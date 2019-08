Hamburg. Flutlicht an: Der HSV gastiert am Montagabend beim 1. FC Nürnberg (20.30 Uhr) zum Topspiel der Zweiten Liga. Für die Hamburger ist es mehr als nur ein Härtetest, wie weit die neu formierte Mannschaft ist. Nach dem Unentschieden zum Auftakt gegen Darmstadt stehen die Hanseaten schon am zweiten Spieltag unter Zugzwang. Trainer Dieter Hecking plädiert zwar für Geduld, doch auch der neue Coach weiß, dass der Druck im Falle eines Misserfolgs schon früh in der Saison zu spüren wäre.

Im Vergleich zum 1:1 gegen Darmstadt hat Hecking seine Startelf auf zwei Positionen verändert: Gideon Jung vertritt Kyriakos Papadopoulos in der Abwehrzentrale und Kittel ersetzt Flügelstürmer Khaled Narey. "Sonny kann den Unterschied ausmachen“, sagte der Trainer am Sonntag. Nun darf Kittel beweisen, dass sein Chef recht hat.

Die Aufstellungen:

HSV: Heuer Fernandes – Gyamerah, Jung, van Drongelen, Leibold – Fein – Jatta, Hunt, Dudziak, Kittel – Hinterseer. Trainer: Canadi

Nürnberg: Mathenia – Margreitter, Erras, Sörensen – Sorg, Behrens, Jäger, Handwerker – Medeiros, Dovedan, Hack. Trainer: Hecking

Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)

Zuschauer: 40.000