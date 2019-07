Die HSV-News am Donnerstag, den 25. Juli 2019:

Hunt bricht mit Knie-Verletzung ab

Spielt Papadopoulos letztmals für den HSV?

Stadtderby mit Boldt und Bornemann im Radio

Wettanbieter sieht HSV als Aufsteiger

Wie schwer hat sich Hunt verletzt?

Schrecksekunde beim HSV-Training am Donnerstagvormittag – und es sieht leider gar nicht gut aus: Kapitän Aaron Hunt (32) musste das Training nach einem Zweikampf mit Jonas David abbrechen. Der Spielmacher krümmte sich auf dem Boden vor Schmerzen und griff sich immer wieder an das rechte Knie. Schnell bildete die Mannschaft einen besorgten Kreis um ihren Anführer.

Mit dick bandagiertem Knie wurde Hunt in einem Golfcart vom Platz gefahren. Nun wird sein rechtes Knie untersucht. Eine genaue Diagnose kann voraussichtlich erst anhand der noch ausstehenden MRT-Bilder gemacht werden. Als wahrscheinlich gilt aber bereits, dass der Routinier zum Saisonstart am Sonntag gegen Darmstadt (13.30 Uhr/Sky) ausfallen wird – wenn nicht sogar noch deutlich länger.

Oh je! Aaron Hunt liegt schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden. Das sieht gar nicht gut aus... Gute Besserung!! pic.twitter.com/ZCvlmOzHn3 — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) July 25, 2019

Papadopoulos vor dem Aus beim HSV?

Spielt Papadopoulos zum Saisonauftakt gegen Darmstadt (Sonntag, 13.30 Uhr) letztmals für den HSV? Diese steile These hat die "Bild" aufgestellt. Hintergrund ist der Transfer von Abwehrspieler Timo Letschert, der für einen fünfstelligen Betrag von US Sassuolo aus Italien verpflichtet wurde. Hinzu kommt das bevorstehende Debüt von Neuzugang Ewerton, der für zwei Millionen Euro aus Nürnberg kam. Nach einer langwierigen Leistenverletzung trainierte der Brasilianer am Mittwoch erstmals mit der Mannschaft. Schon am 2. Spieltag bei seinem Ex-Club Nürnberg (Montag, 5.8.) könnte er sein Debüt geben.

Papadopoulos hat sich in der Vorbereitung einen Startelfplatz erkämpft. Wegen seiner Verletzungsanfälligkeit planen die HSV-Bosse in Zukunft aber offenbar nicht mehr mit dem Griechen.

Foto: Witters

Dem Bericht zufolge sollen die Hamburger künftig mit van Drongelen, Ewerton und Letschert in der Innenverteidigung planen. Die verletzungsanfälligen Kyriakos Papadopoulos, Gideon Jung und bekanntermaßen auch David Bates hätten demnach das Nachsehen. Dennoch deutet sich aktuell kein Wechsel der drei Verkaufskandidaten an. Sollte der HSV tatsächlich mit allen sechs Innenverteidigern in die Saison gehen, droht mindestens zwei von ihnen pro Spieltag ein Platz auf der Tribüne.

Stadtderby bei NDR 90,3

HSV-Fans aufgepasst: Sportvorstand Jonas Boldt duelliert sich heute Abend um 20 Uhr beim Radiosender NDR 90,3 mit seinem Kollegen des FC St. Pauli, Andreas Bornemann. Beide Manager sprechen über ihre Ziele und Erwartungen an die anstehende Saison. Moderiert wird die Sendung Treffpunkt Hamburg von Britta Kehrhahn.

Wettanbieter sieht HSV als Aufsteiger

Für Sportwettenanbieter bwin ist der VfB Stuttgart (Quote: 2,75) der Topfavorit auf den Bundesligaaufstieg. Direkt dahinter rangiert schon der HSV (4,50), auch den Absteigern Hannover 96 (7,00) und 1. FC Nürnberg (9,00) werden gute Chancen eingeräumt. Als Außenseiter gehen zudem noch Arminia Bielefeld (19,00), Darmstadt 98 (21,00) und Holstein Kiel (23,00) ins Rennen. Heißeste Kandidaten für einen Abstieg sind derweil der Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden (2,25) und Erzgebirge Aue (2,75).