Pyrotechnik: VfL Wolfsburg nimmt zwei Fans in Regress

Der 32-malige tschechische Nationalspieler Pavel Kaderabek hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim vorzeitig um zwei Jahre bis 2023 verlängert. Der 26 Jahre alte Defensivspieler steht seit 2015 im Kraichgau unter Vertrag und bestritt bislang 79 Ligaspiele für den Champions-League-Teilnehmer.

Nach einem Prozess vor dem Landgericht Braunschweig haben sich die Parteien auf einen Vergleich geeinigt, die Beklagten leisteten bereits eine Teilzahlung in Höhe von 3500 Euro an den VfL Wolfsburg.

Die Niedersachsen hatten die beiden identifizierten Anhänger angeklagt, nachdem sie im Dezember 2014 während des Auswärtsspiels bei Hannover 96 aus dem VfL-Fanblock unerlaubt Pyrotechnik gezündet hatten. Der DFB hatte Wolfsburg daraufhin zu einer Strafe in Höhe von 6000 Euro verurteilt.

„Uns ist es zunächst einmal wichtig, dass alle Fans ein sicheres und unvergessliches Stadionerlebnis genießen können. Daher ist es unsere Pflicht, wie auch die aller anderen Bundesliga-Clubs, maximale Sicherheit zu gewährleisten. Besucher eines Bundesliga-Spiels, die sich nicht an die im Stadion geltenden Regeln halten, und entsprechend ermittelt werden, müssen daher für ihr Fehlverhalten haften“, sagte VfL-Geschäftsführer Tim Schumacher.

Und weiter: „Wir haben uns mit den in diesem Fall Beklagten in einem Vergleich geeinigt, so dass letztlich nur eine Teilsumme der Strafe an den VfL Wolfsburg gezahlt werden musste. Wir betrachten hierbei natürlich auch immer die Einzelfälle und gehen unter Berücksichtigung aller Interessen vor. Zu begrüßen ist in diesem Zusammenhang, dass das Landgericht Braunschweig mit diesem Urteil eindeutig die Möglichkeit des Regresses bestätigt hat.“

Manchester Uniteds unzufriedener Teammanager Jose Mourinho (55) geht offenbar von einem Verbleib seines Mittelfeldstars Paul Pogba (25) bei den Red Devils aus. Der Franzose sei „glücklich“ aus seinem WM-Urlaub zurückgekehrt, zudem „stolz“ und „mit dem Wunsch, zu arbeiten“, sagte „Mou“. Am Donnerstag schloss der Transfermarkt für die Klubs der Premier League, lediglich Verkäufe sind jetzt noch bis 31. August möglich.

Pogba war am Montag wieder ins Training bei United eingestiegen. Er wurde zuletzt mit einem Wechsel von Manchester zum spanischen Meister FC Barcelona. Laut britischen Medienberichten sei Pogba fest entschlossen, den Club nach zwei Jahren zu verlassen. Der 25-Jährige soll in Barcelona etwa 384.000 Euro pro Woche verdienen, die Ablösesumme soll rund 100 Millionen Euro betragen.

Das Polizeipräsidium Südhessen hat 96 Frankfurt-Fans fast 25.000 Euro Schadenersatz bezahlen müssen. Sie waren einem richterlichen Beschluss zufolge während des Hessenderbys zwischen dem SV Darmstadt 98 und der Eintracht Ende April 2016 rechtswidrig in Gewahrsam genommen worden. Dafür habe jeder 250 Euro bekommen, sagte Polizeisprecher Bernd Hochstädter am Freitag in Darmstadt. Die „Frankfurter Rundschau“ hatte zuvor berichtet.

Die Polizei hatte vor dem Spiel in Darmstadt mehrere Frankfurter Fan-Gruppen in Gewahrsam genommen und mit einem Bus ins Polizeipräsidium nach Frankfurt gebracht. Nach Darstellung der „Frankfurter Rundschau“ waren die Anhänger Fans zwischen 16 und 23 Uhr in Gewahrsam. Dabei sei kein Richter eingeschaltet worden.

Ins Stadion selbst durften die Anhänger von Eintracht Frankfurt nicht, weil der DFB nach den Ausschreitungen beim Hinspiel einen Ausschluss der Gästefans verfügt hatte. Die Stadt Darmstadt hatte aus Angst vor Krawallen zunächst sogar ein umstrittenes Innenstadt-Verbot für Eintracht-Fans verhängt. Dies wurde jedoch noch einige Stunden vor dem Spiel gekippt. Insgesamt waren mehr als 500 Menschen vorläufig festgenommen worden.

Leipzigs Trainer Ralf Rangnick will für weitere Neuzugänge nicht allzu tief in die Tasche greifen. „Wir halten unser Budget ein. Ein 30-Millionen-Transfer ist ausgeschlossen“, sagte der 60-Jährige der „Mitteldeutschen Zeitung“. Ein Wechsel von Wunschspieler Ademola Lookman wird somit immer unwahrscheinlicher. Wie der „kicker“ berichtet, soll sein Verein FC Everton eine Ablöse von 33 Millionen Euro fordern.

„Im Moment sieht es tatsächlich so aus, als ob es nicht klappt. Aber die Betonung liegt auf ‘im Moment’“, sagte Rangnick. Der 20 Jahre alte Flügelspieler Lookman war in der Rückrunde der vergangenen Saison an Leipzig ausgeliehen und kam auf fünf Tore und vier Vorlagen in elf Bundesliga-Spielen. Bei Everton besitzt er noch einen Vertrag bis 2021.

Bei der zweiten Baustelle, einen Nachfolger für den nach Liverpool abgewanderten Naby Keita zu finden, zeigt sich Rangnick optimistisch: „Wir sind schon noch dran, in den verbleibenden drei Wochen jemanden für diese Position zu verpflichten, der uns im Idealfall sofort weiterhilft. Wenn das nicht gelingt, können wir das aber auch intern lösen.“ Kevin Kampl könne die Rolle ebenfalls übernehmen, so Rangnick.

Einer Verpflichtung von Nationalspieler Sebastian Rudy von Bayern München für diese Postion steht Rangnick weiter skeptisch gegenüber. „Sebastian ist grundsätzlich ein guter Spieler. Aber ich halte es momentan für wenig wahrscheinlich, dass solch ein Transfer für uns umsetzbar ist“, sagte Rangnick. Ob der Spieler überhaupt zu RB wollen würde und der Club den Transfer dann stemmen könne, ist laut Ansicht des Coaches fraglich. Bereits in der Vorwoche hatte Rangnick die Rudy-Gerüchte dementiert.

Der heftig umworbene Offensivspieler Ante Rebic hat seinen Vertrag in Frankfurt bis 2022 verlängert. Damit hat sich ein Transfer von HSV-Profi Filip Kostic zur Eintracht zerschlagen. Lesen Sie HIER alle Hintergründe.

Bremens Rekordtransfer Davy Klaassen traut den Hanseaten in der kommenden Saison eine gute Rolle zu. „Wir haben auf jeden Fall eine richtig gute Gruppe – mit vielen erfahrenen und vielen jungen Spielern. Das ist ein guter Mix“, sagte der 25 Jahre alte Niederländer auf „deichstube.de“. Selbst die Qualifikation für das internationale Geschäft hält der Mittelfeldspieler für realistisch. „Ja, Europa ist möglich“, sagte Klaassen.

Allerdings müsse dafür alles passen. „Wir werden nicht schnipsen können und dann haben wir es geschafft. Das ist harte Arbeit“, sagte Klaassen, der für 13,5 Millionen Euro vom FC Everton an die Weser gewechselt war.

