Nach Angriff auf Sheffield-Kapitän: Mann angeklagt

Berlin. Nach dem Angriff auf Sheffield-Kapitän Billy Sharp ist ein 30-jähriger Mann wegen Körperverletzung angeklagt worden.

Der Beschuldigte hatte nach dem Sieg von Nottingham Forest gegen Sheffield United im Halbfinal-Rückspiel der englischen Fußball-Championship während des Platzsturms durch tausende Fans dem ahnungslosen Sharp einen Kopfstoß versetzt und ihn mit voller Wucht zu Boden gestoßen. Sharp musste daraufhin medizinisch behandelt werden.

Nottingham hatte sich mit 3:2 im Elfmeterschießen durchgesetzt und spielt nun am 29. Mai im Finale gegen Huddersfield Town.

Nach dem Vorfall wurden umgehend polizeiliche Ermittlungen eingeleitet, am Mittwoch wurde der Mann aus Derbyshire festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft und soll an diesem Donnerstag vor Gericht in Nottingham angehört werden, wie englische Medien berichten.

"Fälle wie dieser dienen hoffentlich als Abschreckung für alle, die daran denken, sich bei Fußballspielen in gewalttätige Auseinandersetzungen zu verwickeln. Solche Vorfälle werden äußerst ernst genommen und Fußballvereine sowie beteiligte Personen werden zur Rechenschaft gezogen", sagte der stellvertretende Nottinghamer Polizeichef Rob Griffin.

Nottingham Forest hatte bereits angekündigt, den Täter mit einem lebenslangen Stadionverbot belegen zu wollen.

