Schmähplakate gegen Hopp: Krasse Forderung aus Hoffenheim

Hopp-Beleidigung: Spiel unterbrechen?

Eine ungewöhnliche Maßnahme soll den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp (SAP) vor weiteren schlimmen Schmähungen in den Bundesligastadien bewahren. Hoffenheims Präsident Peter Hofmann schlägt vor, dass Schiedsrichter bei erneuten Beleidigungen gegen Mehrheitseigner Hopp einschreiten. "Es wäre eine Möglichkeit, ein Spiel nicht anzupfeifen oder zu unterbrechen", sagte der 59-Jährige der "Bild"-Zeitung.

Beim Heimspiel gegen RB Leipzig am Sonnabend erwartet Hofmann allerdings keine neuen Beleidigungen, sondern "Pro-Dietmar-Hopp-Plakate". Zuletzt hatten Dortmund-Fans im Gästeblock ein riesiges Banner hochgehalten, auf dem Hopps Konterfei in einem roten Fadenkreuz zu sehen war.

Löw noch immer angefressen wegen Özil

Bundestrainer Joachim Löw ist von der anhaltenden Affäre um Mesut Özil, seinen Abgang aus der Nationalmannschaft und eine gescheiterte Aussprache mächtig angefressen. "Selbstverständlich hätte ich die Chance wahrgenommen, mit Mesut zu sprechen. Das liegt mir nach wie vor am Herzen", sagte Löw über die gescheiterte Aussprache zu Wochenbeginn in London. "Er war nicht da. Wir müssen akzeptieren, dass er im Moment nicht mit uns sprechen will", sagte Löw, der sich mit den anderen deutschen Arsenal-Profis lange unterhalten hatte: "Die Gründe kenne ich auch nicht." Löw sagte: "Jeder wusste Bescheid, dass wir kommen."

Pressestimmen zur EM-Vergabe

Deutschland erhält die Europameisterschaft 2024 – und die Reaktionen sind mit Blick auf den "Verlierer" Türkei gemischt. Wie „Hürriyet“ und andere türkische Medien schrieben, gehe man von einer "Verschwörung" aus. „Mitternacht hat sich der UefaChef Aleksander Ceferin eingeschaltet und sich zuerst mit den Deutschen getroffen, danach hat er gewährleistet, dass fünf Mitglieder ihre Stimmen ändern. Nach den Treffen Ceferins hat die Türkei 12:4 verloren", so die Zeitung. „Fotomac“ meinte: „Schmutziges Spiel“ (...) „Sie haben noch immer Angst vor uns.“

Die britische "Sun" meinte: „WUNDERBAR Euro 2024: Deutschland wird Gastgeber des Turniers, nachdem es sich gegen die Türkei durchsetzt hat und stärkt die Hoffnungen Englands auf die Weltmeisterschaft 2030.“ In Russland schrieb „Kommersant“: "Selbst wenn man plötzlich bereit wäre, riskante Experimente zu wagen, so hat es sich angesichts der Einnahmen doch gelohnt, diesem Wunsch nicht nachzugehen. Die Uefa bevorzugt Zuverlässigkeit und nicht das Neue.“ In Italien schrieb die „Gazzetta dello Sport“: „Nicht nur ein sportlicher, sondern auch ein politischer Sieg, genau an dem Tag, an dem Erdogan Berlin besucht. (...) Erdogan (...) war durch seine Protagonistenrolle im Fall Özil mit Überheblichkeit in die Kandidatur gestartet.“

EM 2024: Mehr Spielorte im Osten?

Der Sprecher der CDU-geführten Innenressorts der Länder, Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU), hat mehr Spielorte im Osten bei der Europameisterschaft 2024 gefordert. „28 Jahre nach dem Mauerfall wäre die EM 2024 ein gutes Signal an die Menschen hier und eine gute Gelegenheit für den DFB, dem ostdeutschen Fußball neuen Schwung zu verleihen“, sagte Caffier. Neben Leipzig seien auch Rostock, Magdeburg oder Dresden für Vorrundenspiele geeignet. Nach bisheriger Planung sind mit Berlin und Leipzig lediglich zwei Spielorte in Ostdeutschland vorgesehen. Diese Auswahl kritisierte auch Sachsen-Anhalts Sportminister Holger Stahlknecht (CDU).

Lars Stindl wieder im Gladbacher Kader

Borussia Mönchengladbachs Kapitän Lars Stindl steht nach langer Verletzungspause vor der Rückkehr in den Kader. „Es ist noch total offen. Aber er kann uns sicherlich in Kürze helfen. Es ist absehbar, dass er zur Mannschaft zurückstößt“, sagte Trainer Dieter Hecking. Ob der 30 Jahre alte Nationalspieler Stindl, der wegen einer Verletzung an der Syndesmose die WM in Russland verpasst hatte, schon am Sonnabend beim VfL Wolfsburg zum Aufgebot gehört, verriet der Borussia-Coach nicht.

Philipp Lahm der "kleine Kaiser"

Weltmeister Philipp Lahm (34) wird ähnlich wie Franz Beckenbauer im Jahr 2006 bei der WM in Deutschland das Gesicht der EM 2024 und der Organisation. "Wir haben hart gearbeitet. Die letzten Tage, Wochen und Monate waren sehr, sehr anstrengend. Umso schöner ist es, dass wir die EM bekommen haben", sagte Lahm. Offiziell wird Lahm zum "Chef der deutschen Turnierorganisation" aufsteigen. Viele bezeichnen Lahm schon als den "kleinen Kaiser". In seiner neuen Rolle wird Lahm zudem als kooptiertes Mitglied dem DFB-Präsidium angehören.

