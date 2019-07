Neuer HSV-Podcast: Die große Hymnen-Debatte im Volkspark

Hamburg. Endlich ist es so weit: das Hamburger Abendblatt startet einen neuen HSV-Podcast. Ab sofort diskutieren jeden Montag (immer ab 16 Uhr) zwei HSV-Experten aus der Sportredaktion mit einem Gast alle Geschehnisse rund um den HSV. Der passende Titel des neuen Abendblatt-Podcasts: „HSV – wir müssen reden“.

Zur Premiere an diesem Montag kommt Abschlach-Sänger Michael Wendt, der direkt seine gesamte Band zu einem Unplugged-Livekonzert im nigelnagelneuen Podcast-Studio des Abendblatts am Großen Burstah überreden konnte. Es wird also musiziert – es wird aber vor allem auch debattiert. So darf man gespannt sein, was Wendt von der Absetzung von Künstlerkollege Lotto King Karl als Stadionsprecher hält und wie er den gerade erst begonnenen Erneuerungsprozess beim HSV empfindet.

HSV-Podcast: Große Hymnen-Diskussion mit "Abschlach!"