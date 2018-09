Werder-Chef Hess-Grunewald attackiert die AfD

Werder positioniert sich gegen AfD

Hubertus Hess-Grunewald, Präsident und Geschäftsführer von Werder Bremen

Nach Präsident Peter Fischer von Eintracht Frankfurt hat sich nun auch Werder Bremens Präsident und Sport-Geschäftsführer Hubertus Hess-Grunewald eindeutig gegen die rechtsgerichtete AfD positioniert. „Jeder AfD-Wähler sollte schon wissen, dass es ein Widerspruch ist, Werder gut zu finden und die AfD zu wählen“, sagte der 57-Jährige in einem Interview des Bremer „Weser-Kuriers“. „Das heißt nicht, dass er nicht ins Stadion kommen soll, aber er sollte sich mit unserer Haltung auseinandersetzen und sich vielleicht überzeugen lassen, sich doch für eine offene, tolerante Gesellschaft ohne Ausgrenzung und Populismus einzusetzen.“

Fischer hatte die AfD bereits zu Beginn des Jahres massiv kritisiert und sich anschließend auch darüber beklagt, in dieser Frage keinerlei Unterstützung von anderen Vereinen oder Vereinsvertretern aus der Bundesliga zu erhalten. Hess-Grunewald äußerte sich nun zu dem Thema, weil Bremer Fans am Sonntag während des Heimspiels gegen den 1. FC Nürnberg (1:1) mit zahlreichen Spruchbändern und Plakaten gegen Rassismus und Rechtsradikalismus demonstriert hatten.

Der für die Bereiche Organisation und Sport zuständige Werder-Geschäftsführer kritisierte in dem Interview auch den Leipziger Trainer Ralf Rangnick, der in der vergangenen Woche gefordert hatte, dass der Fußball „eine unpolitische Rolle einnehmen“ solle. „In der gegenwärtigen Situation, in der die Gesellschaft unterschiedliche Polarisierungen einnimmt, ist es nicht nur eine Frage von Politik, zu sagen, wo ich stehe“, sagte Hess-Grunewald. „Eine Position, dass Politik im Stadion nichts zu suchen habe“, ließe sich „gar nicht durchhalten, sondern hat eher etwas mit Gleichgültigkeit gegenüber rechtsradikalen Tendenzen zu tun“.

Ronaldos Schwester tobt wegen Brych

Nach dem ersten Platzverweis von Cristiano Ronaldo in der Champions League hat dessen Schwester Wut-Tiraden auf die Fußballwelt in sozialen Netzwerken verbreitet. Auf Instagram schrieb Katia Aveiro: „Schande über den Fußball – Gerechtigkeit wird kommen.“ Zahlreiche User und Fans unterstützten die Posts vom Mittwochabend in ihren Kommentaren.

Cristiano Ronaldo (l.) kann seine Rote Karte nicht fassen, seine Juventus-Kollegen versuchen Schiedsrichter Felix Brych noch umzustimmen

Der deutsche Schiedsrichter Felix Brych hatte dem Portugiesen beim Königsklassen-Spiel zwischen seinem neuen Club Juventus Turin und dem FC Valencia nach einer vermeintlichen Tätlichkeit in der 29. Minute die Rote Karte gezeigt. Viele sahen dies als eine harte Entscheidung. Trotz einstündiger Unterzahl setzte sich Juve am Ende mit 2:0 (1:0) durch.

„Sie wollen meinen Bruder zerstören, aber Gott schläft nie. Eine Schande“, schrieb Ronaldos ältere Schwester weiter. Der fünfmalige Weltfußballer hatte den Rasen nach dem Platzverweis mit Tränen in den Augen verlassen. Der 33-Jährige war erst vor dieser Saison von Real Madrid nach Turin gewechselt. Es war sein erster Platzverweis im 154. Spiel in der Königsklasse.

Lyon will Fan nach Hitlergruß lebenslang ausschließen

Der siebenmalige Fußball-Meister Olympique Lyon will einen eigenen Fan nach einem Nazi-Gruß lebenslang ausschließen. Der Anhänger war während des 2:1-Triumphs der Franzosen im Champions-League-Spiel am Mittwochabend bei Manchester City auf der Tribüne gefilmt worden. Ein Video wurde anschließend über die sozialen Medien verbreitet.

„Sobald er identifiziert ist, wird er lebenslang ausgeschlossen“, erklärte Olympique in einem Statement.

DFB vermeldet Mitgliederrekord

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat im siebten Jahr in Folge einen Rekord bei seinen Mitgliederzahlen verzeichnet. Die aktuell 7.090.107 in den 21 Landesverbänden gemeldeten Menschen bedeuten eine Steigerung um 46.143 im Vergleich zum Vorjahr.

Der Anstieg ist auf Zuwächse im Seniorenbereich sowie einer Steigerung bei den Frauen zurückzuführen. Ein Teil des absoluten Anstiegs geht auf Clubmitgliedschaften von Fans zurück.

Cech lobt Vertreter Leno

Torhüter Petr Cech vom englischen Erstligisten FC Arsenal hat seinen deutschen Konkurrenten Bernd Leno für seine Trainingsleistungen gelobt. „Wenn man Spieler holt, tut man das, um die Mannschaft zu verbessern und wettbewerbsfähig zu machen. Bernd ist hier, trainiert jeden Tag und versucht, seinen Platz zu bekommen. Er hält jeden in der Torwartgruppe auf Trab, inklusive mir“, sagte Arsenals Stammkeeper.

Der frühere Leverkusener Leno (26) ist seit seinem Wechsel im Sommer die Nummer 2 hinter dem zehn Jahre älteren Cech. Am Donnerstag soll er zum Auftakt der Europa League gegen den ukrainischen Club Worskla Poltawa (21 Uhr) sein Pflichtspieldebüt für das Team um den ehemaligen Nationalspieler Mesut Özil feiern.

Lenos Vertrag in London läuft bis zum Jahr 2023, der von Cech endet hingegen bereits 2019. „Es kommt auf meine Leistungen an, auf die Art und Weise, wie ich spiele“, sagte der ehemalige tschechische Nationaltorhüter zu seiner Zukunft: „Dann werden wir sehen, was als nächstes passiert.“

Eintracht geht gegen Aufenthaltsverbot vor

Eintracht Frankfurt und seine Fanorganisationen wollen das Aufenthaltsverbot in Marseille nicht akzeptieren und gehen über einen Antrag beim Verwaltungsgericht dagegen vor. Dies teilten mehrere Fanorganisationen, darunter auch die Fanabteilung des Vereins, in einem gemeinsamen Statement am Donnerstagmorgen mit. Für Eintracht-Fans wurde für den Donnerstag zwischen 8 und 24 Uhr ein Aufenthaltsverbot in der Stadt Marseille verhängt, demnach drohen bei Verstößen Haft- und Geldstrafen. Das Spiel am Abend (18.55 Uhr) findet wegen wiederholter Vergehen von Olympique Marseille unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Der Bundesligist und seine Fans bestreiten die Rechtmäßigkeit des Verbots. „Wir fordern daher die französischen Behörden auf, ihre Entscheidung zu überdenken und Eintracht-Fans in der Stadt zu begrüßen“, hieß es in dem Statement.

Um 10 Uhr fand eine Anhörung vor einem Notfallgericht statt. „Ungeachtet des Ergebnisses der heutigen Anhörung sind wir bereit, alle nationalen und europäischen Instanzen zu durchlaufen, um die besondere Behandlung der Fußballfans zu erörtern“, schrieben die Organisationen in ihrem Statement.

EM 2024: Uefa legt am Freitag Evaluierung vor

Die Europäische Fußball-Union leitet am Freitag die heiße Phase der Vergabe der EM 2024 ein. Auf ihrer Internetseite wird die Uefa ihren Evaluierungsbericht veröffentlichen, der sich detailliert mit den Bewerbungen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und des türkischen Verbandes TFF befasst. Die Bewertung der beiden Kampagnen könnte das Wahlverhalten des Uefa-Exekutivkomitees in der kommenden Woche maßgeblich beeinflussen.

„Wir werden zudem im Sinne der Transparenz zeitgleich die Inhalte unseres Bid Books veröffentlichen, soweit dies rechtlich möglich ist“, sagte DFB-Bewerbungschef Markus Stenger dem SID. Auch der Konkurrent aus der Türkei wird eine Version seiner Bewerbungsunterlagen zugänglich machen.

Stimmberechtigt bei der Vergabe am 27. September in Nyon sind voraussichtlich 17 Mitglieder des Exekutivkomitees. DFB-Präsident Reinhard Grindel und sein TFF-Amtskollege Servet Yardimci dürfen nicht abstimmen. Gewählt wird geheim mit einem Punktesystem, bei Stimmgleichheit entscheidet Uefa-Präsident Aleksander Ceferin.

Deutschland verbessert sich in Fifa-Ranking

Die deutsche Nationalmannschaft ist in der September-Rangliste des Weltverbandes Fifa um drei Positionen geklettert und liegt als Zwölfter wieder auf Tuchfühlung zu den Top 10. Nach dem Absturz im Vormonat von Platz eins auf 15, den das DFB-Team aufgrund des frühen Scheiterns bei der WM in Russland hinnehmen musste, führten die Ergebnisse zum Nations-League-Auftakt gegen Frankreich (0:0) und im Länderspiel gegen Peru (2:1) zur Verbesserung.

Erstmals seit der Einführung des Rankings vor 25 Jahren gibt es zwei punktgleiche Mannschaften auf Platz eins. Der WM-Dritte Belgien, bislang Zweiter, schloss zu Weltmeister Frankreich auf. Dritter ist Rekordweltmeister Brasilien.

Seit dem Vormonat kommt eine neue Berechnungsformel bei der Erstellung der Weltrangliste zum Tragen. Die angewandte Formel beruht auf der Addition/Subtraktion der in einem Spiel gewonnenen/verlorenen Punkte zum/vom bestehenden Punktetotal und nicht mehr wie beim früheren Modell auf Punkteschnitten für einzelne Spiele über einen bestimmten Zeitraum.

( dpa/SID )

