Hamburg. Der HSV ist weiter auf der Suche nach einem Kreativspieler für das Mittelfeld. Ins Blickfeld ist nun der 20 Jahre alte Louis Schaub von Rapid Wien geraten. Sportdirektor Peter Knäbel flog am Mittwoch zum Champions-League-Qualifikationsspiel von Wien gegen Schachtjor Donezk (0:1) und machte sich im Ernst-Happel-Stadion selbst ein Bild vom Linksfuß.

Der in Deutschland geborene Österreicher soll eine Ausstiegsklausel von einer bis 1,5 Millionen Euro in seinem bis 2017 laufenden Vertrag stehen haben. Sein Marktwert entspricht, laut Transfermarkt.de, seiner möglichen Ausstiegsklausel und liegt bei rund 1,5 Millionen Euro.

Kommt der Österreicher Louis Schaub (20) statt Alen Halilovic (geht nach Gijon)?Knäbel beobachtete ihn im Spiel von Rapid gegen Donezk (0:1) — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) August 20, 2015

In 83 Bundesliga-Partien für Rapid Wien schoss der 20-Jährige elf Tore und gab neun Vorlagen. Auch international traf Schaub bereits. Fünf Tore in der Europa League und jeweils zwei Tore in der Champions-League- sowie Europa-League-Qualifikation stehen auf seinem Konto. Zudem ist Schaub U21-Nationalspieler und durchlief zuvor alle Jugendnationalmannschaften seit der U16. 2012 unterschrieb Schaub einen Profivertrag bei Rapid.