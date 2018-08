Millionenschwerer Wechsel: Kehrer geht zu Paris St. Germain

Kehrer wechselt nach Paris – 37 Millionen Ablöse?

U21-Europameister Thilo Kehrer (21) wechselt vom Bundesligisten Schalke 04 zum französischen Meister Paris St. Germain mit Trainer Thomas Tuchel. Das gab Schalkes Sportvorstand Christian Heidel am Sonntag bekannt. Nach Informationen der Bild-Zeitung liegt die Ablösesumme bei 37 Millionen Euro. Kehrer spielte seit 2012 für Schalke. In der vergangenen Saison kam er in 33 Pflichtspielen zum Einsatz. Kehrers Vertrag lief ursprünglich noch bis 2019.

Schalkes Thilo Kehrer wechselt nach Paris Saint-Germain

Foto: Tim Rehbein / dpa

"Wir haben uns grundsätzlich auf einen Vertrag mit Paris verständigt. Der Transfer wird eine wirtschaftliche Dimension haben, welche Schalke 04 nicht ablehnen kann", sagte Heidel zu dem Transfer. Paris suchte seit geraumer Zeit nach einem Innenverteidiger. Zuletzt wurde 2014er-Weltmeister Jerome Boateng (29) von Rekordmeister Bayern München mit einem Wechsel an die Seine in Verbindung gebracht. Ob dieser Transfer durch den Kehrer-Wechsel vom Tisch ist, ist zunächst unklar.

"Bekomme sonst Strafe": Pogba deutet Streit mit Mourinho an

Weltmeister Paul Pogba hat die Spekulationen über sein problematisches Verhältnis zu Teammanager Jose Mourinho befeuert. "Es gibt Dinge, über die ich nicht sprechen kann. Sonst bekomme ich eine Strafe", sagte der 25-jährige Franzose nach dem Premier-League-Auftakt gegen Leicester City (2:1) am Freitag auf die Frage eines Journalisten, ob er bei Manchester United glücklich sei.

"Wenn man nicht glücklich ist, kann man nicht seine beste Leistung abrufen. Ein Spieler, der berücksichtigt wird und spielt, kann das. Mehr sage ich dazu nicht", so Pogba. Gegen Leicester führte der Mittelfeldspieler ManUnited als Kapitän auf den Rasen und erzielte per Elfmeter (3.) das erste Tor der Saison.

Honda trainiert Nationalteam Kambodschas

Der langjährige japanische Nationalspieler Keisuke Honda wird neuer Auswahlcoach in Kambodscha. Das teilten der Fußballverband des südostasiatischen Landes und Honda am Sonntag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Phnom Penh mit.

Der Japaner Keisuke Honda wird Trainer der kambodschanischen Nationalmannschaft

Foto: dpa

Der 32-Jährige, der in Europa unter anderem für ZSKA Moskau und den AC Mailand spielte, hatte seine internationale Karriere im Juli nach der dritten WM-Teilnahme beendet. Anfang der Woche wechselte er zum australischen Erstligisten Melbourne Victory. Dort will er seinen Einjahresvertrag als Spieler laut Medienberichten erfüllen und daneben Kambodschas Nationalteam als Chefcoach und zugleich Generalmanager betreuen.

Sevilla droht mit Rückzug vor Duell mit Barca

Der FC Sevilla hat vor dem spanischen Supercup am Sonntagabend gegen Meister FC Barcelona mit dem Rückzug gedroht. Falls die Katalanen mehr als drei Spieler aus Nicht-EU-Staaten einsetzen werden, könnte Sevilla sich wegen einer "unangemessenen Aufstellung" zurückziehen. Das gab der Club am Sonntag bekannt.

Der spanische Verband RFEF hatte mitgeteilt, dass anders als in der Liga die Beschränkung auf drei Kaderspieler aus Nationen außerhalb der EU nicht zur Geltung käme. "Der FC Sevilla ist überrascht über die Mitteilung der RFEF 24 Stunden vor dem Supercup", schrieb der Verein in einer Mitteilung: "Die juristische Abteilung beschäftigt sich mit dieser Angelegenheit."

Die Barcelona-Neuzugänge Malcom, Arthur (beide Brasilien) und Arturo Vidal (Chile) werden höchstwahrscheinlich die drei Nicht-EU-Spieler sein, jedoch reiste der brasilianische Innenverteidiger Marlon ebenfalls mit ins marokkanische Tanger, wo der Supercup ausgetragen wird.

FC Bayern im Supercup ohne Boateng und James

Der deutsche Meister Bayern München muss im Spiel um den Supercup am Sonntagabend gegen Pokalsieger Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr/ZDF und Eurosport2) auf Jerome Boateng und James verzichten. Dies berichtet der kicker. Boateng, der nach wie vor über einen Wechsel zu Paris St. Germain verhandeln soll, hatte wegen Problemen an der Patellasehne am Vortag das Training abgebrochen.

James fehlt wegen seines Trainingsrückstand sowie einer leichten Knöchelblessur. In Frankfurt nicht dabei sind außerdem Serge Gnabry, der im Abschlusstraining gefehlt hatte, Renato Sanches (Probleme im Lendenwirbelbereich) und Corentin Tolisso: Der Weltmeister steigt erst am Montag ins Training ein.

Vermummte Hooligans Zug in Barleben – drei Verletzte

Vermummte Hooligans haben am frühen Sonnabendabend in Barleben bei Magdeburg einen Zug überfallen und beschädigt. Unter anderen besprühten sie den Zug mit Graffiti. „Die Motive lassen Rückschlüsse darauf zu, dass es sich um Anhänger des 1. FC Magdeburg handelt“, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor war in einem Online-Forum über den Fall berichtet worden.

Die Gruppe habe sich auf dem Bahnsteig aufgehalten und den Zug nach dessen Ankunft am Haltepunkt Barleber See zunächst mit Reifen im Gleisbett an der Weiterfahrt gehindert, teilte die Bundespolizeidirektion Pirna am Sonntag mit. Dann seien die Angreifer in den Zug gestürmt, hätten die Notbremse gezogen und Reizgas versprüht. Drei Menschen seien verletzt worden, sagte der Sprecher.

Anschließend verriegelten sie den Zug von außen und besprühten ihn mit Graffiti. Die im Zug eingesperrten Fahrgäste und Sicherheitsbediensteten hätten Handyaufnahmen von dem Blitzüberfall angefertigt. Vier der Angreifer konnten daraufhin festgenommen werden, hieß es. Warum gerade dieser Zug ins Visier der Hooligans geraten war, war zunächst unklar.

Schalke verlängert bis 2022 mit Trainer Tedesco

Fußball-Bundesligist Schalke 04 setzt wie erwartet die Zusammenarbeit mit Erfolgscoach Domenico Tedesco fort. Sportvorstand Christian Heidel verkündete am Sonntag bei der offiziellen Saisoneröffnung der Königsblauen, dass der Vertrag mit dem 32 Jahre alten Coach bis 2022 verlängert wird. In der vergangenen Saison hatte der von Erzgebirge Aue verpflichtete Fußballlehrer die Knappen auf Anhieb zur Vize-Meisterschaft geführt. Der Vertrag von Tedesco hatte noch eine Laufzeit bis 2019.

Witsel: "Ich versuche, ein Leader zu sein"

Der belgische Star Axel Witsel will seiner Rolle als Führungsfigur beim Bundesligisten Borussia Dortmund gerecht werden. "Ich versuche, ein Leader in der Mannschaft zu sein", sagte der 29-Jährige im Interview mit der Bild am Sonntag. Die Westfalen hatten den WM-Dritten für 20 Millionen Euro Ablöse vom chinesischen Super-League-Klub Tianjin Quanjian verpflichtet.

Axel Witsel im Trainingslager von Borussia Dortmund

Foto: pa

Allerdings sieht er sich nicht als Lautsprecher: "Ich bin nicht der Typ, der auf dem Platz schreit - das mag ich nicht. Dennoch will ich mit 29 Jahren meine Erfahrung zeigen und weitergeben." Sehr lobend äußerte sich Witsel über den neuen BVB-Coach Lucien Favre: "Er ist ein sehr guter, detailversessener Trainer, der versucht, seine Mannschaft immer im Training zu pushen."

Werder-Coach sorgt sich um Neuzugang Harnik

Bremens Trainer Florian Kohfeldt sorgt sich eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt um Neuzugang Martin Harnik. Der aus Hannover gekommene Angreifer plagt sich seit einiger Zeit mit Problemen im Rücken herum, die dann auf den Oberschenkel ausstrahlen. „Er hatte das schon zweimal, ist dann wieder frei, spielt eine gewisse Zeit und mit der Ermüdung kommt das dann wieder“, sagte Kohfeldt nach dem 2:3 der Bremer am Sonnabend im letzten Testspiel gegen den spanischen Erstligisten FC Villarreal.

Harnik war bei der Generalprobe für das DFB-Pokal-Spiel bei Wormatia Worms am kommenden Sonnabend zur Halbzeit eingewechselt worden, musste kurz vor dem Schlusspfiff aber wieder raus. „Das macht mir schon ein bisschen Sorgen“, sagte Kohfeldt. „So ist es nicht planbar. Wenn ich ihn einwechsele und er dann wieder raus muss, ist das ein Problem.“

Hoffenheim droht Ausfall von Demirbay

Champions-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim muss einen Ausfall von Mittelfeldspieler Kerem Demirbay befürchten. Der 25-Jährige zog sich beim Test gegen Spaniens Erstligist SD Eibar eine Fußverletzung zu und musste vorzeitig ausgewechselt werden. „Es sieht nicht gut aus. Er muss auf jeden Fall zum Kernspin“, sagte Trainer Julian Nagelsmann über seinen Profi, der 2017 mit der deutschen Nationalmannschaft den Confederations Cup in Russland gewonnen hatte. Ob Demirbay bis zum Bundesliga-Start beim FC Bayern am 24. August wieder fit wird, blieb zunächst offen. Die Kraichgauer hatten bei ihrer Saisoneröffnung 1:1 gegen Eibar gespielt.

Schweinsteiger verliert mit Chicago

Der frühere Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS die siebte Niederlage in Folge kassiert. Das Team aus Illinois verlor am Sonnabend (Ortszeit) vor heimischer Kulisse gegen die New York Red Bulls knapp 0:1 (0:0). Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielte Red-Bulls-Stürmer Bradley Wright-Phillips in der 55. Minute den entscheidenden Treffer im Spiel. Der 34-jährige Schweinsteiger spielte vor 18 064 Zuschauern durch.

Mit 23 Punkten liegt Chicago auf dem 10. und vorletzten Tabellenplatz der Eastern Conference. Trotz der Niederlagen-Serie beträgt Chicagos Rückstand auf den letzten Playoff-Platz aktuell nur sechs Punkte. Am kommenden Samstag trifft das Team auswärts auf Montreal Impact.

( dpa/SID/HA )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.