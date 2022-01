Manchester City schlägt Chelsea im Spitzenspiel

Manchester. Der englische Fußballmeister Manchester City hat am 22. Spieltag der Premier League einen weiteren großen Schritt in Richtung erfolgreicher Titelverteidigung gemacht.

Das Team von Trainer Pep Guardiola besiegte im Spitzenspiel den Tabellenzweiten FC Chelsea mit 1:0 (0:0) und vergrößerte den Vorsprung auf 13 Punkte. Die Londoner mit dem deutschen Coach Thomas Tuchel müssen den Titel damit wohl abhaken und sich auf die Qualifikation für die Champions League konzentrieren.

Kevin De Bruyne (70. Minute) erzielte im Etihad-Stadion den einzigen Treffer der intensiv geführten Partie. Der frühere Wolfsburger wurde bei seiner Auswechslung lautstark von den Fans gefeiert.

Lukaku verpasst Führungstreffer

Man City war vor eigenem Publikum über weite Strecken die überlegene Mannschaft, hatte mehr Ballbesitz und kam häufiger zum Abschluss als Champions-League-Sieger Chelsea. Die beste Chance für die Gäste aus London hatte Romelu Lukaku kurz nach der Pause, der Belgier scheiterte aber am starken City-Keeper Ederson.

Beide Trainer stellten ihre Teams gegenüber den Pokalspielen um. Bei Chelsea blieb Timo Werner nach dem Ligapokal-Erfolg bei Tottenham Hotspur (1:0) knapp 70 Minuten auf der Bank. Im Tor der Blues stand erneut Kepa, weil Stammkeeper Edouard Mendy derzeit mit Senegal am Afrika-Cup teilnimmt. Bei Man City standen Ilkay Gündogan, Gabriel Jesus und Ruben Dias nach dem lockeren FA-Cup-Sieg bei Swindon Town (4:1) am Samstag nicht in der Startelf.

