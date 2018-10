Mehrere Festnahmen vor Europa-League-Spiel in Frankfurt

Fans am Donnerstagabend auf dem Weg in die Commerzbank Arena in Frankfurt

Mehrere Festnahmen vor Europa-League-Partie in Frankfurt

Vor der Europa-League-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Lazio Rom hat die Polizei mehrere Fans festgenommen. Am Stadion waren rund zwei Stunden vor dem Anpfiff vier Verdächtige wegen Steinwürfen in Gewahrsam genommen worden, wie ein Polizeisprecher berichtete. Bis zu 100 sogenannte Problemfans aus Frankfurt hätten sich zuvor an den Bahn-Gleisen am Stadion vermummt. Bei den Steinwürfen sei eine Polizistin verletzt worden.

Zuvor seien Fangruppen beider Vereine in der Stadt kontrolliert worden. Dabei seien Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt und mehrere Menschen vorübergehend festgenommen worden. Mehrere Messer, Utensilien für die Vermummung sowie Pfefferspray wurden sichergestellt. Einzelheiten und genaue Zahlen waren zunächst noch unklar.

Bereits in der Nacht zum Donnerstag waren bereits etwa 50 teils vermummte Eintracht-Anhänger in Richtung Bahnhofsviertel gezogen. Sie zündeten Pyrotechnik und warfen Mülltonnen um. Ihr Ziel sei offenbar eine Gruppe von etwa 25 Lazio-Fans gewesen, die sich zu dem Zeitpunkt dort in einer Kneipe aufgehalten habe, teilte die Polizei mit. Um ein Aufeinandertreffen zu verhindern, hätten Polizisten die Eintracht-Anhänger zurückgedrängt und seien daraufhin mit Gegenständen beworfen worden. Es sei jedoch kein Beamter verletzt worden, vier Randalierer kamen in Gewahrsam.

Leipzig feiert ersten Sieg in Europa League

RB Leipzig hat die Auftaktniederlage gegen Salzburg gut weggesteckt und beim 3:1 (1:0) bei Rosenborg Trondheim einen wichtigen Auswärtsieg in der Europa League verbucht. Leipzig schob sich damit auf den zweiten Platz der Gruppe B hinter RB Salzburg vor.

Jean-Kevin Augustin schoss die Sachsen am Donnerstag in Norwegen schon nach zwölf Minuten in Führung. Aus 16 Metern kickte er den Ball mit der linken Innenseite ins linke Eck. Ibrahima Konate sorgte mit dem 2:0 nach einem Eckball für die Vorentscheidung (54.), Matheus Cunha machte nach 61 Minuten alles klar. Abwehrspieler Issam Jebali gelang für Trondheim nur noch eine Resultats-Kosmetik (79.).

Bayer Leverkusen wird Tabellenführer der Gruppe A

Leverkusens Kai Havertz (r) und Joan Truyols aus Larnaca kämpfen um den Ball

Foto: dpa

Bayer Leverkusen hat mit dem zweiten Sieg in der Europa League die Tabellenführung in der Gruppe A übernommen. Gegen den zyprische Pokalsieger AEK Larnaka setzten sich die Rheinländer mit 4:2 (1:1) durch.

Die Gäste gingen durch den Mazedonier Ivan Trickovski nach 25 Minuten überraschend in Führung. Doch zwei Treffer von Jungnationalspieler Kai Havertz kurz vor der Pause (44.) und Lucas Alario kurz nach Wiederbeginn (49.) wendeten das Blatt innerhalb von fünf Minuten zugunsten der Gastgeber. Alario machte zwei Minuten vor dem Ende mit dem 3:1 den Erfolg perfekt. Zwar verkürzte Dimtris Raspas in der Nachspielzeit noch einmal, doch im Gegenzug gelang Julian Brandt das 4:2.

( sid/dpa )

