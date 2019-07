Die HSV-News am Mittwoch, den 24. Juli 2019:

Duo wird Nachfolger von Lotto King Karl

Wie viele Millionen der Aufstieg kosten soll

Janjicic vom HSV freigestellt

Hoogma kennt Letscherts Schwäche

Ewerton trainiert erstmals mit dem Team

Dauerkarten: Nur Stuttgart hängt den HSV ab

Einigung mit NDR! Duo beerbt Lotto

Nun ist das Geheimnis gelüftet: Der HSV hat einen Nachfolger für Stadionsprecher Lotto King Karl gefunden. Wie der Verein am Nachmittag mitteilte, übernimmt künftig das Duo Philipp Langer (stellvertretender Pressesprecher) und der bisherige Stadionsprecher Dirk Böge die Moderation vor den Heimspielen und während der Halbzeit.

Dirk Böge (l.) bleibt Stadionsprecher beim HSV. Lotto King Karl scheidet dagegen aus.

Foto: Witters

Möglich wird diese Entscheidung durch die Einigung mit dem alten und neuen Medienpartner NDR 2. Der öffentlich rechtliche Hörfunksender hatte seinen Vertrag nach der abgelaufenen Saison gekündigt, um die Konditionen neu zu verhandeln. Es ist davon auszugehen, dass der NDR nun weniger als die bislang kolportierten 400.000 Euro pro Jahr für die Stadionshow zahlt. Finanziert wird die Zusammenarbeit nicht aus Mitteln des Rundfunkbeitrags, sondern aus Werbeeinnahmen.

Der stellvertretende Pressesprecher des HSV, Philipp Langer, arbeitet künftig auch in der Funktion als Stadionsprecher.

Foto: Witters

Einen Ersatz für die inoffizielle HSV-Hymne „Hamburg, meine Perle“ wird es derweil nicht geben. Kurioserweise hatte Sänger Lotto King Karl vor zwei Wochen in seiner Abschiedserklärung bei Facebook auch das Ende für Dirk Böge beim HSV angekündigt. Eine etwas voreilige Mitteilung, wie sich nun im Nachhinein herausstellen sollte.

An Böges Seite agiert künftig Langer, der beim Volksparkfest mit dem Testspiel gegen Anderlecht seine Premiere als alleiniger Stadionsprecher gegeben hatte. Weil 32-Jährige weitgehend überzeugte, wird er nun zur Dauerlösung.

8,2 Millionen für das große Ziel Aufstieg

Nachdem der Aufstieg in der zurückliegenden Saison verspielt wurde, will der HSV diesmal nichts dem Zufall überlassen. Sportvorstand Jonas Boldt machte bereits deutlich, dass der Verein für den sportlichen Erfolg ein finanzielles Risiko eingehen müsse. Anders als im Vorjahr, als der Club nur für Khaled Narey (1,7 Millionen Euro/Fürth) eine Ablöse zahlte, lassen die Hamburger in dieser Transferperiode die Muskeln spielen.

Doch nicht nur die Ablösen, auch die Gehälter und branchenüblichen Prämien der Neuzugänge verschlingen einen Großteil des Etats. Die "Sportbild" hat nun errechnet, wie viele Millionen Euro sich der HSV den angepeilten Aufstieg kosten lassen will. So sollen die als Führungsspieler angedachten Zugänge David Kinsombi, Sonny Kittel und Lukas Hinterseer 5000 Euro pro Punkt, also 15.000 Euro pro Sieg, erhalten. Die restlichen Neuzugänge müssen sich mit etwa der Hälfte begnügen.

Durch Spieler mit älteren Verträgen wie Bobby Wood und Kyriakos Papadopoulos, die das Gehaltsbild verfälschen, soll der HSV dem Bericht zufolge mit Prämien in Höhe von 60.000 Euro bis 80000 Euro pro Punkt kalkulieren – je nachdem, welche Profis eingesetzt wurden. Dem Trainerteam um den Chef Dieter Hecking soll ein Punkt mit 20.000 Euro, also 60.000 Euro für einen Sieg, vergütet werden. Die "Sportbild" rechnet vor, dass der HSV bei angestrebten 65 Zählern mindestens 5,2 Millionen Euro an Punktprämien ausschütten müsste.

Die Aufstiegshoffnung des HSV hat zwei Gesichter: Der neue Sportvorstand Jonas Boldt und Trainer Dieter Hecking.

Foto: Witters

Hinzu kommen die Aufstiegsprämien, die bei den Neuzugängen bei rund 100.000 Euro liegen soll. Summa summarum sollen etwa drei Millionen Euro im Falle einer Bundesligarückkehr an das Personal ausgeschüttet werden. Somit würden im Erfolgsfall 8,2 Millionen Euro an Prämien auf der Kostenseite stehen. Geld, dass die Clubbosse gerne in Kauf nehmen. Denn ein Zweitligaverbleib wäre ungleich teurer.

Drei Beispiele des Abendblatts: Beim TV-Geld könnte der HSV in der Bundesliga rund 13 Millionen Euro mehr als bisher einkalkulieren. Hauptsponsor Emirates würde die Bezüge von 1,8 Millionen Euro auf rund sechs Millionen Euro erhöhen und Ausrüster Adidas würde seinen seit dieser Saison halbierten Betrag wieder auf vier Millionen Euro verdoppeln.

HSV stellt Janjicic vom U-21-Training frei

Tatsuya Ito (v.l./22) und Vasilije Janjicic (20) haben keine Zukunft mehr beim HSV. Manuel Wintzheimer (20) hofft dagegen auf mehr Einsatzzeiten als in der Vorsaison.

Foto: Witters

Nach zehn Zugängen muss Sportvorstand Jonas Boldt nun vor allem seine Verkaufsqualitäten beweisen. Nach Fiete Arp (FC Bayern/3 Millionen Euro), Patric Pfeiffer (Darmstadt/250.000 Euro), Arianit Ferati (Waldhof Mannheim/ablösefrei), Finn Porath (Kiel) und Douglas Santos (St. Petersburg/12 Millionen Euro) steht nun mit Vasilije Janjicic ein weiterer Abgang bevor. Der HSV hat den zur U 21 ausgemusterten Schweizer vom Trainingsbetrieb freigestellt. Darum hatte der 20 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler (Vertrag bis 2020) den Verein gebeten, um Gespräche mit Interessenten zu führen.

Hoogma kritisiert Letscherts Spielaufbau

Noch im Laufe des Tages könnte der HSV Vollzug bei seinem zehnten Neuzugang Timo Letschert vermelden. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger kommt vom italienischen Erstligisten US Sassuolo, der ihn zuletzt in die Heimat an den FC Utrecht verlieh. Bei seinen Einsätzen in der Eredivisie konnte sich Ex-HSV-Profi Nico-Jan Hoogma, seit Februar 2018 Sportdirektor beim niederländischen Fußballverband KNVB, ein Bild von dem Profi machen.

„Timo lebt absolut von seinem Zweikampfverhalten. In den Duellen Mann gegen Mann ist er sehr aggressiv. Das ist ein Typ, der immer gewinnen will, der sich nichts gefallen lässt“, sagt Hoogma der "Mopo" über die Qualitäten des Abwehrspielers. Der 50-Jährige hat aber auch eine Schwäche bei Letschert ausgemacht. "Im Spielaufbau hat Timo sicher noch Luft nach oben. Da ist er in Ordnung, aber nicht überragend.“

Ewerton und Kinsombi steigen ins Teamtraining ein

23 Tage nach seiner Verpflichtung hat der Brasilianer Ewerton am Vormittag erstmals mit der Mannschaft trainiert. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger, der für zwei Millionen Euro aus Nürnberg kam, hatte zuvor wochenlang an einer Leistenverletzung laboriert. Bislang absolvierte der als Abwehrchef eingeplante Neuzugang individuelle Einheiten mit Reha-Trainer Sebastian Capel im Volkspark. Nun kann er endlich Dieter Hecking zeigen, was er drauf hat.

Der Saisonauftakt gegen Darmstadt (Sonntag, 13.30 Uhr) kommt für Ewerton allerdings noch zu früh. Möglicherweise kann er acht Tage später gegen seinen Ex-Club Nürnberg (5.8.) eine Option sein. Dieses Spitzenspiel der Zweiten Liga peilt auch Neuzugang David Kinsombi als sein Pflichtspieldebüt für die Hamburger an. Der 3,5-Millionen-Mann aus Kiel verpasste große Teile der Vorbereitung wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel. Nun ist der Mittelfeldspieler aber zurück auf dem Platz. "Ich bin froh, dass beide das Programm voll mitmachen konnten", sagte Hecking.

Der #HSV startet in seine letzte Trainingswoche vor dem Saisonstart gegen Darmstadt. David Kinsombi ist wieder dabei, Ewerton auch. Timo Letschert (noch) nicht. pic.twitter.com/D1x2FfMpk6 — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) July 24, 2019

HSV verkauft zweitmeiste Dauerkarten

Vier Tage vor dem ersten Saisonspiel gegen Darmstadt hat der HSV 23.800 Dauerkarten abgesetzt. Eine stolze Bilanz, auch wenn die Vorjahresmarke von 24.500 knapp verfehlt werden wird. Im vom "Kicker" verbreiteten ligaweiten Vergleich liegen die Hamburger damit auf Rang zwei hinter Krösus VfB Stuttgart, der seinen Aboverkauf bei 30.000 Exemplaren stoppen musste. Knapp hinter dem HSV liegt Absteiger 1. FC Nürnberg auf Platz drei mit 21.000 verkauften Jahrestickets. Dahinter folgen Hannover (19.000), Dresden (18.000), St. Pauli (15.000) und Darmstadt (11.000) auf den Plätzen vier bis sieben. Schlusslicht ist Aufsteiger Wehen Wiesbaden (1700).