Cafu trauert um seinen Sohn

Cafu bei einer Pressekonferenz zur Copa América im Juli.

Foto: Zhong Zhenbin / imago images / Imaginechina

Bittere Stunde für Brasiliens Weltmeister-Kapitän Cafu: Nach einer Fußballpartie im Familienkreis verstarb sein ältester Sohn Danilo im Alter von nur 30 Jahren am Mittwochabend an einem Herzinfarkt. Mehrere brasilianische Medien zitieren den früheren Leverkusener und Münchner Bundesliga-Star Paulo Sergio als Quelle der Information.

Demnach sei der 30-Jährige nach nur wenigen Minuten auf dem privaten Bolzplatz am Haus seiner Schwester Michelle zusammengebrochen und habe auf der Fahrt ins Krankenhaus nach Barueri vor den Toren São Paulos den tödlichen Infarkt erlitten.

Cafu hatte erst am 11. August, dem brasilianischen Vatertag, ein Foto mit Danilo, Michelle sowie Wellington, Sohn Nummer zwei, veröffentlicht. Der heute 49-Jährige wurde bei der WM 2002 weltberühmt, als er nach dem 2:0 im Finale gegen Deutschland den Siegerpokal als Kapitän in die Höhe strecken durfte.

Juve-Trainer Sarri nach Lungenentzündung zurück

Der Coach von Italiens Rekordmeister Juventus Turin, Maurizio Sarri, der Mitte August an einer Lungenentzündung erkrankt war, hat zumindest teilweise wieder ein Training seiner Mannschaft in Turin geleitet. Dies berichtete Juve in einer Presseerklärung.

Der Fußballlehrer hatte zuletzt Nationalspieler Emre Can mitgeteilt, dass dieser für die Champions League nicht berücksichtigt werde. Can beklagte sich bei der deutschen Nationalmannschaft heftig über die Nichtberücksichtigung und machte dem Coach schwere Vorwürfe.

Der italienische Coach Sarri, seit Juni Trainer der deutschen Profis Sami Khedira und Can, hatte die ersten beiden Serie-A-Spiele Juves wegen seiner Erkrankung versäumt. Erwartet wird, dass der 60-Jährige wieder beim nächsten Spiel gegen Florenz, den Club des Ex-Münchners Franck Ribéry, auf der Bank sitzen wird. Sarri war von Europa-League-Sieger FC Chelsea zum Club um Superstar Cristiano Ronaldo gewechselt.

Bierhoff ruft zum Schulterschluss auf

Im Kampf um die Rückkehr in die Weltklasse hat Oliver Bierhoff den gesamten deutschen Fußball zur Einigkeit aufgerufen. „Um den deutschen Fußball nachhaltig an der Weltspitze zu verorten, müssen DFB und Liga, Vereine und Leistungszentren, Landesverbände und Amateure eng zusammenarbeiten, Vertrauen zueinander haben und vor allem die Inhalte an die oberste Stelle rücken“, schrieb der Direktor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in einer kicker-Kolumne.

In den vergangenen Jahren lagen vor allem die Amateure und die Profis aufgrund unterschiedlicher Interessen miteinander im Clinch. Der krisengeplagte DFB hofft darauf, dass der designierte Präsident Fritz Keller nach seiner Wahl am 27. September die beiden Lager zueinander führt.

Mit Blick auf die Nationalmannschaft, die sich nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der WM-Endrunde 2018 im Neuaufbau befindet, erwartet Bierhoff keinen geradlinigen Weg nach oben. „Da ist vieles in Bewegung, das ist ein spannender Prozess, der viel positive Energie freisetzt“, schrieb der 51-Jährige: „Dass es gerade beim Neuaufbau auch mal steinig und holprig werden kann, wissen wir.“

Antisemitismus-Beauftragter: DFB muss mehr tun

Der Antisemitismus-Beauftrage der Bundesregierung, Felix Klein, hat den Deutschen Fußball-Bund (DFB) zu mehr Engagement gegen Judenfeindlichkeit aufgefordert. Antisemitismus sei auf deutschen Fußballplätzen leider sehr verbreitet, sagte Klein im Hessischen Rundfunk.

Jede Woche bekomme er Hinweise auf Vorfälle. Der Verband müsse da einschreiten. Es gebe zwar Kontrollgremien, aber die reagierten nicht schnell und nicht deutlich genug. „Ich glaube, der neue Präsident des DFB sollte dieses Thema zur Chefsache machen, und der DFB sollte die Instrumente, die er hat, besser nutzen“, sagte Klein.

Lob gab es dagegen für den Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Die Hessen wollen nach judenfeindlichen Rufen im Europa-League-Spiel gegen Racing Straßburg nach eigenen Angaben mehreren Zuschauern Stadionverbote erteilen und die Dauerkarten entziehen. „Das ist genau das richtige Signal“, sagte Klein: „Andere Vereine sind da nicht immer so klar in Deutschland.“