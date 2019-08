Die HSV-News am Sonntag, den 4. August:

Letschert verletzt sich im Training

Bates muss zuhause bleiben

Hecking pflügt durch die PK

Özcan ausgebootet, Amaechi dabei

Rotiert Kittel in die Startelf?

Hecking verbittet sich Auszeit

HSV II schießt Holstein ab

Letschert kann sein HSV-Debüt knicken

Er hatte schon auf eine Kader-Nominierung gehofft, doch daraus wird für Timo Letschert nun (noch) nichts. Denn das Abschlusstraining war für den Neuzugang aus den Niederlanden am Sonntag vorzeitig beendet.

Nach einem Pass fasste sich Letschert an sein rechtes Knie, Physiotherapeut Mario Reicherz eilte herbei und bandagierte die Problemstelle des Innenverteidigers mit dickem Tape.

Als Letschert aufstand, probierte er noch einmal aufzutreten und vor den Augen von Dieter Hecking die folgenreiche Passbewegung zu imitieren. Doch es nützte alles nichts, Letschert musste auf Anweisung seines Trainers über die Stadiontreppe Richtung Kabine humpeln.

Muss auf sein HSV-Debüt warten.

Foto: Imago/Michael Schwarz

Was allerdings Hoffnung auf eine weniger schwerwiegende Verletzung macht: Auf dem Weg dorthin nahm sich Letschert noch Zeit, den Trainingskiebitzen Autogramme zu schreiben.

Eigentlich galt der 26-Jährige als sicherer Kader-, wenn auch nicht Startelf-Kandidat für das Spiel in Nürnberg. Dort wird Hecking aller Voraussicht nach wie gegen Darmstadt noch einmal auf das Duo Kyriakos Papadopoulos und Rick van Drongelen setzen.

Auch Bates bleibt zuhause

Auch auf David Bates wird Hecking im Topspiel am Montagabend verzichten müssen. Der schottische Verteidiger hat muskuläre Probleme, wie der Trainer in der Abschluss-PK mitteilte.

Hecking hatte es eilig

In der Pressekonferenz teilte sich Hecking insgesamt eher kurz und bündig mit – aus gutem Grund: Denn der Zeitplan nach dem Vormittagstraining (10.30 Uhr) und der PK (12 Uhr) war eng gestrickt, direkt im Anschluss ging der Flieger nach Franken.

In Nürnberg wird heute nicht mehr viel passieren, am Montag werden die Profis dann hauptsächlich noch einmal anschwitzen für die Partie um 20.30 Uhr, für die Stand Sonntagmittag 40.000 Karten abgesetzt waren.

Özcan gestrichen, Amaechi nominiert

Doch wer darf überhaupt mitschwitzen? Da er nur 20 Akteure in sein Aufgebot nehmen kann, musste Hecking noch sechs Profis für das Match streichen. Und getroffen hat es unter anderem Berkay Özcan, der gegen Darmstadt (1:1) zumindest noch auf der Bank gesessen hatte.

Xavier Amaechi durfte seine Tasche für Nürnberg packen.

Foto: Imago/Michael Schwarz

Neuzugang Xavier Amaechi wurde dagegen eine Woche nach seiner Verpflichtung erstmals in den Kader berufen. Nicht ausgeschlossen, dass der 2,5 Millionen Euro teure Flügelstürmer gegen Nürnberg auch tatsächlich ins Zweitligawasser geworfen wird. Zumindest gilt der 18-Jährige für das Spiel eher als Option als Stürmer Bobby Wood, der es aber zumindest ebenfalls ins Aufgebot schaffte.

Rotiert Kittel in die Startelf?

Auch Sonny Kittel darf sich indes Hoffnung auf einen Einsatz in der Startelf machen. Zumindest erhielt der Neuzugang am Sonntag Lob von Hecking. "Er ist auf einem richtig guten Weg", sagte Hecking. Beim Saisonstart vor einer Woche wurde der Mittelfeldspieler erst nach rund einer Stunde eingewechselt.

Die HSV-Transfers 2019/20:

Xavier Amaechi ist der Königstransfer des HSV. Der hochtalentierte Flügelstürmer kommt für 2,5 Millionen Euro Ablöse vom FC Arsenal London. Der Engländer hat einen Vertrag bis 2023 unterschrieben.

Abwehrspieler Timo Letschert kommt vom italienischen Erstligaclub US Sassuolo. Der Niederländer hat einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. Foto: witters

Will mit dem HSV nicht weiter in Liga zwei sitzenbleiben: Innenverteidiger Ewerton kam wie Leibold aus Nürnberg nach Hamburg. Foto: Witters

Soll die linke Seite beackern: Tim Leibold wurde für rund 1,8 Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg losgeeist. Foto: Witters

Kann mehr als nur Bälle jonglieren: Mittelfeldspieler Sonny Kittel kam von Zweitliga-Absteiger nach Hamburg. Beim HSV unterschrieb der starke Standard-Schütze einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Foto: Witters



Jung und mutig: U-20-Nationalspieler Adrian Fein wagt den Sprung von Regensburg nach Hamburg. Der zentrale Mittelfeldspieler wird von Bayern München für ein Jahr ausgeliehen. Foto: Witters

In der vergangenen Saison gehörte Daniel Heuer Fernandes zu den besten Torhütern der Zweiten Liga. Beim HSV unterschrieb er bis 2022. Foto: witters

Torjäger aus Überzeugung: Lukas Hinterseer soll die Nachfolge von Pierre-Michel Lasogga antreten. Der ehemalige Bochumer traf in der Vorsaison 18 Mal. Foto: witters

Mr. Vielseitig vom Kiez: Jeremy Dudziak kommt vom FC St. Pauli und kann sowohl auf den defensiven Außenbahnen als auch im zentralen Mittelfeld spielen. Foto: witters

Kraftpaket und Stratege: David Kinsombi gehörte bei Holstein Kiel zu den Leistungsträgern. Zuletzt laborierte er an einem Schienbeinbruch. Zur Vorbereitung ist er wieder fit. Foto: Witters



Die Wundertüte: Jan Gyamerah kommt wie Kollege Hinterseer ablösefrei vom VfL Bochum. Der Defensivspezialist ist ein Kandidat für die Außenverteidigerposition. Foto: witters

Trainer Dieter Hecking unterschrieb beim HSV einen Vertrag für ein Jahr, der sich bei Aufstieg und anschließendem Klassenerhalt jeweils um ein weiteres Jahr verlängert. Foto: witters

Der neue starke Mann beim HSV: Jonas Boldt hat sich bei Bayer Leverkusen einen großen Namen gemacht. Nun soll er als Sportvorstand den Wiederaufstieg planen. Foto: witters



Hecking verbittet sich eine Auszeit

"Die Aufgabe wird uns alles abverlangen, aber wir haben auch einiges entgegenzusetzen“, sagte Hecking zum bevorstehen Topspiel. Trotz des mageren 1:1 zum Zweitliga-Auftakt gegen Darmstadt 98 gefällt ihm die Entwicklung seiner neuen Mannschaft. "Wir wollen das mit einem Erfolgserlebnis krönen", sagte Hecking vor dem ersten Auswärtsspiel der neuen Spielzeit.

Dafür fordert der Coach, der die Nürnberger zwischen 2009 und 2012 trainiert hatte, höchste Fokussierung. "Du darfst dir in dieser Liga keine Auszeit nehmen. Das müssen wir der Mannschaft vermitteln“, sagte Hecking und spielte damit auf das Gegentor gegen Darmstadt an, das 15 Sekunden nach der Pause gefallen war: "In dieser Liga musst du dein Spiel über 85 oder 90 Minuten durchbringen, um zu gewinnen."

Der Club, so Hecking, sei "von der Homogenität her ein gutes Team. Nürnberg lebt von der körperlichen Robustheit, hat aber auch einen spielerischen Moment". Zudem sei Torjäger Mikael Ishak ein "brandgefährlicher Spieler". Der FCN hatte sein Auftaktspiel bei Dynamo Dresden mit 1:0 gewonnen.

Bleibt der HSV II in der Spitzengruppe?

Die U21 hat heute die Möglichkeit, sich mit einem Heimsieg gegen die zweite Mannschaft von Holstein Kiel in die Spitzengruppe der Regionalliga Nord zu schießen. Das Auftaktspiel hatte der HSV mit 5:1 gegen Heide gewonnen. Das eigentlich auf den zweiten Spieltag angesetzte kleine Stadtderby gegen den FC St. Pauli II war auf unbestimmte Zeit verlegt worden.