Ex-HSV-Profi Calhanoglu wohl vor Rückkehr in die Bundesliga

Calhanoglu angeblich vor Rückkehr in die Bundesliga

Der ehemalige HSV-Profi Hakan Calhanoglu (24) steht angeblich vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Laut "Gazzetta dello Sport" ist RB Leipzig an dem Mittelfeldspieler vom AC Mailand interessiert. Bei Milan konnte sich Calhanoglu bislang nicht durchsetzen.

Der türkische Nationalspieler war im Sommer 2017 für 25 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen zum italienischen Erstligisten Milan gewechselt. Der Freistoßspezialist soll für den Brasilianer Lucas Paqueta im Januar geopfert werden. Der Flamengo-Spieler kostet die Lombarden 35 Millionen Euro Ablöse.

Hakan Calhanoglu erzielte für den HSV in 32 Bundesligaspielen insgesamt elf Tore.

Die "Rossoneri" werden außerdem von finanziellen Problemen geplagt. Die Europäische Fußball-Union (Uefa) hat in dieser Woche den Club wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play (FFP) mit einer Geldstrafe in zweistelliger Millionenhöhe belegt und ihm erneut mit einem Ausschluss aus dem Europacup gedroht.

Calhanoglu spielte in der Saison 2013/14 erfolgreich für den HSV, bevor er trotz Treueschwüren seinen Wechsel nach Leverkusen erzwang. Die Hamburger Fans haben ihm das nie verziehen.

"CR 5000": Ronaldo schießt Juventus mit Jubiläumstor zum Derbysieg

Cristiano Ronaldo war einmal mehr der Mann für besondere Fälle und ist jetzt "CR5000": Der fünfmalige Weltfußballer sicherte mit seinem Foulelfmetertreffer in der 70. Minute nicht nur den 1:0 (0:0)-Sieg von Rekordmeister Juventus Turin im "Derby della Mole" gegen den FC Turin, sondern war damit auch der Schütze des 5000. Juve-Tores in der Topliga. Wem sonst kann eine solche Ehre zuteil werden?

"Wenn man als CR7 zur Welt kommt, hat man das Recht auf runde Zahlen, wie den 5000. Treffer Juves in der Serie A. Ronaldo setzt seine Unterschrift unter einem nicht unvergesslichen Derby. Er ist der unangefochtene Derby-Protagonist", kommentierte die "Gazzetta dello Sport". Der portugiesische Superstar erzielte sein elftes Saisontor in der Serie A und sorgte für den 15. Sieg im 16. Spiel für die Alte Dame, die souverän die Tabelle anführt.

"CR5000, ein Elfmeter genügt Ronaldo, um wieder einmal Geschichte zu schreiben", analysierte "Tuttosport". "Juve siegt immer, auch wenn es nicht verdient ist. Die Juve-Truppe der Rekorde ist eben so, die Gegner haben kein Glück. Sie setzen zwar Körper und Seele ein, doch das genügt nicht", meinte der "Corriere dello Sport". "Ronaldos Elfmeter sind Kunstwerke, das wissen wir. Der Rest des Derby ist alles andere als beeindruckend", schrieb "La Repubblica".

Schnee – zwei Frauen-Bundesligaspiele abgesagt

Der einsetzende Schneefall in Deutschland hat in der Frauen-Bundesliga zu zwei Spielabsagen geführt. Die für diesen Sonntag geplanten Partien zwischen dem SC Sand und Turbine Potsdam (11 Uhr) sowie zwischen der TSG Hoffenheim dem 1. FFC Frankfurt (14 Uhr) sind witterungsbedingt abgesagt worden. Nachholtermine stehen noch nicht fest. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Sonntagmorgen mit.

Club-WM: Kashima und Al-Ain im Halbfinale

Der japanische Rekordmeister Kashima Antlers und Gastgeber FC Al Ain stehen im Halbfinale der Club-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Japaner um den langjährigen Schalker Bundesligaprofi Atsuto Uchida gewannen am Sonnabend ihr Viertelfinale gegen den mexikanischen Topclub Deportivo Guadalajara mit 3:2 (1:0), Gegner in der Vorschlussrunde ist nun Titelverteidiger und Champions-League-Sieger Real Madrid.

Al Ain setzte sich im heimischen Stadion gegen den afrikanischen Champions-League-Sieger Esperance Tunis mit 3:0 (2:0) durch und bekommt es nun mit Copa-Libertadores-Gewinner River Plate aus Buenos Aires zu tun. Die beiden Halbfinals finden am kommenden Dienstag und Mittwoch statt.

Guadalajara war durch Angel Zaldivar (3.) früh in Führung gegangen, zu Beginn der zweiten Hälfte gelang Ryota Nagaki (49.) aber der Ausgleich für Kashima. Der Brasilianer Serginho (69.) per Foulelfmeter und Hiroki Abe (84.) drehten das Spiel schließlich. Alan Pulidos Treffer in der Nachspielzeit (90.+4) kam zu spät für die Mexikaner. Al Ain hatte keinerlei Probleme mit dem Gegner aus Tunesien, Mohamed Ahmad (2.), Hussein Elshahat (16.) und Bandar al Ahbabi (60.) schossen den Sieg heraus.

Guadalajara und Kashima waren als jeweilige Sieger der Champions-League-Wettbewerbe Mittel- und Nordamerikas und Asiens für das Viertelfinale qualifiziert. Real Madrid und River Plate sind für die Halbfinals gesetzt. Das Endspiel der 15. Auflage der Club-WM findet am 22. Dezember statt.

Dortmund feiert Sahin

Nuri Sahin kämpfte mit den Tränen. Beim Weg des Bremer Mittelfeldspielers zur mächtigen Südtribüne des Dortmunder Stadions standen seine einstigen BVB-Kollegen Spalier. Die Ovationen der Fans stimmten ihn sentimental: "Ich habe als Elfjähriger hier angefangen. Meine Karriere ging mir noch einmal durch den Kopf." Mit einer tiefen Verbeugung brachte er seine Dankbarkeit zum Ausdruck: "Ich habe versucht, diesen Moment zu genießen, obwohl wir das Spiel verloren haben."

Der im nahen Lüdenscheid geborene Sahin wechselte zwar im Sommer nach Bremen, ist der Borussia aber emotional noch immer sehr verbunden. Schließlich arbeitete er sich beim Revierclub vom Balljungen zum Star hoch. Insgesamt 274 Spiele bestritt er im schwarz-gelben Trikot, und im Meisterjahr 2011 wurde er von den Bundesliga-Profis zum besten Spieler der Saison gewählt.

Nicht nur wegen seiner sportlichen Verdienste, sondern auch wegen seiner Qualitäten als Teamplayer genießt Sahin in Dortmund einen guten Ruf. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke machte im ZDF aus seiner Wertschätzung für den 30-Jährigen keinen Hehl: "Nuri ist ja nicht wirklich weg. Er wird sicherlich irgendwann in einer Funktion zum BVB zurückkehren. Er ist ein großartiger Junge."

Wolfsburgs Manager Schmadtke gibt Top Sechs als Ziel aus

Manager Jörg Schmadtke will mit dem VfL Wolfsburg mittelfristig wieder um die internationalen Plätze spielen. "Mit unseren Möglichkeiten müssen wir unter die ersten Sechs rutschen", sagte der Geschäftsführer des Bundesligisten am Sonntag im TV-Sender Sky Sport News. Nach zwei Jahren, in denen sich der ambitionierte VW-Club jeweils nur in der Relegation rettete, liegt der VfL unter Trainer Bruno Labbadia kurz vor der Winterpause mit nur einem Zähler Rückstand auf die Europa-League-Ränge in der oberen Tabellenhälfte.

"Die beiden Jahre in der Relegation drückten auf den Verein", erläuterte der im Sommer verpflichtete Schmadtke seine ersten Aufgaben beim VfL. "Ich habe versucht, den Schleier wegzunehmen. Wolfsburg ist durchaus ein attraktiver Club und bietet perfekte Arbeitsbedingungen für Spieler." Auch die Verpflichtung von Marcel Schäfer als Sportlicher Leiter sieht der Ex-Profi als "wichtigen Baustein". "Er kennt die Region, er kennt den Club wie kein Zweiter. Er erkennt Schwingungen vorher und tut uns sehr gut. Er lebt den Club", schwärmte Schmadte vom Wolfsburger Meisterspieler von 2009.

Real Madrid laufen die Fans davon

Champions-League-Sieger Real Madrid, Klub von Nationalspieler Toni Kroos, hat mit einem akuten Zuschauereinbruch bei Heimspielen zu kämpfen. Nach dem Wechsel von Superstar Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin im vergangenen Sommer ist der Besucherzuspruch dramatisch zurückgegangen.

Beim 1:0-Erfolg gegen Rayo Vallecano am Sonnabend waren nur 55.229 Fans im 81.044 Besucher fassenden Estadio Santiago Bernabéu. In der Liga ist der Zuschauerschnitt um 5509 pro Spiel zurückgegangen, in der Königsklasse gar um 11.000 pro Partie. Bei der 0:3-Heimpleite gegen ZSKA Moskau unter der Woche in der Champions League kamen nur 51.636 Besucher.

In der laufenden Saison war noch kein einziges Heimspiel von Real ausverkauft. Die Bestmarke sind die 78.672 im Derby gegen Atlético. In sieben von zwölf Begegnungen im Bernabéu-Stadion wurden weniger als 60.000 Fans verzeichnet.

Ägypten und Südafrika wollen Afrika-Cup austragen

Nach Ägypten hat sich auch Südafrikas Verband als Gastgeber für den Afrika-Cup 2019 beworben. Dies gab der Kontinentalverband CAF nach Ablauf der Bewerbungsfrist bekannt. Ein neuer Veranstalter wird gesucht, nachdem Kamerun die Austragung wegen erheblicher Verzögerungen von Infrastrukturvorhaben und Bedenken bei der Sicherheitslage entzogen worden war. Die CAF will bei einer Sondersitzung ihres Exekutivkomitees am 9. Januar in Dakar die Entscheidung über den Gastgeber treffen.

Das Turnier 2019 wird erstmals mit 24 statt wie bisher 16 Mannschaften ausgetragen. Ungewöhnlich ist vor allem Ägyptens Bewerbung. Erst seit September dürfen dort wieder Fans in die Stadien. Allerdings bleibt ihre Zahl beschränkt. Im Februar 2012 waren im Stadion der Hafenstadt Port Said 74 Menschen ums Leben gekommen, als in einer politisch aufgeheizten Atmosphäre Fans brutal auf Anhänger des Kairoer Clubs Al-Ahli losgingen. Danach wurden die Meisterschaften in Ägypten vor leeren Rängen ausgespielt.

Ägypten mit Superstar Mohamed Salah gehört zu den Schwergewichten des afrikanischen Fußballs. Das Land hat den Afrika-Cup siebenmal gewonnen und viermal ausgetragen, zuletzt 2006. Südafrika kann mit der Infrastruktur und den Stadien seiner Weltmeisterschaft 2010 werben.

Chelsea-Anhänger sollen SS-Symbol gezeigt haben

Dem FC Chelsea droht möglicherweise weiterer Ärger wegen antisemitischen Verhaltens einiger Fans. Wie die britische Zeitung "Guardian" berichtet, sollen Chelsea-Anhänger vor dem Europa-League-Spiel beim ungarischen Club FC MOL Vidi ein Banner gezeigt haben, auf dem das Totenkopf-Symbol der SS zu sehen war.

Die Zeitung veröffentlichte ein Foto von Anhängern der Hooligan-Vereinigung "Chelsea Headhunters" mit dem Banner. Das Bild soll am vergangenen Donnerstag vor einer Bar in Budapest aufgenommen worden sein. In der ungarischen Hauptstadt trug der inzwischen ausgeschiedene FC MOL Vidi seine Europa-League-Spiele aus. Es sei allerdings möglich, dass die betroffene Gruppe nicht im Stadion gewesen sei, hieß es.

Der europäische Fußballverband Uefa ermittelt bereits gegen Chelsea, weil mitgereiste Fans während des Spiels, das 2:2 endete, angeblich durch antisemitische Gesänge aufgefallen sein sollen. Vier Tage zuvor hatte Manchester Citys Stürmer Raheem Sterling berichtet, er sei beim Spiel an der Londoner Stamford Bridge von Chelsea-Fans rassistisch beleidigt worden sein. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Der FC Chelsea veröffentlichte unter der Woche eine Erklärung, in der er jegliches rassistisches oder antisemitisches Verhalten verurteilte und mit Stadionsperren und weiteren Strafmaßnahmen drohte. Auch Coach Maurizio Sarri verurteilte die Vorfälle scharf.

