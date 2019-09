Jatta soll E-Mail-Adresse mit Namen Daffeh genutzt haben

Der wegen Spekulationen über seine Identität in den Schlagzeilen stehende Bakery Jatta.

Hamburg. Genau eine Woche ist es her, dass Bakery Jatta via Instagram einen Schlussstrich unter die wochenlange Diskussion um seine Identität ziehen wollte. Der HSV-Profi, der laut „Sport Bild“ und „Bild“ möglicherweise in Wahrheit Bakary Daffeh heißen soll, schrieb von einer „Hexenjagd“ und „der schlimmsten Zeit meiner Karriere“. Seit gestern Abend weiß Jatta: diese schlimme Zeit ist offenbar noch nicht vorbei.

Um 19.25 Uhr veröffentlichte „Bild" einen Artikel mit der Überschrift: „Jatta hieß in seiner E-Mail-Adresse Daffeh". In dem Bericht heißt es, dass der Gambier bei seiner Einreise 2015 den Bremer Behörden gegenüber eine entsprechende E-Mail-Adresse (bakarydaffeh*@*********) angegeben hätte. Weiter berichtet die „Bild", dass nach Angaben der Staatsanwaltschaft Bremen nun die Polizei die neuen Erkenntnisse prüfen würde. Die Verantwortlichen des HSV reagierten gelassen. „Wir vertrauen auf die behördlichen Entscheidungen, die die Identität unseres Spielers Bakery Jatta bestätigt haben", hieß es in dem offiziellen Statement des HSV-Vorstands. Doch natürlich geht auch es zynisch. So twitterte „Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt kurz nach der Veröffentlichung: „Meine Theorie: Jatta hatte eine Mailadresse auf den Namen Daffeh, weil Daffeh sein Idol ist." Fortsetzung folgt.