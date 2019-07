Trotz Deutschstunden: Mourinho will nicht in die Bundesliga

Rund acht Monate nach seiner Entlassung beim englischen Rekordmeister Manchester United lernt Starcoach José Mourinho in der gewonnenen Freizeit regelmäßig Deutsch. Einen Job in der Bundesliga könne er sich aber nicht vorstellen. „Ganz ehrlich: ich denke nicht darüber nach, in die Bundesliga zu gehen. Da wartet kein Verein auf mich“, sagte der 56-Jährige im Sky-UK-Interview. Eine Rückkehr auf den Platz wünsche er sich trotzdem: „Ich vermisse meinen Fußball. Das Feuer, es brennt noch in mir.“

Für den Posten des portugiesischen Nationaltrainers sei es jedoch zu früh: „Nur eine Partie im Monat, viel Büroarbeit, du bist nicht auf dem Platz und musst alle zwei Jahre auf eine EM oder WM warten – da sage ich aktuell immer noch Nein. Aber vielleicht eines Tages.“

Als Clubtrainer hatte Mourinho 2004 mit dem FC Porto und 2010 mit Inter Mailand die Champions League gewonnen, zudem sammelte er acht nationale Meistertitel. In den vergangenen Jahren sorgte er mit diskutablen Aussagen und grenzwertigem Verhalten immer wieder für Aufsehen.

Hoffenheims Wähling wechselt nach Regensburg

Zweitligist Jahn Regensburg hat Nicolas Wähling von der TSG Hoffenheim verpflichtet. Der 21-Jährige erhält einen Dreijahresvertrag. „Nicolas ist in der Offensive flexibel einsetzbar und bringt athletisch, technisch und taktisch sehr vieles mit, um unsere Spielidee umzusetzen und sich auf Zweitliganiveau durchzusetzen“, sagte Jahn-Geschäftsführer Profifußball Christian Keller.

Für die Kraichgauer spielte Wähling insgesamt 26-mal in der A-Junioren-Bundesliga (elf Tore und acht Torvorlagen) sowie 84-mal in der U23 (14 Tore und 13 Torvorlagen in der Regionalliga Südwest).

Juventus ohne Ronaldo – Fans fordern Schadenersatz

Cristiano Ronaldo saß beim Testspiel in Seoul nur auf der Bank.

Foto: Ahn Young-Joon / dpa

Weil Superstar Cristiano Ronaldo bei einer Testpartie nicht spielte, fordern enttäuschte Fans in Südkorea Schadenersatz. Eine Anwaltskanzlei initiierte eine Sammelklage, nachdem der Portugiese beim Freundschaftsspiel seines italienischen Clubs Juventus Turin gegen eine südkoreanische Auswahlmannschaft am vergangenen Freitag entgegen einer angeblichen vertraglichen Abmachung nicht auf dem Platz stand.

Die Klage der Juristen aus der südkoreanischen Stadt Suwon richtet sich gegen den Veranstalter The Festa. „Derzeit haben wir 2500 Interessenten, bis zum kommenden Mittwoch erwarten wir insgesamt 2700 Kläger, die das Geld für ihre Tickets zurückbekommen möchten“, sagte eine Anwältin der Kanzlei. Sie erwarte demnach, dass die Klage gegen Ende nächster Woche eingereicht wird.

Laut einem Bericht des koreanischen Fernsehsenders SBS hätte sich Juventus verpflichtet, dass Ronaldo bei dem Freundschaftsspiel mindestens 45 Minuten spielen und ein Fan-Treffen abhalten sollte. Beide Abmachungen seien nicht eingehalten worden. Zudem hatte sich die Anreise des italienischen Teams aus China verspätet, was zu einer Verzögerung des Anpfiffs um eine Stunde führte.

Die südkoreanische Fußballliga K-League hat bereits ein Protestschreiben gegen Juventus Turin eingereicht, wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtet. In diesem wird die „Arroganz und Unverantwortlichkeit“ des italienischen Fußballclubs kritisiert. Bei dem ausverkauften Spiel hatten die 63.000 Zuschauer in der Hauptstadt Seoul bis zu 300 Euro für ihre Tickets bezahlt. Als sich abzeichnete, dass der in Südkorea überaus populäre Ronaldo nicht mehr eingewechselt würde, zeigten die enttäuschten Fans ihren Unmut, indem sie „Messi, Messi“-Sprechchöre im Stadion anstimmten. Der Argentinier Lionel Messi vom FC Barcelona gilt als Erzrivale des Portugiesen.

Modeste von mieser Stimmung in Köln überrascht

Torjäger Anthony Modeste war in der vergangenen Saison nach seiner Rückkehr aus China zum 1. FC Köln schockiert über die miese Stimmung beim damaligen Zweitligisten. „Da bin ich ehrlich: Als ich zurückkam, habe ich gefragt: Wie kann das sein?“, sagte der 31 Jahre alte Angreifer im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger", „ihr seid Erster, aber die Stimmung ist furchtbar. Das geht doch nicht.“

Trotz des Stimmungstiefs kehrte der erste Bundesliga-Meister ins Oberhaus zurück. Modeste: „Wenn man etwas erreichen will im Sport, braucht man eine gute Stimmung. Darum werde ich jetzt darauf achten, dass die Stimmung in unserer Mannschaft gut ist.“

Verantwortlich für die Atmosphäre im Team sei „zuerst der Trainer. Wenn es zwischen Trainer und Mannschaft nicht stimmt, kann keine gute Stimmung entstehen“. Der FC hatte sich trotz der Tabellenführung in der 2. Liga in der Endphase der Saison von Coach Markus Anfang getrennt. Anfang habe ihn meistens auswärts spielen lassen, aber nicht im heimischen RheinEnergie-Stadion, so Modeste: „Das hat mir schon ein bisschen wehgetan.“

Der neue Chefcoach Achim Beierlorzer lässt mit zwei Spitzen spielen. Modeste: „Auch ich bin nicht gesetzt, ich muss mich erst beweisen. Aber ich habe keine Angst vor der Konkurrenz. Wenn man keine Konkurrenz will, muss man zu Hause bleiben.“ Oder müsse sich gleich einen neuen Beruf suchen, so der Franzose.

Argentinien hält an Scaloni fest

Lionel Scaloni soll die argentinische Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaftsendrunde 2022 in Katar führen. Wie der nationale Verband AFA am Dienstag mitteilte, wird der 41 Jahre alte Ex-Nationalspieler auch in der Anfang 2020 beginnenden Qualifikation auf der Bank der Albiceleste sitzen.

Bei der am 7. Juli zu Ende gegangenen Copa América war Argentiniens Auswahl um den fünfmaligen Weltfußballer Lionel Messi im Halbfinale am Gastgeber und späteren Turniersieger Brasilien gescheitert.

Scaloni hatte im August 2018 zunächst als Interimslösung die Nachfolge von Jorge Sampaoli angetreten. Im vergangenen November wurde er zum Chefcoach befördert.

Reus überzeugte Brandt vom BVB

Nationalspieler Julian Brandt wurde von Marco Reus zum Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund gelockt. „Auf einer Länderspielreise kam er das erste Mal auf mich zu und meinte, dass er unbedingt will, dass ich zu Dortmund komme. Man hat gemerkt, dass nicht der Verein ihn losgeschickt hat, sondern Marco es aus eigener Überzeugung getan hat“, sagte Brandt der "Bild"-Zeitung.

Der 23-Jährige war dank einer Ausstiegsklausel über 25 Millionen Euro im Sommer von Bayer Leverkusen zum BVB gewechselt. Lange zu werben brauchte Reus bei Brandt aber offensichtlich nicht. „Er hat mich jetzt nicht drei Stunden vollgesabbelt, es waren vielleicht zehn Minuten. Ich habe mich aber mit Marco schon gut in der Nationalmannschaft verstanden, deswegen habe ich es mir gerne angehört“, so der Offensivspieler.

Die Wertschätzung von Reus beeinflusste Brandt laut eigener Angabe in der Entscheidung für die Dortmunder. „Es löst zumindest schon etwas in dir aus, wenn ein Spieler wie Marco dir das sagt. Das hat schon gutgetan. Er ist über Jahre ein fantastischer Spieler. Er war definitiv ein Grund, der auch geholfen hat, dass ich zum BVB komme“, sagte Brandt. Sein Pflichtspieldebüt muss er jedoch verschieben. Wegen Problemen im Adduktorenbereich kann er am Sonnabend (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) nicht im Supercup gegen Bayern München dabei sein.

Fan bedrängt Kovac

Bayern Münchens Trainer Niko Kovac hat nach dem Training am Dienstagvormittag einen kurzen Schreckmoment erlebt. Der 47-Jährige stand nach der kurzen Einheit an einer Schranke, um Autogramme zu schreiben. Ein Fan krabbelte unter der Absperrung durch und packte Kovac am Fuß.

Als die nahe stehenden Ordner eingriffen, flüchtete der Mann. Die Sicherheitskräfte unterrichteten die Polizei. Diese nahm den Bayern-Anhänger in Gewahrsam. Er wurde später wieder freigelassen.

Kovac spielte den Vorfall herunter. „Da macht man aus einer Mücke einen Elefanten. Das war die kleinste Kleinigkeit, ich habe schon ganz anderes in meinem Leben erlebt. Es war nichts“, sagte er nach dem 6:1 (5:0) gegen Fenerbahce Istanbul beim Audi-Cup.

Weltmeistertrainerin Ellis kündigt Rücktritt an

Drei Wochen nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft durch die US-Frauen hat Trainerin Jill Ellis ihren Rücktritt angekündigt. „Veränderung ist etwas, was ich in meinem Leben immer angenommen habe, und für mich und meine Familie ist dies der richtige Moment“, wurde die 52-Jährige am Dienstag auf der Webseite des Verbandes US Soccer zitiert. Ellis wird ihr Amt Anfang Oktober abgeben. Wer die Nachfolge antritt, ist laut US Soccer noch offen.

Ellis hatte den Posten als Nationaltrainerin im Mai 2014 übernommen. Sie ist die erste Trainerin, die zweimal nacheinander die Frauen-WM gewann. Am 7. Juli hatte ihr Team mit einem 2:0 im Finale gegen die Niederlande erfolgreich den Titel verteidigt. Schon 2015 hatte die US-Auswahl in Kanada triumphiert.

„Die Möglichkeit, dieses Team zu coachen und mit diesen erstaunlichen Frauen zu arbeiten, war die Ehre des Lebens“, sagte Ellis in ihrem Statement zum Rücktritt. In ihrer Amtszeit war sie bei 127 Länderspielen für das US-Team verantwortlich. Davon gewann die Mannschaft 102 Partien. Ellis bleibt dem Verband zumindest für ein Jahr als Botschafterin erhalten. Insgesamt arbeitet sie schon seit fast 20 Jahren bei US Soccer auf unterschiedlichen Positionen.

Dresdens Duljevic wechselt in die Ligue 1

Außenbahnspieler Haris Duljevic verlässt Dynamo Dresden und wechselt zum französischen Erstligisten Olympique Nîmes. Dort unterschrieb der Bosnier einen Dreijahresvertrag bis 2022. Das gab der sächsische Zweitligist am Dienstagabend bekannt. Über die Wechselmodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

„Haris hat sich uns gegenüber zu 100 Prozent offen und fair verhalten, deshalb haben wir ihm keine Steine in den Weg gelegt und sind seinem Wechselwunsch jetzt nachgekommen“, erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Minge in einer Vereinsmitteilung. „Wir hatten bereits gemeinsam zum Start in die Vorbereitung vereinbart, dass Haris den Verein bei einer bestimmten Ablösesumme noch in diesem Sommer verlassen darf.“

Duljevic war zur Saison 2017/18 ablösefrei vom FK Sarajevo nach Dresden gewechselt. In Dresden hatte der bosnische Nationalspieler noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Vergangene Woche war der 25-Jährige jedoch bereits auf eigenen Wunsch vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt worden.

Trainer Roger Schmidt in China entlassen

Roger Schmidt ist nicht mehr Trainer des chinesischen Erstligisten Beijing Guoan. Der Vertrag sei vorzeitig aufgelöst worden, bestätigte ein Sprecher des Hauptstadtvereins am Mittwoch. Er machte allerdings keine Angaben, ob der Verein oder der Trainer die Entscheidung zur Trennung traf. Der Verein habe bereits einen neuen Trainer gefunden, meinte der Sprecher. Weitere Details sollten bald folgen.

Zuvor hatte der „Kicker“ berichtetet, dass sich der Club vom 52-Jährigen trotz 16 Siegen in 20 Spielen getrennt habe. Der ehemalige Coach des Bundesligisten Bayer Leverkusen hatte im Sommer 2017 in Peking einen Vertrag bis zum Ende der noch laufenden Saison unterschrieben und war mit dem Verein Pokalsieger geworden. Nachfolger soll laut „Kicker“ der Franzose Bruno Genesio werden.

Schmidt selbst hatte zuletzt betont, dass der Job in China „der Familie sehr viel abverlangt“. Seine Frau und die Kinder waren in Deutschland geblieben. Zwar hatte er eine positive Bilanz seiner Zeit in China („Ich war in jeder Hinsicht sehr positiv überrascht“) gezogen, hatte aber offen gelassen, ob er seinen Vertrag verlängern werde.