"Fußballgott" Alex Meier geht von St. Pauli nach Australien

"Fußballgott" Meier geht nach Australien

Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Alexander Meier wechselt zum australischen Erstligisten Western Sydney Wanderers. Der 36-Jährige werde am Sonntag in Sydney erwartet und solle in dieser Saison für das Team des deutschen Trainers Markus Babbel auf Torejagd gehen, teilten die Wanderers am Freitag mit. „Ich bin froh, dass er zu uns kommt“, sagte Babbel der „Bild“-Zeitung.

Alexander Meier war für die vergangene Rückrunde zum FC St. Pauli zurückgekehrt.

Foto: dpa

"Alex" Meier hatte zuletzt beim FC St. Pauli keinen neuen Vertrag mehr erhalten. In der Bundesliga machte sich Meier vor allem bei Eintracht Frankfurt einen Namen und wurde von den Fans als „Fußballgott“ verehrt. In der Saison 2014/2015 holte er die Torjägerkanone. „Ich freue mich sehr darauf, in Australien zu spielen und kann gar nicht erwarten, ins Flugzeug zu steigen“, wurde Meier in einer Mitteilung der Wanderers zitiert.

Auch über einen Wechsel in die Major League Soccer in den USA war spekuliert worden. Zuletzt hielt sich Meier in seiner Heimatstadt Buchholz i.d. Nordheide beim dortigen Oberligaclub fit.

Meier trifft in Sydney unter anderem auf seinen früheren Frankfurter Teamkollegen Pirmin Schwegler. Die Saison der australischen A-League beginnt am 12. Oktober.

Glasgow Rangers huldigen ihrem toten Kapitän

Die Glasgow Rangers haben rund um den Europa-League-Sieg gegen Feyenoord Rotterdam (1:0) ihrem verstorbenen Ex-Kapitän Fernando Ricksen gehuldigt. „Ein Kämpfer bis zum Ende. Schlafe ruhig, Fernando“, stand auf einem großen Plakat im Ibrox-Stadion. Teamkameraden von Ricksen legten vor dem Eingang ein Trikot des Niederländers nieder. Die Mannschaften hielten vor dem Anpfiff eine Schweigeminute ab.

Der ehemalige Nationalspieler Ricksen war im Alter von nur 43 Jahren der Nervenkrankheit ALS erlegen. Das hatten die Rangers am Mittwoch bekanntgegeben. Ricksen spielte sechs Jahre bis 2006 beim schottischen Rekordmeister.

Torwartdebatte: Hoeneß greift Bierhoff an

Uli Hoeneß hat in der Torhüterdebatte um Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen nun auch DFB-Direktor Oliver Bierhoff persönlich angegriffen. „Wir haben ja schon mal so ein Chaos erlebt. Das war während der WM 2006. Da war der Herr Bierhoff auch mitverantwortlich bei Oliver Kahn und Jens Lehmann. Das will ich dem deutschen Fußball ersparen“, sagte Hoeneß der "Bild"-Zeitung.

Der damalige Bayern-Torhüter Kahn hatte vor der Heim-WM seinen Platz im deutschen Tor an Lehmann verloren. Verantwortlich für die Entscheidung war Bundestrainer Jürgen Klinsmann mit seinem Assistenten, dem heutigen Chefcoach Joachim Löw. Bierhoff gehörte als Teammanager zur Mannschaft.

Die Bayern reagierten damals wie heute äußerst verärgert. Hoeneß warf Klinsmann ein falsches Spiel mit Kahn vor und kritisierte zudem den Zeitpunkt der Verkündung einen Tag vor dem wichtigen Bundesliga-Spiel des Rekordmeisters am 8. April 2006 bei Werder Bremen (0:3).

Aktuell werfen die Bayern um Hoeneß (67) und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge (63) dem DFB um Löw und Bierhoff vor, sich im Zuge der jüngsten Unmutsäußerungen von Herausforderer ter Stegen nicht klar genug zu Neuer als Nummer eins zu bekennen. Bierhoff wies diese Anschuldigung zurück und untermauerte Neuers Status bis zur EM 2020.

Ulreich stellt sich hinter Neuer

Manuel Neuers Bayern-Stellvertreter Sven Ulreich hat kein Verständnis für die Torwartdebatte bei der deutschen Nationalmannschaft. „Die Diskussion über ihn gibt es zu Unrecht, Manuel ist für mich die Nummer eins“, sagte der Reserve-Keeper der Münchner in einem Sport1-Interview. Zuvor hatte Marc-André ter Stegen mit einer öffentlichen Klage über seine Reservistenrolle im DFB-Team einen Disput auch mit Kapitän Neuer ausgelöst.

„Ich verstehe, dass er angefressen ist, aber so ist es nun mal im Sportleben. Manchmal muss man sich hinten anstellen und warten, bis die eigene Chance kommt“, sagte Ulreich. Für ter Stegen (27), der beim FC Barcelona derzeit in starker Form ist, sei die Lage bei der Nationalelf zwar „bitter“. „In Deutschland hat er mit Manu aber einen anderen herausragenden Torwart vor sich, der sogar einen Tick besser ist“, sagte der 31 Jahre alte Ulreich. Neuer (33) sei nach einigen Verletzungsproblemen wieder „ganz der Alte“, versicherte der Bayern-Profi. „Für die DFB-Trainer wird es auch nicht zur Diskussion stehen, wer die Nummer eins ist“, fügte Ulreich hinzu.

Zuvor hatten bereits die Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge mit scharfen Worten in die Debatte eingegriffen, ter Stegens Aussagen kritisiert und von den Verantwortlichen der Nationalmannschaft mehr Rückendeckung für Neuer gefordert. DFB-Direktor Oliver Bierhoff hatte die Attacken der Münchner Clubführung zurückgewiesen.

Bayern-Wunschspieler Hudson-Odoi verlängert

Der einstige Bayern-Wunschspieler Callum Hudson-Odoi sieht seine Zukunft beim FC Chelsea. Der 18 Jahre alte englische Nationalspieler unterschrieb bei den Londonern einen Fünfjahresvertrag, wie der Premier-League-Club am Donnerstagabend mitteilte. Sein bisheriger Kontrakt lief am Ende dieser Saison aus.

Der FC Bayern hatte zu Jahresbeginn intensiv um den Flügelspieler geworben. „Ein sehr interessanter Spieler, den wir unbedingt verpflichten wollen“, hatte der Münchner Sportdirektor Hasan Salihamidzic gesagt. Der deutsche Rekordmeister bot mehr als 30 Millionen Euro als Ablöse für den Offensivakteur.

Chelsea kritisierte das öffentliche Werben der Bayern. Der neue Trainer Frank Lampard machte sich für einen Verbleib des Jungprofis stark. Nach einem Achillessehnenriss soll Hudson-Odoi in Kürze seine Reha-Phase abschließen und bald ins Teamtraining zurückkehren.