Hamburg. Vizemeister Borussia Dortmund hat die Pflichtaufgabe bei Drittligist KFC Uerdingen letztlich souverän gelöst und ist in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre setzte sich am Freitagabend mit 2:0 (0:0) gegen das Team des Ex-Dortmunders Kevin Großkreutz durch.

Kapitän Marco Reus (49. Minute) und Paco Alcacer per direktem Freistoß (70.) trafen in der zweiten Halbzeit der nach Düsseldorf verlegten Partie, in der Mats Hummels nach drei Jahren sein Comeback für den Fußball-Bundesligisten gab. Die Dortmunder vergaben dabei zahlreiche Chancen auf einen höheren Sieg.

Ingolstadt verliert zuhause gegen Nürnberg

Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg ist dank eines späten Treffers von Nikola Dovedan in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der Neuzugang vom 1. FC Heidenheim erzielte beim 1:0 (0:0) des Zweitligisten beim Drittligisten FC Ingolstadt in der 87. Spielminute den entscheiden Treffer. Der viermalige Titelträger Nürnberg vermied damit sein erstes Erstrunden-Aus seit 2014/15, Zweitliga-Absteiger Ingolstadt scheiterte wie im Vorjahr (1:2 in Paderborn) an seiner Auftakthürde.

Ingolstadts Keeper Fabijan Buntic hält gegen Ishak Mikael vom 1. FC Nürnberg

Foto: imago/Stefan Bösl

Vor 14.348 Zuschauern trafen beide Mannschaften bereits in der ersten Halbzeit, doch sowohl das Tor von Ingolstadts Thomas Keller (2.) wie auch jenes von Nürnbergs Asger Sörensen (22.) zählten wegen Abseitspositionen nicht. Kurz vor Schluss verhinderte Dovedan schließlich die Verlängerung.

Schlammschlacht in Sandhausen wegen Unwetters

Schlammschlacht in Sandhausen: Die Partie gegen Borussia Mönchengladbach begann mit einer Dreiviertelstunde Verspätung wegen Unwetters.

Foto: imago/Jan Huebner

Die Partie Sandhausen gegen Mönchengladbach begann mit beinahe einer Dreiviertelstunde Verspätung: Wegen eines Unwetters war zunächst die Flutlichtanlage ausgefallen, dann wurde wegen des andauernden Gewitters mit Starkregen der Anpfiff noch weiter verschoben.