets als "tadelloser Sportsmann und als verlässlicher Mitspieler" gezeigt habe.

Dass sich Jatta jünger gemacht haben könnte, als er in Wahrheit ist, wäre naheliegend: Als 17 Jahre alter unbegleiteter Flüchtling stand er in Deutschland unter besonderem Schutz. Wäre er erst als Volljähriger angekommen, hätte ihm die Abschiebung gedroht.

Jattas Berater Efe Aktas habe eine Stellungnahme abgelehnt. Sollte aus dem Verdacht der versuchten Täuschung Gewissheit werden, könnte der DFB ein Ermittlungsverfahren einleiten. In diesem Fall droht Jatta eine Sperre.