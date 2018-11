Borussia Dortmund mit neuem Rekord – Bayern kriselt weiter

Neuer Rekord für Borussia Dortmund

Rekord für Lucien Favre und ein glanzloser 1:0-Sieg vor dem Spiel in der Champions League bei Atletico Madrid und dem Bundesliga-Clasico gegen den FC Bayern: Borussia Dortmund hat die Tabellenführung durch ein Tor von Kapitän Marco Reus (27.) zum 1:0 in Wolfsburg ausgebaut. Vereinsrekord: Noch kein Trainer des BVB hatte es zuvor geschafft, in den ersten 15 Pflichtspielen einer Saison ohne Niederlage zu bleiben. Überraschung: Pablo Alcacer, bislang sieben Tore, traf nicht!

FC Bayern befeuert Diskussion um Niko Kovac

Christian Gunter vom SC Freiburg und Bayerns Serge Gnabry

Wut-Pressekonferenz, Pläne für eine europäische Superliga – und nun kommt dem FC Bayern München endgültig der Spielfaden abhanden. Gegen den Lieblingsgegner SC Freiburg reichte es nur zu einem 1:1. Die Diskussion um Trainer Niko Kovac ist erneut befeuert worden. Eine Woche vor dem Gipfel in Dortmund zeigte Bayern eine fahrige Leistung ohne spielerische Lösungen. Es war das dritte sieglosen Bundesliga-Heimspiel in Serie. Nationalspieler Serge Gnabry erzwang mit einem energischen Solo und einem Schuss ins kurze Eck in der 80. Minute das 1:0 für die Bayern. Aber Freiburg schlug durch Angreifer Lucas Höler zurück (89.).

Manchester United mit Glück zum 2:1

Tor: Marcus Rashford von Manchester United erzielt den Siegtreffer gegen Bournemouth

Manchester United hat in der Premier League einen späten Sieg errungen. Beim AFC Bournemouth gewann die Mannschaft von Trainer José Mourinho durch ein Tor von Marcus Rashford in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit 2:1 (1:1). Callum Wilson (11. Minute) hatte die Gastgeber zunächst in Führung geschossen, Anthony Martial (35.) besorgte den Ausgleich für ManUnited. Der seit Wochen glücklose United-Stürmer Romelu Lukaku stand verletzungsbedingt nicht im Kader. Für ihn rückte Alexis Sanchez in die Startelf.

Leicester City siegt für toten Club-Eigentümer

Eine Woche nach dem tragischen Unfalltod des Clubeigentümers Vichai Srivaddhanaprabha hat Leicester City in der englischen Premier League einen Sieg gefeiert. Der Ex-Meister kam bei Cardiff City zu einem 1:0 (0:0)-Erfolg und schob sich mit 16 Punkten ins Tabellenmittelfeld. Demarai Gray (55.) erzielte den Treffer der Gäste. "Das Ergebnis ist nicht von Bedeutung. Viel wichtiger ist, dass sie ihr Bestes geben, um damit unseren Klubbesitzer zu ehren", hatte Teammanager Claude Puel vor der Begegnung erklärt. Srivaddhanaprabha war am vergangenen Sonnabend bei einem Hubschrauberabsturz nach Leicesters Heimspiel gegen West Ham United gestorben. Die mehrtägige Trauerfeier für den thailändischen Geschäftsmann begann am Sonnabend in einem Tempel in Bangkok.

Fan-Krawalle und Verletzte bei Regionalliga-Spiel

Beim Regionalliga-Spiel zwischen den SV Babelsberg 03 und dem BFC Dynamo in Potsdam ist es zu Auseinandersetzungen unter den Fans gekommen. Das teilte ein Sprecher der Polizei mit. Bei den Unruhen gegen Spielende im Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadion habe es auch Verletzte gegeben, sagte der Sprecher. Auch unter den Polizisten seien zumindest Leichtverletzte. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei war mit rund 200 Kräften vor Ort.

Leverkusen-Pleite: Ist die Krise zurück?

Grandios: Joelinton von 1899 Hoffenheim

1899 Hoffenheim hat den kurzen Höhenflug von Bayer Leverkusen eindrucksvoll gestoppt. Die Kraichgauer gewannen mit 4:1 (2:1) bei den Rheinländern, die zuletzt mit zwei spektakulären Auswärtssiegen für Furore gesorgt hatten. Hoffenheim schaffte mit dem dritten Bundesliga-Sieg in Serie vor dem Champions-League-Spiel bei Olympique Lyon den Anschluss an die internationalen Startplätze. Reiss Nelson (19.), Joelinton (34./73.) und Vincenzo Grifo (49./Foulelfmeter) schossen die Tore für die Gäste. Karim Bellarabi (30.) traf zwischendurch für Bayer Leverkusen.

"Bundesliga ist deutsches Kulturgut"

Hans-Joachim Watzke (Borussia Dortmund)

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich zu möglichen Plänen für die Einführung einer europäischen Superliga geäußert. „Natürlich musst du als Borussia Dortmund, und das ist ja bei Bayern München das gleiche, immer gucken, dass du am Puls der Zeit bleibst, das ist klar“, sagte Watzke beim TV-Sender Sky auf die Frage, wie er zu einer Superliga stehe. „Auf der anderen Seite ist aber auch klar, und das habe ich auch deutlich gesagt: Dass Borussia Dortmund für irgendeinen Wettbewerb dieses Planeten die Bundesliga verlassen könnte, ist total und vollkommen ausgeschlossen. Die Bundesliga ist mittlerweile ein Stück deutsches Kulturgut, und das verlässt du als deutscher Verein nicht."

