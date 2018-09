Ex-Werder-Trainer Alexander Nouri hat einen neuen Job

Nouri übernimmt Ingolstadt

Alexander Nouri (39) war von September 2016 bis Oktober 2017 Cheftrainer von Werder Bremen

Der FC Ingolstadt hat Alexander Nouri als neuen Trainer verpflichtet. Wie der oberbayerische Zweitligist am Montag bekanntgab, tritt der frühere Bremer Erstliga-Coach die Nachfolge von Stefan Leitl an. Der 39-Jährige erhielt wie auch sein Assistent Markus Feldhoff einen Vertrag bis 2020. Er wird schon am Dienstag im Auswärtsspiel gegen 1. FC Köln auf der Bank sitzen.

Der FCI hatte sich am Wochenende nach der 0:1-Niederlage gegen den FC St. Pauli von Leitl getrennt. Ingolstadt wird Nouri an diesem Montag bei einer Pressekonferenz vorstellen.

DFB ermittelt gegen Dortmund und Hoffenheim

Nach den Anfeindungen gegen Dietmar Hopp hat der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wie erwartet Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wie der DFB am Montag bestätigte, richten sich diese sowohl gegen die TSG Hoffenheim als auch gegen Borussia Dortmund. Beide Vereine wurden in einem ersten Schritt um Stellungnahmen zu den Vorfällen gebeten.

Unmittelbar vor dem Anpfiff der Bundesligapartie am Sonnabend (1:1) hatten die Zuschauer im Dortmunder Auswärtsblock ein riesiges Banner entrollt, auf dem TSG-Mehrheitseigner Hopp auf einem Foto in einem roten Fadenkreuz zu sehen war. Auch waren erneut Schmähgesänge zu vernehmen. Mutmaßlich randalierten einige Gästefans zudem in den Sanitärbereichen.

Gegen die TSG ermittelt der Kontrollausschuss deshalb wegen des Verdachts auf „nicht ausreichenden Ordnungsdienst“. Der BVB muss sich für das „unsportliche Verhalten der Anhänger“ verantworten.

Messi fehlt bei Weltfußballer-Gala

Superstar Lionel Messi verzichtet aus familiären Gründen auf die Reise zur Ehrung des Weltfußballers am Montagabend in London. Das berichten mehrere spanische Medien übereinstimmend. Der Argentinier gehört erstmals seit zwölf Jahren nicht zu den drei Nominierten, ist jedoch bei der Wahl für das schönste Tor des Jahres sowie der Elf des Jahres einer der Kandidaten.

Hoffnungen auf die Wahl zum besten Fußballer können sich der Portugiese Cristiano Ronaldo, der kroatische Vizeweltmeister Luka Modric von Real Madrid und der Ägypter Mohamed Salah vom FC Liverpool machen. Auch die Anwesenheit von Ronaldo war bis zuletzt unklar. Vor drei Wochen hatte CR7 bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres der Uefa schon einmal seine Teilnahme kurzfristig abgesagt – wohl in weiser Voraussicht, weil der Sieger Modric hieß und er sich diese Schmach ersparen wollte.

Indonesien: Fan zu Tode geprügelt

Ein indonesischer Fan ist am Sonntag von Anhängern eines rivalisierenden Clubs mit Eisenstangen und Holzbrettern zu Tode geprügelt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden insgesamt 16 Personen verhaftet. Der Vorfall ereignete sich vor dem Erstligaduell zwischen den beiden Erzrivalen Persib Bandung und Persija Jakarta.

Der 23 Jahre alte Fan von Persija Jakarta starb, nachdem er von mehreren Bandung-Anhängern außerhalb des Stadions in Bandung attackiert worden war.

Barcelona lässt erstmals Federn

Der spanische Meister FC Barcelona hat am fünften Spieltag der Primera División erstmals Punkte liegen gelassen. Das Team von Trainer Ernesto Valverde erkämpfte sich im katalanischen Derby gegen den FC Girona ein 2:2 (1:1), spielte ab der 35. Minute aber in Unterzahl. Damit liegen die Blaugrana und Real Madrid, das am Sonnabend 1:0 gegen Espanyol Barcelona gewonnen hatte, punktgleich an der Tabellenspitze.

Superstar Lionel Messi brachte Barcelona in der 19. Minute in Führung, doch eine Rote Karte für Neuzugang Clement Lenglet wegen eines Ellbogenchecks stellte das Spiel auf den Kopf. Ein Doppelpack von Christian Stuani (45., 51.) drehte die Partie für die Gäste, doch Innenverteidiger Gerard Piqué (63.) gelang im zweiten Durchgang noch der Ausgleich.

Ronaldo lässt Rot vergessen

Cristiano Ronaldo hat auf die Rote Karte von Schiedsrichter Felix Brych (München) in der Champions League mit einem weiteren Treffer in der Serie A geantwortet. Der Weltfußballer brachte die Turiner beim 2:0 (0:0) am Sonntagabend bei Aufsteiger Frosinone Calcio in der Schlussphase in Führung (81.). Der 117-Millionen-Mann hat jetzt drei Saisontore in der Serie A auf dem Konto.

„Frosinone kämpft 81 Minuten, verneigt sich dann vor dem portugiesischen Star. Nach den Tränen in Valencia versenkt CR7 eine Mannschaft aus Spielern, die alle zusammen insgesamt ein Drittel vom Gehalt des Portugiesen kassieren“, schrieb der „Corriere della Sera“. „Ronaldo bringt mit seinem ersten Auswärtstor in der Serie A Juve richtig in Schwung“, meinte die „Gazzetta dello Sport“.

Einen begeisterten Empfang bescherten die Frosinone-Tifosi CR7 bei seiner Ankunft in der 46.000-Einwohner-Stadt südlich von Rom. 3000 Fans versammelten sich schon am Sonnabendnachmittag vor dem Hotel, in dem die Juve-Mannschaft untergebracht war, und warteten auf die Ankunft der Spieler.

