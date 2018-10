Bayern München nach Blamage im Pokal ratlos

Niko Kovac sieht in eine düstere mittelfristige Zukunft beim FC Bayern München: Viele Verletzte, kaum Aussicht auf spielerische Besserung vor dem deutschen Clasico gegen Borussia Dortmund am 10. November.

Hacker-Angriff: Fifa-Präsident persönlich betroffen?

Wurden private und persönliche Informationen von Fifa-Präsident Gianni Infantino bei einem Hacker-Angriff gestohlen? "Mein Job beinhaltet Diskussion, Dokumente auszutauschen, Entwürfe, Ideen, was auch immer, zu vielen, vielen, vielen, vielen Themen“, sagte Infantino der Nachrichtenagentur AP zufolge. „Wenn ich nur in meinem Zimmer bleibe und mit niemanden spreche und nichts machen kann, wie kann ich dann meinen Job ordentlich erledigen?“

Fifa-Präsident Gianni Infantino (Schweiz)

Foto: Witters

Auch die „New York Times“ berichtete darüber. Die Fifa war nach eigenen Angaben Ziel einer Hacker-Attacke geworden. Die Fifa wurde von Medien mit internen Informationen konfrontiert. „Auf die Fragen, die wir erhalten haben, haben wir geantwortet“, sagte Infantino.

Bayern-Blamage: Thomas Müller verlässt Interview

Niko Kovac steht beim FC Bayern München nach dem blamablen 2:1 im DFB-Pokal gegen Rödinghausen schwer unter Druck. Nicht einmal der Dauerfröhliche, Sportchef Hasan Salihamidzic, konnte die schlechte Leistung weglächeln. "Brazzo" (Bürschchen) sagte auf die Frage, wie er sich die Bayern-Leistung erkläre: "Das kann ich nicht." Thomas Müller sagte kurz: "Wir sind weiter. Wie jeder gesehen hat, jeder Spieler muss sich darüber Gedanken machen, das kann nicht unser Anspruch sein." Dann verließ er ein ARD-Interview. Die Verletzung des Spaniers Thiago drückte die Stimmung zusätzlich. "Ein weiterer Verletzter fehlt uns gerade noch", sagte Kovac.

Spieler von Wasserflasche getroffen

Spielabbruch im türkischen Pokal: Weil ein Zuschauer Gästespieler Bengali-Fode Koita eine volle Wasserflasche ins Gesicht geworfen hatte, wurde das Duell zwischen Viertligist Batman Petrolspor und Erstligaklub Kasimpasa Istanbul vorzeitig beendet. Der 28 Jahre alte Franzose rannte kurz vor Spielende beim Stand von 3:2 für seine Mannschaft mit dem Ball an der Seitenlinie, als ihn die Flasche mit voller Wucht traf. Koita ging zu Boden und musste per Rettungswagen abtransportiert werden. Medienberichten zufolge soll der Werfer ein erst zwölfjähriger Junge gewesen sein. Stürmer Koita hatte aber wohl Glück im Unglück: Laut Medienberichten erlitt er zwar ein Ödem im Gesicht, allerdings sei nichts gebrochen und keine OP nötig. Das Spiel wurde mit 0:2 gewertet.

Kupada Batman Petrolspor x Kasımpaşa mücadelesinin 90. dakikasında Kasımpaşalı futbolcu Koita yüzüne gelen su şişesi sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Karşılaşma tatil edildi. pic.twitter.com/F4Wk9yBKyi — Tribun Dergi (@tribundergi) October 30, 2018

Real Madrid: Kroos muss aussetzen

Toni Kroos muss bei Real Madrid aussetzen.

Foto: BenjaminCremel / WITTERS

Real Madrids Interimstrainer Santiago Solari verzichtet bei seinem Debüt auf Toni Kroos. Der Weltmeister von 2014 fehlt im Aufgebot für das Pokalspiel bei Drittligist UD Melilla am Mittwoch (19.30 Uhr/DAZN). Neben Kroos gönnt Solari Vize-Weltmeister Luka Modric, dem Waliser Gareth Bale und Isco eine Ruhepause. Verletzt fehlen unter anderem Marcelo, Raphael Varane und der Ex-Leverkusener Dani Carvajal. Solari (42) ist bei Real als Nachfolger des entlassenen Julen Lopetegui Interimstrainer.

Rot-Weiß Erfurt vor dem Aus

Dem Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt droht die Einstellung des Spielbetriebs. Wie der Drittliga-Absteiger am Mittwoch bekannt gab, wurde die avisierte Zusage über ein Massedarlehen überraschend zurückgezogen. Insolvenzverwalter Volker Reinhardt könnte gezwungen sein, die Erfurter vom Spielbetrieb abzumelden. Der Rechtsanwalt sagte: "Ich gebe noch nicht auf und kämpfe weiter. Aber die Zeit wird knapp." Die Anhänger der Rot-Weißen müssten sich nun auf "alles einstellen". Ohne das Darlehen fehlt dem Verein eine sechsstellige Summe. Eine Abmeldung vom Spielbetrieb wäre gleichbedeutend mit dem Abstieg aus der Regionalliga. Nach neun Spielen in Serie ohne Niederlage ist Erfurt derzeit Tabellenvierter.

Sieben Jahre Sperre für Essener Beißer

Nach einer Beißattacke in der Essener Kreisliga hat das Kreissportgericht ein hartes Urteil gegen den Täter gefällt: Der 40 Jahre alte Spieler vom SV Preußen Eiberg 11/31 wurde bundesweit für sieben Jahre gesperrt. Zwei Jahre davon sind zur Bewährung ausgesetzt, wenn der Verurteilte 500 Euro an einen gemeinnützigen Verein spendet. Zudem muss er die Prozesskosten von maximal 100 Euro tragen. In der Kreisligapartie von Preußen Eiberg am 21. Oktober gegen die Essener SG 99/06 II hatte der 40-Jährige seinem Gegenspieler ein Stück der Nase abgebissen. Der Täter habe zwar Reue gezeigt, jedoch „immer wieder wiederholt, dass er keine aktive Beißbewegung gemacht“ habe.

Cristiano Ronaldo haut auf den Tisch

Cristiano Ronaldo (Juventus Turin)

Foto: AlbertoRamella / WITTERS

Cristiano Ronaldo ist nach den Vergewaltigungsvorwürfen einer US-Amerikanerin davon überzeugt, dass sich die Angelegenheit aufklären wird. „Ich weiß, wer ich bin und was ich gemacht habe. Die Wahrheit wird ans Licht kommen“, sagte der 33-Jährige im Interview mit „France Football“. Im Detail ging er auf die Vorwürfe von Kathryn Mayorga nicht ein. „Und die Leute, die mich kritisieren oder die heute mein Leben offenlegen, die darüber einen Zirkus machen, diese Leute werden (es) sehen“, sagte Ronaldo. Laut Redaktion schlug der Topspieler von Juventus Turin dabei mit der Hand auf den Tisch.

Ronaldos Anwalt Peter Christiansen hatte zuletzt im Namen des Portugiesen erklärt, was 2009 während des Treffens mit Mayorga passiert sei, sei einvernehmlich geschehen.

Unterdessen hat Ronaldo mit seinem Instagram-Account auch Selena Gomez abgehängt. Er hatte am Mittwochmittag 144.645.311 Follower, Gomez mit 144.425.192 genau 220.119 weniger.

Kreuzbandriss bei Paderborner Torwart

Zweitligist SC Paderborn muss mehrere Monate auf Torhüter Leon Brüggemeier verzichten. Der 21-Jährige hat sich das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen, teilte der Verein mit. Brüggemeier ist hinter Stammkeeper Leopold Zingerle und Ersatzmann Michael Ratajczak dritter Torhüter des SC Paderborn.

( HA/dpa/sid )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.