Liverpool-Trainer Jürgen Klopp (r) spricht an der Seitenlinie mit Diogo Jota.

Der FC Liverpool kann zuhause nicht mehr gewinnen. Gegen den FC Fulham setzt es in Anfield die sechste Niederlage in Serie. So viele Heimpleiten innerhalb einer Saison kassierten die Reds zuletzt vor fast 70 Jahren - mit dramatischen Konsequenzen.