Robert Lewandowski erklärt den Ärger um seinen Berater

Robert Lewandowski jammert

Jammern auf hohem Niveau? Robert Lewandowski, der in der Champions League in den entscheidenden Halbfinals enttäuschte und mit der polnischen Nationalmannschaft der der WM versagte, hat die Verantwortlichen des FC Bayern kritisiert: "Ich hatte das Gefühl, dass niemand hinter mir steht", sagte Lewandowski der "Sport-Bild". Kein Uli Hoeneß, kein Karl.-Heinz Rummenigge hätten ihn verteidigt.

Robert Lewandowski

Foto: TimGroothuis / WITTERS

"Ich habe in zwei, drei wichtigen Spielen kein Tor geschossen und plötzlich hieß es für alle: Feuer frei gegen Lewandowski." Deswegen sei sein Berater Pini Zahavi mit dem Wechselwunsch des Stürmers an die Öffentlichkeit gegangen. "Das war mit Pini abgesprochen. In diesem Moment habe ich mich nicht mehr wohl in München gefühlt." Doch "richtig gute Gespräche" mit dem neuen Trainer Niko Kovac überzeugten Lewandowski zum Bleiben.

Hitzfeld: Was macht Sammer beim BVB?

Ottmar Hitzfeld befürchtet bei seinem Ex-Verein Borussia Dortmund ein Kompetenzgerangel. "Ich bin der Meinung, dass nicht zu viele Leute mitreden sollten. Zu viele Meinungen sind nicht hilfreich", sagte der 69-Jährige dem Portal Sportbuzzer. Die Dortmunder hatten zum neuen Trainer Lucien Favre den früheren BVB-Kapitän Sebastian Kehl als Leiter der Lizenzspielerabteilung und Matthias Sammer, Meistertrainer von 2002, als Berater verpflichtet.

Sorgen sich um Borussia Dortmund: Matthias Sammer und Hans-Joachim Watzke

Foto: Alexander Hassenstein / Bongarts/Getty Images

In Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc hat der BVB seine bisherigen Spitzenkräfte. Hitzfeld sagte über seinen früheren Liebling Sammer, er könne dessen Rolle nicht einschätzen. "Matthias ist ein absoluter Experte, aber wen oder was er genau beraten soll, ist mir nicht so richtig klar. Am Ende müssen ohnehin die Leute vor Ort den Kopf hinhalten", sagte Hitzfeld

Hoffenheim: "Nur noch vier Spiele bis Berlin"

Neuzugang Leonardo Bittencourt hat mit der TSG Hoffenheim ambitionierte Ziele. "Die Mannschaft ist Vierter und Dritter geworden, da wäre es jetzt falsch zu sagen: Wir wollen Siebter werden", sagte der 24-Jährige der "Sport Bild": Vielleicht, sagte Bittencourt, "ist es realistischer zu sagen, wir können über den DFB-Pokal einen Titel anpeilen, denn es sind für uns jetzt nur noch vier Spiele bis Berlin".

Red Bull Salzburg schwächelt

Österreichs Meister Red Bull Salzburg droht auch im elften Anlauf die Gruppenphase der Champions League zu verpassen. Die Mannschaft des deutschen Trainers Marco Rose kam im Playoff-Hinspiel bei Serbiens Champion Roter Stern Belgrad nicht über ein 0:0 hinaus. Das entscheidende Rückspiel in der letzten Qualifikationsphase findet am nächsten Mittwoch in Salzburg statt. Salzburg hatte mit dem früheren Bremer Zlatko Junuzovic in der Startelf zwar in der ersten Halbzeit Vorteile, brachte in einem Spiel auf schwachem Niveau vor dem Tor aber viel zu wenig zustande.

Die Begegnung im 55.000 Zuschauer fassenden Stadion Rajko Mitic fand vor leeren Rängen statt, da der 28-malige serbische Meister für rassistische Vorfälle bestraft worden war. Die Teilnahme an der Champions League würde dem Sieger ein Startgeld in Höhe von 15,25 Millionen Euro bringen, in der Europa League sind nur 2,92 Millionen Euro garantiert.

( HA/dpa/sid )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.