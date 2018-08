Sebastian Rudy hat einen neuen Verein gefunden

Jürgen Klopp überholt Pep Guardiola

Das war nix für Ilkay Gündogan, Leroy Sane und Trainer Pep Guardiola: Meister Manchester City kam bei Aufsteiger Wolverhampton Wanderers nur zu einem schlappen 1:1. Willy Boly brachte den Außenseiter in Führung (57.), Aymeric Laporte glich für die Citizens aus (69.). WM-Teilnehmer Gündogan stand in der Startelf, wurde in der 77. Minute ausgewechselt – gegen Sane, der allerdings nicht den erhofften neuen Schwung brachte.

Die Tabellenführung übernahm der FC Liverpool. Jürgen Klopps Reds feierten beim 1:0 gegen Brighton & Hove Albion den dritten Sieg und zogen mit der Maximalausbeute von neun Punkten an City vorbei. Ägyptens Star Mohamed Salah erzielte das entscheidende Tor (23.). Torwart Loris Karius wurde endgültig für zwei Jahre an Besiktas Istanbul ausgeliehen. Bei Arsenals 3:1 über West Ham United fehlte Mesut Özil wegen einer Grippe, der ehemalige Leverkusener Torwart Bernd Leno saß erneut auf der Bank.

Sebastian Rudy zu Schalke 04

Schalke 04 steht vor der Verpflichtung des Nationalspielers Sebastian Rudy vom Meister Bayern München. Das berichtet die "WAZ". Die Ablösesumme für den Allroundspieler soll 16 Millionen Euro betragen.

Rudy selbst hat dem Wechsel zu den Königsblauen noch nicht zugestimmt. Der 28-Jährige war auch als Neuzugang bei RB Leipzig gehandelt worden. Rudy, der im Sommer des vergangenen Jahres ablösefrei von der TSG Hoffenheim nach München wechselte, besitzt beim Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2020.

Cristiano Ronaldo mit unfreiwilliger Vorarbeit

Mit einem verunglückten Schuss hat Cristiano Ronaldo ein Tor von Mario Mandzukic beim 2:0 von Juventus Turin gegen Lazio Rom eingeleitet. Ronaldos missglückter Versuch landete beim kroatischen Teamkollegen. Bei Juve stand Sami Khedira in der Anfangsformation, Neuzugang Emre Can wurde in der 69. Minute eingewechselt.

Vizemeister SSC Neapel mit dem ehemaligen Bayern-Trainer Carlo Ancelotti drehte das Schlagerspiel gegen den AC Mailand und gewann 3:2 (0:1). Giacomo Bonaventura (15.) und Davide Calabria (49.) brachten Milan in Führung, ein Doppelpack von Piotr Zielinski (53. und 67.) und ein Treffer des Belgiers Dries Mertens (80.) bescherten Napoli aber dann doch den Dreier.

Tedesco: Schiedsrichter hatte keine Manieren

Schalkes Trainer Domenico Tedesco kritisierte nach dem 1:2 beim VfL Wolfsburg die Manieren von Schiedsrichter Patrick Ittrich. "Selbst wenn es Fehlentscheidungen gibt, haben wir die zu akzeptieren und sie zu tragen. Das ist kein Problem", sagte Tedesco. Sehr wohl ein Problem sei jedoch "die Art und Weise, wie die Unparteiischen mit uns sprechen. Es geht um die Worte. Und da bin ich sehr traurig." Bei einem hitzigen Wortgefecht in der Schlussphase sei er vom Unparteiischen "durchbeleidigt" worden. Ittrich widersprach Tedesco via Sky. Er habe versucht zu erklären, dass es ein schwieriges Spiel für ihn gewesen sei und "man nicht immer alles richtig machen kann", sagte Ittrich: "Aber wenn er denkt, ich hätte ihn beleidigt, dann in aller Form: Entschuldigung."

Cavani, Mbappé, Neymar – wer sonst?

Drittes Spiel und dritter Sieg für Paris St. Germain in der Ligue 1: Im Heimspiel gegen SCO Angers erzielte das Team von Trainer Thomas Tuchel ein 3:1 (1:1). Die Superstars Kylian Mbappe und Neymar trafen. Während 37-Millionen-Mann Thilo Kehrer, der zur Halbzeit allerdings ausgewechselt wurde, bei PSG von Anfang mitwirkte, saß Julian Draxler zunächst auf der Bank.

Er wurde in der 85. Minute für den Argentinier Angel Di Maria eingewechselt. Torwart Kevin Trapp war nicht für den Kader nominiert worden. Edinson Cavani (12.) hatte Paris in Führung gebracht, Thomas Mangani (22., Foulelfmeter) egalisierte für den Außenseiter. Weltmeister und 180-Millionen-Stürmer Mbappe (51.) schoss die Gastgeber wieder auf die Siegerstraße, auf Vorarbeit von Mbappe erhöhte das brasilianische Ass Neymar (66.) auf 3:1.

"Hampelmann" Salihamidzic

Bayern-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge attackierte nach der schweren Fußverletzung von Kingsley Coman die Hoffenheimer. „Speziell in der ersten Halbzeit sind die Hoffenheimer Spieler brutal hart eingestiegen. Das war Fußball in Wild-West-Manier“, giftete Rummenigge. Der 62-Jährige stellte eine provokante These auf. Die Spielweise war für ihn die Konsequenz aus den Ankündigungen von 1899-Trainer Julian Nagelsmann, der den Münchnern den Meistertitel streitig machen will, und von 1899-Manager Alexander Rosen, der „die Liga als Ganzes“ zur Attacke auf den Serienmeister animiert hatte.

Auch Trainer Niko Kovac sprach von „ziemlich viel Härte“ auf Hoffenheimer Seite. Rosen dagegen beschwerte sich heftig über den Bayern-Kollegen Hasan Salihamidzic, der permanent am Spielfeldrand Klagen beim vierten Schiedsrichter vortrug und auch Rote Karten gefordert habe. „Bei jeder Situation rumzuhampeln beim vierten Offiziellen, das kann auch nicht die Stellenbeschreibung sein“, ätzte der 1899-Manager.

