Warum man Matthäus und Klinsmann wieder zuhören sollte

Lothar Matthäus weiß, wie Bayern zu retten ist

Altrekordnationalspieler Lothar Matthäus hat den FC Bayern dafür kritisiert, nicht rechtzeitig zum sportlichen auch das Funktionärspersonal ausgetauscht zu haben. "Man merkt beim FC Bayern jetzt, dass man einen Umbruch versäumt hat. Dass man auch in der Chefetage einen Jüngeren hätte einbauen sollen mit größerer Verantwortung, als sie Hasan Salihamidzic hat. Die Entscheidungen im Sommer waren nicht so supertoll wie bei Borussia Dortmund." Anstatt Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hätte man Philipp Lahm oder Oliver Kahn dazuholen müssen.

Matthäus zeigte sich als Fan des derzeitigen Spiels bei Borussia Dortmund: "Dortmund hat im Sommer die richtigen Veränderungen vorgenommen, auf dem Platz und außerhalb. Viele haben ja gelacht oder zumindest geschmunzelt über die Verpflichtung von Matthias Sammer oder Sebastian Kehl, aber da ist hoher Sachverstand dazugekommen. Und auf dem Platz haben sie jetzt einige Leader." Trotzdem sei Bayern noch die Wende zuzutrauen.

"Wir sind nicht Barcelona – wir müssen verteidigen"

Hat Trainer Julian Nagelsmann (TSG Hoffenheim) in diesem ersten Jahr in der Champions League seine Lektion schmerzlich gelernt? Schon in der Vorsaison musste er ja einsehen, dass in der Qualifikation gegen den FC Liverpool und Jürgen Klopp die Cleverness fehlte. Doch diesmal ist alles anders: Seine Mannschaft überzeugte durch das 2:2 bei Olympique durch Kampfgeist. Doch das Aus ist nahe. "Natürlich ist der Punkt besser als nichts. So bleibt ein Hintertürchen für uns offen. Aber ich bin ein sehr inhaltsgetriebener Trainer - und ich habe zu viele Baustellen gesehen."

Mit "Baustellen" beschrieb Nagelsmann die großen Defensiv-Schwächen seiner Mannschaft, die Lyon eigentlich einen Kantersieg ermöglicht hatten - ein halbes Dutzend hochkarätige Chancen ließen die Franzosen leichtfertig liegen. "Wir sind nicht der FC Barcelona, sondern die TSG Hoffenheim - bei uns ist Verteidigen wichtig." Nie zuvor war es einem Team in der Champions League gelungen, einen Rückstand von zwei Toren in Unterzahl aufzuholen. Andrej Kramaric (65.) und Pavel Kaderabek (90.+2) verhinderten am vierten Spieltag das vorzeitige Aus, zuvor war Kasim Adams mit Gelb-Rot vom Platz geflogen (51.). Nabil Fekir (19.) und Tanguy Ndombele (28.) hatten Lyon in Führung gebracht.

Bernd Leno: Mehr Respekt für Investoren

Nationaltorhüter Bernd Leno (FC Arsenal) hat den in Deutschland fehlenden Respekt gegenüber Investoren bemängelt. "Ja, hier denke ich: Wie blöd sind wir eigentlich, dass wir in Deutschland die ganze Zeit nur von Werksklub, Kommerz, RB, Bayer oder Hopp in Hoffenheim reden?", sagte der 26-Jährige dem "Kicker". In England gebe es gefühlt in jedem Club einen oder mehrere Investoren und trotzdem keine derartigen Diskussionen. Als positives Beispiel für einen Investor führte Leno den verstorbenen Besitzer von Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, an. "Ihn haben beispielsweise alle geliebt und falls nicht, dann respektiert", sagte der gebürtige Bietigheimer.

Achtung Ironie: Stuttgart reagiert auf Klinsmann-Gerüchte

Sportvorstand Michael Reschke (61) von Bundesliga-Schlusslicht VfB Stuttgart hat mit Ironie auf die anhaltenden Gerüchte um eine mögliche Rückkehr von Jürgen Klinsmann reagiert. "Seine Tore könnten wir brauchen", sagte Reschke der "Bild"-Zeitung und lachte. "Dass in unserer Lage in alle Richtungen spekuliert wird, ist normal", ergänzte Reschke und stellte klar: "Das Thema Klinsmann beschäftigt mich nicht."

Hoeneß bleibt bei "Blut"-Aussage

Präsident Uli Hoeneß (66) von Bayern München hat Trainer Niko Kovac vor dem Bundesliga-Gipfel bei Borussia Dortmund am Sonnabend (18.30 Uhr/Sky) den Rücken gestärkt. Seine Aussage von Anfang Oktober, er werde Kovac "bis aufs Blut" verteidigen, habe nach wie vor Gültigkeit, sagte Hoeneß nach dem 2:0 (1:0) in der Champions League gegen AEK Athen: "Daran hat sich nichts geändert, meine Aussagen gelten nicht nur für zwei, drei Wochen."

Torjäger der Champions League: Lewandowski holt auf

Mit seinen Champions-League-Toren 48 und 49 hat Robert Lewandowski in der ewigen Torschützenliste Zlatan Ibrahimovic und Andrij Schewtschenko überholt (zwei Tore bei FC Bayerns 2:0 gegen AEK Athen). Thierry Henry ist mit 50 Treffern in Reichweite des Münchner Torjägers. Angeführt wird die Rangliste von Cristiano Ronaldo.

Das Ranking: Spieler Verein (Tore) Tore gesamt

1. Cristiano Ronaldo: Manchester United (15 Tore), Real Madrid (105), Juventus Turin (1) 121

2. Lionel Messi: FC Barcelona 105

3. Raúl González: Real Madrid (66), FC Schalke 04 (5) 71

4. Karim Benzema: Olympique Lyon (12), Real Madrid (47) 59

5. Ruud van Nistelrooy: PSV Eindhoven (8), Manchester United (35), Real Madrid (13) 56

6. Thierry Henry: AS Monaco (7), FC Arsenal (35), FC Barcelona (8) 50

7. Robert Lewandowski: Borussia Dortmund (17), Bayern München (32) 49

8. Zlatan Ibrahimovic: Ajax Amsterdam (6), Juventus Turin (3), Inter Mailand (6), FC Barcelona (4), AC Mailand (9), Paris Saint-Germain (20), Manchester United (0) 48

9. Andrij Schewtschenko: AC Mailand (29), FC Chelsea (4), Dynamo Kiew (15) 48

10. Filippo Inzaghi: Juventus Turin (17), AC Mailand (29) 46

Versteckte Zahlungen aus Abu Dhabi?

Roberto Mancini hat sich als Teammanager von Manchester City offenbar Teile seines Gehalts über einen Club in Abu Dhabi auszahlen lassen. Das berichtet der "Spiegel" und beruft sich auf Dokumente, die dem Nachrichtenmagazin im Rahmen der Football-Leaks-Enthüllungen zugespielt wurden. Der heutige italienische Nationaltrainer schloss demnach an einem Tag gleich zwei Verträge ab: einen als City-Coach, einen als Berater des Al Jazira Sports and Cultural Club in der Arabian Gulf League. Hinter beiden Clubs stand Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan.

