Die HSV-News am Freitag, den 2. August 2019:

HSV muss wohl auf Walace-Bonus verzichten

Termin für Derby-Tickets steht fest

Hecking bittet 15.30 Uhr zum Training

Reservist Özcan will beim HSV bleiben

Geht der HSV bei Walace leer aus?

Er sollte Millionen bringen, doch nun kann der HSV wohl weitere Einnahmen durch einen Transfer von Walace aufgeben. Der Brasilianer war vor einem Jahr für sechs Millionen Euro nach Hannover gewechselt. Die Hanseaten sicherten sich eine prozentuale Beteiligung an einem Gewinn bei einem späteren Weiterverkauf. Der Plan schien aufzugehen, denn als der Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison für die Seleção debütierte, war er plötzlich 30 Millionen Euro wert.

Ex-HSV-Profi Walace steht nach nur einem Jahr bei Hannover vor dem Absprung.

Foto: imago / Joachim Sielski

Doch dann folgte der Leistungsabfall und der Abstieg mit den Niedersachsen, die Walace in diesem Sommer wieder verkaufen wollen – und zwar voraussichtlich ohne Gewinn. Nach der Absage aus China soll der 24-Jährige laut der "Bild" nun vor einem Transfer zu Udinese Calcio stehen. Die Italiener sind bereit, sechs Millionen Euro an Ablöse plus spätere Bonuszahlungen zu leisten. Bleibt es dabei, ginge der HSV leer aus.

In fünf Tagen gibt es Derby-Tickets

HSV-Fans, aufgepasst: In nur fünf Tagen startet der Kartenvorverkauf für Mitglieder für das Stadtderby beim FC St. Pauli (Montag, 16. September, 20.30 Uhr). Die Tickets kosten 13,70 Euro (Stehplatz) und 30,80 Euro (Sitzplatz). Es ist davon auszugehen, dass die Karten binnen weniger Minuten ausverkauft sein werden. Interessierte sollten also schnell sein und sich den Termin vormerken.

HSV trainiert heute um 15.30 Uhr

Drei Tage vor dem wichtigen Auswärtsspiel bei Absteiger 1. FC Nürnberg bittet HSV-Coach Dieter Hecking um 15.30 Uhr zum Training. Mit dabei sein wird dann auch wieder Flügelflitzer Bakery Jatta, der am Donnerstagvormittag individuelle Übungen im Kraftraum absolvierte und erst am Nachmittag mit der Mannschaft auf dem Platz mitwirkte. Ein besonderer Fokus gilt zudem Neuzugang Xavier Amaechi, der sich in den Vordergrund gespielt hat. Knüpft er an seine Trainingsleistung vom Vortag an, wird er in Nürnberg zum Einsatz kommen.

Feierabend im Volkspark nach zwei intensiven Einheiten. Neuzugang #Amaechi hinterlässt einen guten Eindruck. Stark im Abschluss, Dribbling und Eins-gegen-eins. Macht er so weiter, kommt er in Nürnberg zum Einsatz. #HSV — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) August 1, 2019

Özcan will trotz Reservistenrolle bleiben

Im Test gegen Anderlecht (2:2) kam Berkay Özcan als einer von vier Profis nicht zum Einsatz. Auch beim Saisonauftakt gegen Darmstadt (1:1) schmorte er 90 Minuten auf der Bank. Trotzdem stellt er nun gegenüber dem Abendblatt klar: „Ich will auf jeden Fall beim HSV bleiben." Lesen Sie HIER die komplette Geschichte.