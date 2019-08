Die HSV-News am Montag, den 5. August 2019:

Erste Topspiel-Bilder im Free-TV um 23 Uhr

Wechselt David Bates nach London?

Boldt schreibt Verkaufskandidaten nicht ab

"Herrliches" Eigentor von Douglas Santos

Jansen feiert Tor-Debüt in der Oberliga

Calmund bewertet HSV bei Nitro

Live gibt es das Topspiel beim 1. FC Nürnberg heute Abend (20.30 Uhr, Sky) ausschließlich im Bezahlfernsehen zu sehen. Für die ersten Bilder im Free-TV müssen sich die Fans bis 23 Uhr gedulden.

Dann zeigt Nitro in seiner Sendung "100% Bundesliga" die Höhepunkte des Montagsspiels. bei Nitro. Die Expertise gibt es dann nicht nur von Moderator und HSV-Fan Thomas Wagner, sondern auch von Studiogast und Kühne-Intimus Reiner Calmund.

Wechselt David Bates auf die Insel?

Auf die Fahrt nach Nürnberg musste David Bates aufgrund muskulärer Probleme verzichten. Beim HSV steht der Schotte allerdings generell auf der Streichliste.

Der eine (Xavier Amaechi, l.) kam aus London, der andere könnte dorthin wechseln: David Bates (r.) hat offenbar das Interesse der Queens Park Rangers geweckt.

Foto: Witters

Jetzt könnte sich auf der britischen Insel ein Abnehmer für den Nationalspieler gefunden haben. Wie die "Scottish Sun" berichtet, hat der englische Zweitligist Queens Park Rangers den 22 Jahre alten Verteidiger auf dem Zettel.

In England schließt das Transferfenster an diesem Donnerstag, den 8. August. Beim HSV steht Bates (bislang 25 Ligaspiele/ein Treffer) noch bis 2022 unter Vertrag, der Marktwert wird auf zwei Millionen Euro geschätzt.

Boldt schreibt Verkaufskandidaten nicht ab

Die angestrebte Kader-Verkleinerung schreitet insgesamt nicht so voran wie erhofft. "Beim HSV wird kein Spieler vom Hof geschickt, der sich voll in den Dienst des Vereins stellt und nicht hängenlässt", bekräftigte Sportvorstand Jonas Boldt nun noch einmal in der Mopo. "Richtig ist aber, dass der Kader einen Tick zu groß ist."

Auf der Personalliste des HSV stehen derzeit 28 Namen. Vasilije Janjicic und Tatsuya Ito sind bereits in die eigene U21 aussortiert worden. Bei ihnen hofft der Verein auf das Interesse anderer Vereine. Gleiches gilt neben Bates für Gotoku Sakai, Julian Pollersbeck, Berkay Özcan und Matti Steinmann. Boldt sieht allerdings "keinen Grund dafür, sie zu verschenken".

Eine Trainingsgruppe zwei werde es beim HSV nicht geben, sagte der Sportvorstand. "Wir akzeptieren die Verträge, und wer sich dem Verein und der Gruppe unterordnet, der wird immer die Chance haben, sich zu präsentieren. Wer Leistung abruft und besser trainiert als ein anderer, der wird am Ende spielen", betonte Boldt.

Kopfballtor von Santos – ins eigene Netz

Für den HSV hatte er wettbewerbsübergreifend dreimal ins richtige Tor getroffen, jetzt weiß Douglas Santos auch, wie es sich anfühlt, den Ball ins eigene Netz zu lenken.

Douglas Santos (l.) im Zweikampf mit Krasnodars Remy Cabella.

Foto: Imago/ITAR-TASS

Beim 1:1 seines neuen Clubs Zenit St. Petersburg in der russischen Premier Liga gegen Krasnodar brachte der 12-Millionen-Mann die Gäste in der 80. Minute mit einer Kopfball-Bogenlampe in Führung.

Kurz überlegte Santos noch, seinem Torhüter einen Vorwurf zu machen. Doch schließlich realisierte der gläubige Christ recht schnell, dass das Missgeschick doch auf seine Kappe ging.

Glück für Santos: In der ersten Minute der Nachspielzeit rettete der russische WM-Star Artem Dzyuba St. Petersburg noch einen Punkt. In der Liga verteidigte Zenit damit nach vier Spieltagen seine Tabellenführung.

Das Santos-Eigentor gegen Krasnodar (ab 2:46 Minute)

Joker Jansen sticht in der Oberliga

Auch Marcell Jansen weiß noch, wo das Tor steht – und zwar das gegnerische: In dieses traf der e.V.-Präsident am Wochenende für den HSV III. Beim 6:1 (0:0)-Sieg gegen Union Tornesch erzielte Jansen sieben Minuten nach seiner Einwechslung den Endstand (75.).

Marcell Jansen im Trikot des HSV III (Archiv).

Foto: Imago/Manngold

"Die Einwechslung hat sich prompt bezahlt gemacht. Wichtiges Tor", schrieb Jansen hinterher bei Instagram. Es war der erste Treffer des Außenverteidigers in der Oberliga Hamburg. In der der vergangenen Landesliga-Saison hatte Jansen für den Aufsteiger zweimal getroffen.

Noch treffsicherer als der ehemalige Nationalspieler zeigen sich in der dritten Mannschaft bislang nur Sepehr Nikroo (2) und Dominik Jordan. Das 24 Jahre alte, einstige hoffnungsvolle Talent kommt nach zwei Spieltagen schon auf drei Tore.