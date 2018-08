Ronaldo geht beim Debüt leer aus – Juventus gewinnt trotzdem

Ronaldo trifft bei Debüt nicht – Juve gewinnt trotzdem

Beim Pflichtspieldebüt von Weltfußballer Cristiano Ronaldo war Titelverteidiger Juventus Turin zum Saisonstart der Serie A mit dem Glück im Bunde. Der italienische Rekordmeister feierte mit dem von Real Madrid für 117 Millionen Euro verpflichteten Portugiesen in der Startelf einen schmeichelhaften 3:2-Erfolg (1:1) bei Chievo Verona und ließ dabei noch viele Wünsche offen. „CR7“ deutete einige Male seine Klasse an, dem 33-Jährigen fehlte aber die Durchschlagskraft.

Cristiano Ronaldo konnte in Verona noch keine Scorerpunkte sammeln

Foto: www.imagephotoagency.it / imago/Gribaudi/ImagePhoto

Den Siegtreffer für die Gäste erzielte Joker Federico Bernardeschi in der dritten Minute der Nachspielzeit. Die Gäste hatten einen Start nach Maß erwischt. Bereits in der 3. Minute brachte Sami Khedira, der sich unter der Woche für einen Neustart in der deutschen Nationalmannschaft bereit erklärt hatte, den 34-maligen Champion in Front.

In der 38. Minute gelang dem früheren Nürnberger Mariusz Stepinski der Ausgleich für die Hausherren, ehe Emanuele Giaccherini in der 56. Minute per Foulelfmeter Verona in Führung brachte. Leonardo Bonucci (75.) glich für den Titelverteidiger aus, bei dem der vom FC Liverpool verpflichtete Neuzugang Emre Can in der 86. Minute eingewechselt wurde. Bernardeschi sorgte dann für den Sieg.

Vor dem Spiel gab es eine Gedenkminute für die Opfer der Brückenkatastrophe von Genua, zudem spielten beide Teams wie alle anderen Mannschaften am ersten Spieltag auch mit Trauerflor. Die beiden Spiele von Sampdoria Genua gegen AC Florenz und CFC Genua beim AC Mailand waren im Zuge der Tragödie verlegt worden.

Özil verliert mit Arsenal Londoner Derby

Der Fehlstart für Mesut Özil und den FC Arsenal in der Premier League ist perfekt: Der ehemalige englische Meister musste sich nach einem Offensivspektakel im Londoner Derby beim FC Chelsea mit 2:3 (2:2) geschlagen geben und muss sich nach der Auftaktpleite gegen Meister Manchester City (0:2) erst einmal nach unten orientieren.

Die Spanier Pedro (9.), Álvaro Morata (20.) und Marcos Alonso (81.) schossen die Mannschaft des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger zum zweiten Saisonsieg, der Ex-Dortmunder Henrich Mchitarjan (37.) und Alex Iwobi (41.) hatten zwischenzeitlich ausgeglichen.

Der aus der Nationalmannschaft zurückgetretene Özil wurde in der 68. Minute ausgewechselt, in der Anfangsphase hatte er eine Möglichkeit zur Führung vergeben. Ex-Weltmeister Shkodran Mustafi offenbarte in der Arsenal-Abwehr einige Unsicherheiten. Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang ließ viele gute Chancen der Gäste ungenutzt.

Mbappé beschert Tuchel dritten Sieg

Der eingewechselte WM-Held Kylian Mbappé hat Thomas Tuchel den dritten Sieg im dritten Pflichtspiel als Trainer von Paris Saint-Germain beschert. Der 19-Jährige erzielte beim 3:1-Sieg (0:1) in der Ligue 1 bei EA Guingamp in der Schlussphase die beiden entscheidenden Tore (82. und 90.). Tuchel hatte den französischen Weltmeister erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Zum Saisonstart hatte PSG im Supercup 4:0 gegen AS Monaco und 3:0 am ersten Liga-Spieltag gegen SM Caen gewonnen.

Tuchel verzichtete auf alle Deutschen im Kader. Der 2014er-Weltmeister Julian Draxler fehlte ebenso im Aufgebot wie Neuzugang Thilo Kehrer, der vor zwei Tagen für 37 Millionen Euro von Schalke 04 verpflichtet worden war. Auch Torhüter Kevin Trapp saß noch nicht einmal auf der Bank.

Nolan Roux brachte die Gastgeber in Führung (20.) – mit dem ersten Gegentor für Paris nach 199 Pflichtspielminuten. Neymar sorgte per Foulelfmeter für den Ausgleich (53.), nachdem er selbst gefoult worden war.

Schürrle erlebt Fehlstart mit Fulham

Andre Schürrle hat mit dem FC Fulham einen enttäuschenden zweiten Spieltag in der englischen Premier League erlebt. Der Weltmeister von 2014 wurde bei der 1:3 (0:1)-Niederlage des Aufsteigers bei Tottenham Hotspur erst in der 88. Minute eingewechselt. Nach der 0:2-Pleite zum Auftakt gegen Crystal Palace ist der Fehlstart für Fulham damit perfekt.

Lucas (43.), Kieran Trippier (74.) und Harry Kane (77.) sorgten mit ihren Toren für den zweiten Sieg der Spurs im zweiten Spiel. WM-Torschützenkönig Kane feierte dabei eine Premiere. Erstmals traf er in der Premier League im August. Den zwischenzeitlichen Ausgleich vor 58.297 Zuschauern erzielte Aleksandar Mitrovic (52.).

Kauper womöglich schwer verletzt

Werder Bremen muss nach dem 6:1-Sieg (5:1) im DFB-Pokal bei Wormatia Worms wohl länger auf den 21-jährigen Ole Käuper verzichten. „Ich würde mich sehr, sehr wundern, wenn er in den nächsten ein, zwei Wochen wieder ins Training einsteigt“, sagte Trainer Florian Kohfeldt: „Das sah leider nicht gut aus und tut mir wirklich leid für den Jungen.“

Der Mittelfeldspieler war in der 65. Minute eingewechselt worden und musste mit einer Verletzung am Fuß neun Minuten später wieder vom Platz. „Ole wird wieder aufstehen und wir werden weiter für ihn da sein“, sagte Kohfeldt. Käuper hatte in der Rückrunde der vergangenen Saison wegen einer Operation am Fuß 16 Spiele verpasst.

Torwart bei Unfall verletzt – Regionalligaspiel abgesagt

Aufgrund der Verwicklung eines Spielers des Regionalligisten SC Hessen Dreieich in einen schweren Verkehrsunfall ist die Partie beim FK Pirmasens am Sonnabend kurzfristig abgesagt worden. Wie Aufsteiger Dreieich mitteilte, wurden bei dem Unfall SC-Torwart Pierre Kleinheider sowie ein Motorradfahrer verletzt. Das für 14 Uhr angesetzte Spiel wird am Dienstag (19.30 Uhr) nachgeholt.

Der Unfall ereignete sich am Sonnabend vor der Abfahrt nach Pirmasens. Der Fahrer des Motorrads wurde nach Clubangaben „sehr schwer verletzt“, auch Torwart Kleinheider erlitt Verletzungen und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. Da einige Spieler und Dreieichs Trainer Rudi Bommer vor Ort waren und teilweise unter Schock standen, bat der Club um eine Verschiebung des Spiels.

„Wir sind zunächst einmal alle betroffen. In solchen Situationen rückt der Fußball für einen Moment in den Hintergrund. Wir wünschen den Unfallbeteiligten eine rasche und vollständige Genesung“, sagte Bommer.

Holt Bordeaux Klinsmann?

Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann (54) wird als neuer Coach des französischen Erstligisten Girondins Bordeaux gehandelt. Das berichtet die Zeitung „L’Équipe“. Der Weltmeister von 1990 könnte die Nachfolge von Gustavo Poyet antreten. Der Uruguayer ist für eine Woche vereinsintern gesperrt worden, nachdem er die Transferpolitik der Clubspitze heftig kritisiert hatte. Poyet droht die Entlassung.

Neben Klinsmann werden auch die französischen Exweltmeister Thierry Henry und Laurent Blanc als Nachfolger ins Gespräch gebracht. Dem ehemaligen US-Nationaltrainer Klinsmann werden aber die besten Chancen eingeräumt, da Bordeaux Ende September von dem französischen Fernsehsender M6 an den amerikanischen Investmentfonds GACP verkauft wird. Die US-Manager könnten Klinsmann favorisieren.

Nürnberg holt Kubo

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg steht kurz vor der Verpflichtung des japanischen Nationalspielers Yuya Kubo. Der Transfer des Stürmers vom belgischen Erstligisten KAA Gent werde wahrscheinlich schon am Sonntag bekanntgegeben, sagte Sportvorstand Andreas Bornemann am Sonnabend in Kehl vor dem DFB-Pokalspiel der Franken beim südbadischen Fünftligisten SV Linx.

Der 24 Jahre alte Kubo, der nicht zum japanischen Kader bei der WM in Russland gehörte, werde für ein Jahr ausgeliehen, zudem habe der „Club“ danach eine Kaufoption, erklärte Bornemann. Die Franken suchen außerdem noch Verstärkungen für die offensiven Außenbahnen.

Frankfurts Chandler fällt lange aus

DFB-Pokal-Sieger Eintracht Frankfurt muss ein halbes Jahr auf Verteidiger Timothy Chandler verzichten. Der Amerikaner unterzog sich am Freitag in Augsburg einer Operation am Knorpel des rechten Knies. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Sonnabend mit.

Für Chandler ist der Eingriff nichts Neues. In der vergangenen Saison war der 28-Jährige wegen eines Meniskusrisses zwei Monate ausgefallen. Die gleiche Verletzung hatte er bereits 2014 und 2015.

Darmstadt-Fans randalieren in Magdeburg

Beim Erstrundenspiel im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Magdeburg und Zweitliga-Kontrahent SV Darmstadt 98 (0:1) ist es zu Fan-Ausschreitungen gekommen. Nach Polizeiangaben hatten am Freitagabend bei der Anreise 20 sogenannte Darmstädter Risiko-Fans einen Weg in der Nähe der MDDC-Arena blockiert. Nachdem sie der Aufforderung der Polizei zur Räumung nicht nachgekommen seien, hätten Beamten sie vom Weg gedrängt.

Dabei sei es zu massivem Widerstand seitens der Gäste-Fans gekommen, wie ein Polizeisprecher am Sonnabend mitteilte. Durch Schläge, Tritte und Wurfgeschosse seien zwei Polizeibeamte verletzt worden, einer von ihnen sei nicht mehr dienstfähig. Zudem wurden laut Polizei zwei Darmstadt-Fans verletzt, einer wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zwei Fans wurden in Gewahrsam genommen, zudem wurden sechs Anzeigen gestellt.

Darmstadt hatte während des Spiels getwittert, bei einem Zwischenfall mit der Polizei seien vor dem Gästeparkplatz zwei Fans der „Lilien“ verletzt worden. Deswegen habe es seitens der Fanszene während des 1:0-Sieges keine aktive Unterstützung gegeben.

( dpa/SID )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.