Dresden-Fans boykottieren Spiel in Karlsruhe

Dresdner Fans erschienen im Mai 2017 in Karlsruhe zu Tausenden im Militär-Outfit.

Foto: imago/Steffen Kuttner

Zweitligist Dynamo Dresden muss im Spiel gegen den Karlsruher SC ohne die Unterstützung eines Großteils der Fans auskommen. Die „Ultras Dynamo“ boykottieren am Sonnabend (13 Uhr/Sky) die Partie, weil „an diesem Tag mit verstärkten polizeilichen Maßnahmen zu rechnen ist“, wie es auf der Internetseite der Fangruppierung heißt.

Beim Zusammentreffen der beiden Vereine vor zwei Jahren hatte eine selbst ernannte „Football-Army Dynamo Dresden“ dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) den Krieg erklärt und randaliert. Im Umfeld der Aktion wurden nach Polizeiangaben 15 Beamte und 21 Ordner verletzt. „Rund um dieses Spiel soll es die gewünschten Bilder geben“, mutmaßen die „Ultras“ nun: „Diese Show wollen und werden wir ihnen nicht geben.“

Der Fanboykott war am Donnerstag auch Thema bei der Pressekonferenz der Sachsen. „Das darf keinen Einfluss haben. Es stehen drei Punkte auf dem Spiel, natürlich wäre es mir aber lieber, wenn unsere Fans dabei wären“, sagte Dynamos Coach Cristian Fiél. Der 39-Jährige hat gegen den KSC bis auf Marco Hartmann alle Mann an Bord. Für die daheimgebliebenen Fans bietet der Verein ersatzweise ein Public Viewing im Rudolf-Harbig-Stadion an.

Leverkusen beklagt drei Ausfälle

Gleich auf drei Profis muss Bundesligist Bayer Leverkusen in der Endphase der Saisonvorbereitung verzichten. Wie der Werksclub am Donnerstag mitteilte, muss Joel Pohjanpalo wegen einer Belastungsreaktion im rechten Fuß einige Wochen aussetzen. Selbst eine Belastungspause des finnische Angreifers nach der im Testspiel gegen SD Eibar im Trainingslager in Zell am See erlittenen Blessur führte zu keiner Verbesserung. Nun wird der 24-Jährige vorerst komplett aus dem Training genommen.

Das trifft auch auf Mitchell Weiser zu. Der 25 Jahre alte Rechtsverteidiger erlitt im Testspiel am vergangenen Sonntag gegen Heracles Almelo eine schmerzhafte Prellung im Bereich der Fußsohle und eines Mittelfußknochens. Weiser muss einige Tage einen Spezialschuh tragen und wird dann ein individuelles Programm absolvieren. Bayer-Kapitän Lars Bender wiederum zog sich im Test gegen Vitesse Arnheim eine leichte Zerrung im rechten Oberschenkel und soll rund eine Woche nur eingeschränkt und individuell trainieren.

Hoffenheim verlängert mit Baumgartner

Die TSG 1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit Christoph Baumgartner an dessen 20. Geburtstag vorzeitig bis Sommer 2023 verlängert. Das teilte der Bundesligaclub am Donnerstag mit. Der österreichische U-21-Nationalspieler spielt seit 2017 für Hoffenheim. Unter dem damaligen Trainer Julian Nagelsmann hatte Baumgartner in der vergangenen Saison sein Bundesligadebüt gegeben.

„Er ist ein Spieler mit großem Potenzial, der aber auch noch Zeit brauchen und bekommen wird“, sagte Hoffenheims Direktor Profifußball Alexander Rosen. „Baumi ist ein extrem talentierter Spieler mit einer starken Technik und einem guten Gespür für Räume im Offensivspiel. Dadurch entwickelt er immer wieder Lösungen in engen Spielsituationen und wird darüber hinaus noch torgefährlich“, ergänzte er.

Chemnitzer FC vor dem Aus – Profis nicht betroffen

Der Chemnitzer FC steht als Verein möglicherweise vor dem Aus. Insolvenzverwalter Klaus Siemon hat beim Amtsgericht Chemnitz die sogenannte Masseunzulänglichkeit angezeigt, wie er am Donnerstag in einer Pressemitteilung erklärte. Das bedeutet, dass der Verein keine ausreichenden Einnahmen mehr hat, um die laufenden Ausgaben zu decken.

Die Chemnitzer FC Fußball GmbH, die für die Profis der Drittliga-Mannschaft verantwortlich ist, sei davon nicht betroffen. Diese sei vollständig funktions- und handlungsfähig, unterstrich der Insolvenzverwalter.

Unterhaching holt Ex-Bundesligaspieler Stroh-Engel

Die SpVgg Unterhaching hat sich in der Offensive mit Dominik Stroh-Engel verstärkt. Wie der Drittligaclub am Donnerstag mitteilte, kommt der 33 Jahre alte Stürmer ablösefrei von Zweitliga-Aufsteiger Karlsruher SC und unterschrieb einen Vertrag bis 2021. „Mit seiner Erfahrung wird er gerade unseren Talenten weiterhelfen“, sagte Trainer Claus Schromm.

Stroh-Engel stand in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 insgesamt 22-mal auf dem Feld, in der 2. Liga erzielte er in 49 Spielen elf Tore. In der Saison 2013/14 wurde er mit 27 Treffern Drittliga-Torschützenkönig.

Frankfurt droht auch Rebic zu verlieren

Luka Jovic (M.) und Sébastien Haller (r.) sind schon weg. Verlässt nun auch Ante Rebic die Eintracht?

Foto: Arne Dedert / dpa

Bei der Auswärtsreise zum Heimspiel war Ante Rebic noch mit an Bord. Als sich die Mannschaft von Eintracht Frankfurt im Flugzeug auf den Weg vom eigens dafür unterbrochenen Trainingslager in Österreich zum Europa-League-Qualifikations-Heimspiel gegen Flora Tallinn an diesem Donnerstag (20.30 Uhr/Nitro) machte, gehörte der kroatische Vizeweltmeister zum Tross der Hessen. Trotz seiner anhaltenden Rückenprobleme, die ihn in den Tagen zuvor zum Pausieren gezwungen hatte – und trotz der anhaltenden Gerüchte über seinen bevorstehenden Abflug aus Frankfurt.

Denn Rebic steht seit Wochen im Zentrum etlicher Wechsel-Spekulationen. Erst galt Inter Mailand als interessiert, dann wurde über eine 40-Millionen-Offerte von Atlético Madrid spekuliert. Nun soll laut dem Fernsehsender Sky Italia wieder Inter finanziell nachgelegt haben und die gleiche Summe bieten. Nach den Mega-Abgängen der Stürmerstars Luka Jovic (zu Real Madrid) und Sébastien Haller (zu West Ham United), die zusammen ein Volumen von rund 120 Millionen Euro umfasst haben, wäre es der nächste spektakuläre Verkaufserlös für die Eintracht.

Allerdings wäre bei einem Transfer von Rebic auch die in der Vorsaison viel gerühmte „Büffelherde“ endgültig auseinandergetrieben. Jovic, Rebic und Haller hatten zusammen 57 von 89 Frankfurter Pflichtspieltreffern erzielt und damit Begehrlichkeiten geweckt. „Aus Vernunftsgründen kann alles passieren. Natürlich kann es sein, dass wir alle drei verlieren“, hatte Sportvorstand Fredi Bobic bereits zu Beginn der Transferperiode gesagt. Mit Neuzugang Dejan Joveljic und Gonçalo Paciência stünden dann nur noch zwei echte Stürmer im Aufgebot.

Philipp vor Rückkehr zu Hertha BSC

Bundesligist Hertha BSC steht offenbar vor einer Verpflichtung von Offensivspieler Maximilian Philipp von Vizemeister Borussia Dortmund. Manager Michael Preetz soll sich nach Informationen von "Sport-Bild" mit dem 25-Jährigen über einen Wechsel einig sein.

Der frühere Freiburger konnte sich in den letzten zwei Jahren beim BVB nicht als Stammkraft etablieren und ist offenbar für 20 Millionen Euro zu haben. Philipp ist in Berlin geboren, spielte in der Jugend für Hertha. Seine Mutter wohnt in Spandau, unweit des Olympiastadions.

Einigkeit hat Hertha offenbar auch mit dem ehemaligen Düsseldorfer Dodi Lukebakio erzielt. Der 21-Jährige Flügelspieler soll inklusive möglicher Bonuszahlungen für 20 Millionen Euro vom englischen Club FC Watford kommen und am Donnerstag bereits den Medizincheck in Berlin absolviert haben.

Ecuador entlässt Nationaltrainer Gómez

Ecuador hat sich nach exakt einem Jahr von Nationaltrainer Hernán Gómez (63) getrennt. Das teilte Verbandspräsident Francisco Egas auf einer Pressekonferenz mit. Ecuador hat im Jahr 2019 keines seiner sieben Länderspiele gewonnen, bei der Südamerikameisterschaft im Juni schied das Team mit nur einem Punkt nach der Gruppenphase aus.

Gomez hatte das Amt am 1. August 2018 übernommen. Zuvor war der Kolumbianer vier Jahre als Nationaltrainer Panamas tätig und hatte die Mittelamerikaner sensationell zur WM 2018 in Russland geführt.

Kampf gegen Wettbetrug: DFL vertraut weiter auf Sportradar

Die DFL arbeitet weiter mit Sportradar zusammen, um den deutschen Profifußball vor Spielmanipulationen zu schützen. Der Vertrag zwischen der Deutschen Fußball-Liga und dem in der Schweiz ansässigen Dienstleister wurde bis zum Ende der Saison 2020/21 verlängert. Dies teilte die Dachorganisation am Donnerstag mit. Die Zusammenarbeit besteht bereits seit 2005.

Sportradar überwacht für die DFL die Spiele der 1., 2. und 3. Liga sowie Freundschaftsspiele, für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) auch Länder- und Pokalspiele. Das Unternehmen wird auch vom Weltverband Fifa und von der Europäischen Fußball-Union Uefa eingesetzt.

Mit dem sogenannten „Fraud Detection System“ beobachtet Sportradar Bewegungen auf dem internationale Wettmarkt und verfolgt Wettmanipulationen. Das Unternehmen führt seit der vergangenen Saison bei den Erst- und Zweitligisten auch die Pflicht-Schulungen zur Prävention von Spielmanipulation durch. Für Spieler, Trainer und Funktionsträger der Clubs gilt ein Wettverbot, das in der DFB-Rechts- und -Verfahrensordnung steht.

Mehr als fünf Millionen sehen Audi-Cup-Finale

Der FC Bayern München ist auch bei Testspielen ein Quotengarant. Im Schnitt 5,01 Millionen Menschen (19,3 Prozent Marktanteil ab 20.30 Uhr) sahen am Mittwochabend das die Niederlage des deutschen Meisters im Elfmeterschießen gegen Tottenham Hotspur im Finale des Audi-Cups.

Auf Platz zwei zur besten Sendezeit kam das Erste. Die ARD-Tragikomödie „So wie du bist“ mit Gisela Schneeberger schalteten 3,50 Millionen (13,2 Prozent) ein. Den dritten Platz erreichte der Nischensender ZDFneo mit einer Krimiwiederholung: 2,03 Millionen (7,6 Prozent) sahen den elf Jahre alten Film „Wilsberg: Royal Flush“.

Moisander neuer Werder-Kapitän

Abwehrspieler Niklas Moisander ist neuer Kapitän von Werder Bremen. Trainer Florian Kohfeldt ernannte den finnischen Nationalspieler zum Nachfolger des zu Fenerbahce Istanbul gewechselten Max Kruse, teilte der Bundesligaverein am Donnerstag aus seinem Trainingslager in Grassau (Bayern) mit.

„Niklas verfügt über wertvolle internationale Erfahrungen und über eine natürliche Autorität“, sagte Kohfeldt. „Mit seiner angenehm ruhigen, aber zugleich überaus zielstrebigen und ehrgeizigen Art ist er für mich bereits in den letzten Jahren eine enge Vertrauensperson und ein wichtiger Ansprechpartner gewesen.“

Der 33 Jahre alte Moisander wechselte 2016 von Ajax Amsterdam zu Werder und war dort bislang schon Stellvertreter von Kruse. Neuer zweiter Kapitän der Bremer ist der Niederländer Davy Klaassen.

Schweinsteiger verliert All-Star-Spiel gegen Atlético

Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit einer All-Star-Auswahl der nordamerikanischen Profiliga MLS im Showmatch gegen Atlético Madrid eine Niederlage kassiert. An der Seite unter anderem von Zlatan Ibrahimovic und Wayne Rooney unterlag Schweinsteiger einen Tag vor seinem 35. Geburtstag den Spaniern in Orlando 0:3 (0:1). Der langjährige deutsche Nationalspieler war dabei in der zweiten Halbzeit zum Einsatz gekommen.

Für Atlético traf neben Marcos Llorente (43.) auch 127-Millionen-Einkauf João Félix (85.), den Endstand besorgte Diego Costa in der Nachspielzeit (90.+3). Die MLS-Auswahl kassierte damit die vierte Niederlage in Serie beim jährlichen All-Star-Game. In den Vorjahren hatte sie gegen Juventus Turin (2018), Real Madrid (2017) und Arsenal London (2016) verloren, den letzten Sieg gab es 2015 gegen Tottenham Hotspur.