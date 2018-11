Schwere Ausschreitungen – Hunderte Fans in Gewahrsam

St. Pauli verlängert mit Brodersen

Der FC St. Pauli setzt weiter auf die Dienste von Ersatztorhüter Svend Brodersen. Der 21-Jährige unterschrieb am Donnerstag einen Vertrag bis 2021 mit Option für zwei weitere Jahre. Auf seinen ersten Einsatz für die Profis wartet Brodersen noch.

FC Bayern und München wollen das Finale

Schon wieder "Finale dahoam", aber diesmal mit einem besseren Ende? Der FC Bayern München will sich mit der Allianz Arena um die Austragung des Champions-League-Endspiels im Jahr 2021 bewerben. „Ich darf bestätigen, dass sich der FC Bayern gemeinsam mit der Stadt München um die Austragung des Champions-League-Finales 2021 in der Allianz Arena offiziell bewerben wird“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Einziger Konkurrent von München ist St. Petersburg. München war bislang dreimal Schauplatz des Endspiels. 1993 besiegte Olympique Marseille den AC Mailand mit 1:0. 1997 triumphierte Borussia Dortmund mit 3:1 gegen Juventus Turin. Vor sechs Jahren verloren die Bayern das Finale im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea.

TV-Quote für DFB-Pokal schwächelt

Der DFB-Pokal interessierte das Fernsehpublikum am Mittwochabend deutlich weniger als noch am Tag zuvor. Die Partie zwischen RB Leipzig und TSG Hoffenheim (2:0) verfolgten ab 20.45 Uhr im Ersten 4,19 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 14,9 Prozent. Am Tag zuvor hatten noch 5,76 Millionen Zuschauer das 2:1 von Bayern München beim SV Rödinghausen gesehen – auch ein mittelmäßiger Wert.

Niko Kovac

Die Konkurrenzprogramme konnten daher ganz gut mithalten. Das ZDF-Dokudrama „Kaisersturz“ sahen ab 20.15 Uhr 3,71 Millionen Zuschauer (11,4 Prozent). Stark präsentierte sich erneut ZDFneo mit zwei Krimis in Folge: Zunächst brachte es der Film „Ein starkes Team: Am Abgrund“ auf 2,61 Millionen Zuschauer (8,7 Prozent). Danach hatte „Wilsberg: Hengstparade“ 2,00 Millionen Zuschauer (8,2 Prozent).

Schwere Ausschreitungen in Rostock

Bei den Ausschreitungen rund um das DFB-Pokalspiel des Drittligisten Hansa Rostock gegen den 1. FC Nürnberg (2:4 im Elfmeterschießen) sind nach Angaben der Polizei zwölf Beamte leicht verletzt worden. Gegen mehrere Männer laufen Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, versuchten Raubes und wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Das von der Polizei in Rostock herausgegebene Foto zeigt Gegenstände, die bei Fußballfans beschlagnahmt wurden, unter anderem Pyrotechnik und Sturmhauben

So sei während des Spiels am Mittwochabend auf der Südtribüne massiv Pyrotechnik gezündet worden. Nach der Partie hätten mehrere Hansa-Fans an der Osttribüne Ordner angegriffen. Zwei Angreifer seien durch Polizeikräfte gestellt worden. Bereits Stunden vor Spielbeginn war es am Vormittag zu Ausschreitungen gekommen. Zivil eingesetzte Polizeibeamte unterbanden weitere Übergriffe. Dabei gab ein Polizist einen Warnschuss ab.

Zu den Gründen machte die Polizei keine Angaben. Verletzt wurde niemand. 311 Nürnberger Fans wurden zur Aufnahme ihrer Personalien in Gewahrsam genommen. Die Polizei stellte nach eigenen Angaben 99 Vermummungsgegenstände, 52 pyrotechnische Erzeugnisse sowie vier als Kreditkarten getarnte Messer und Schlaghandschuhe sicher.

Nürnbergs Trainer Michael Köllner sagte: "Wir sind mit einer Eskorte hergefahren wie ein Schwerverbrecher oder Staatspräsident. Da sitzen 19- und 20-Jährige im Bus drin. Das kannst du als Mannschaft nicht ganz verdrängen."

Eintracht Frankfurt vermarktet sich selbst

Eintracht Frankfurt hat dem bisherigen Vermarkter Lagardère ein Vertragsjahr "abgekauft" und will sich von der Saison 2019/20 an selbst vermarkten. „Ob das Optimierungspotenzial zwei Millionen Euro beträgt oder sechs Millionen, wird die Zukunft zeigen“, sagte Vorstand Axel Hellmann. "Wenn man den Status quo nimmt, glaube ich an drei Millionen Euro. Perspektivisch aber an mehr.“ Durch die Eigenvermarktung spart die Eintracht künftig Provisionen in Höhe von fünf bis sechs Millionen Euro ein, die bislang an Lagardère fließen.

Mbappé beerbt Pelé – in der Werbung

Kylian Mbappe

Foto: JEAN-PAUL PELISSIER / Reuters

Kylian Mbappe hat seinen ersten großen Sponsor außerhalb seiner Ausrüster-Verträge an Land gezogen. Der 19 Jahre alte Stürmer von Paris St. Germain wirbt künftig für eine Schweizer Luxusuhren-Firma (Hublot), deren Aushängeschild seit Jahren Pelé ist. Mbappe soll als "Nachfolger" des Brasilianers sowie des Sprintstars Usain Bolt aufgebaut werden.

Götze fehlt Borussia Dortmund erneut

Auch beim VfL Wolfsburg kann der BVB noch nicht wieder auf Mario Götze zurückgreifen. "Es wird für übermorgen nicht reichen", sagte Trainer Lucien Favre vor der Begegnung am Sonnabend. Götze hatte schon im Pokalspiel gegen Union Berlin (3:2 n.V.) aufgrund einer Bronchitis gefehlt. Außerdem fehlen Lukasz Piszczek (Knieprellung) und Abdou Diallo (Zerrung der Adduktoren). Noch offen ist ein Einsatz von Manuel Akanji (Hüfte).

Leon Bailey: Transfer im Winter?

Leon Bailey (l.)

Foto: Ennio Leanza / dpa

Leon Bailey erwägt offenbar wegen seines verlorenen Stammplatzes, Bayer Leverkusen bereits im Winter zu verlassen. Man werde im Januar „schauen, was im besten Sinne des Spielers ist“, zitierte das US-Portal ESPN.com „eine Quelle nahe des Spielers“: Der Jamaikaner befindet sich nach einer extrem starken Hinrunde der Vorsaison seit Monaten in einem Formtief. In dieser Saison hat der offensive Flügelspieler in 13 Einsätzen in allen Wettbewerben nur ein Tor erzielt.

César Luis Menotti wird 80

Kaum einer spricht so poetisch über den Fußball wie César Luis Menotti. „Der Ball kann am Fuß und im Kopf einiger Spieler zum Kunstwerk werden“, sagte Menotti dem Sender Radio Mitre zu seinem 80. Geburtstag. Auch 40 Jahre nach seinem größten Erfolg, dem Gewinn der Weltmeisterschaft 1978 im eigenen Land, wird der Argentinier noch gehört. „Ich wusste, was (während der Militärdiktatur) geschah, kannte aber nicht das Ausmaß der Gräueltaten, dass sie Menschen lebend aus Flugzeugen in den Fluss warfen“, erklärte Menotti jüngst in einem TV-Gespräch. Den WM-Sieg schätzt er als einen Erfolg ein, der den Militärs die Kontrolle über die Bevölkerung erschwerte.

Michael Meeske fängt in Wolfsburg an

Michael Meeske hat am Donnerstag seine Arbeit als Geschäftsführer des VfL Wolfsburg aufgenommen. Der 47-Jährige wird ab sofort die Geschäftsbereiche Marketing, Vertrieb, Internationalisierung und Digitalisierung verantworten. Meeske arbeitete zuletzt beim Liga-Konkurrenten 1. FC Nürnberg, wo er die vergangenen drei Jahre als Kaufmännischer Vorstand tätig war.

