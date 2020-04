PSG-Profis Choupo-Moting und Kehrer zurück in Deutschland

Paris. Wegen der Fußball-Pause durch die Coronavirus-Pandemie sind die beiden PSG-Profis Eric-Maxim Choupo-Moting und Thilo Kehrer laut der Zeitung "L'Equipe" aus Paris nach Deutschland zu ihren Familien zurückgekehrt.

Der ehemalige HSV-Akteur Choupo-Moting halte sich daheim in Hamburg auf, berichtete das französische Sportblatt unter Berufung auf einen Instagram-Beitrag des 31-Jährigen. Der deutsche Fußball-Nationalspieler Kehrer sei in die Nähe von Stuttgart gereist. Der 23-Jährige ist in Tübingen geboren.

Insgesamt acht Spieler des französischen Meisters sind dem Bericht zufolge damit derzeit nicht mehr beim Team von Trainer Thomas Tuchel. Unter ihnen sind auch die Stars Neymar und Thiago Silva aus Brasilien sowie Edinson Cavani aus Uruguay.