"Ein Künstler": Tuchel lobt Neymar über den grünen Klee

Sam trifft und fliegt: Bochum feiert ersten Sieg

Geheimfavorit VfL Bochum hat im kleinen Ruhrpott-Derby seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Robin Dutt gewann beim MSV Duisburg am 2. Spieltag der Zweiten Liga mit 2:0 (0:0) und darf den Blick nach ihrer Auftaktniederlage gegen den 1. FC Köln wieder nach oben richten. Der MSV bleibt hingegen punkt- und torlos.

Ein unberechtigter Freistoß des Ex-Nationalspielers Sidney Sam (55.) brachte die zunächst unauffälligeren Bochumer nach vorn, der eingewechselte Silvere Ganvoula (64.) baute die Gäste-Führung per Kopf aus. Torschütze Sam flog anschließend in dem immer hitziger werdenden Duell nach einer Tätlichkeit gegen Andreas Wiegel mit Rot vom Platz (67.).

Klose feiert gelungenes Trainer-Debüt

Miroslav Klose hat ein gelungenes Debüt als U17-Trainer des deutschen Rekordmeisters Bayern München gefeiert. Der WM-Rekordtorschütze kam mit dem Bayern-Nachwuchs in der B-Jugend-Bundesliga Süd/Südwest zu einem 3:1-Erfolg gegen den SV Wehen Wiesbaden. Für den 40 Jahre alten Klose war es das erste Spiel als Cheftrainer.

Zuletzt war der Weltmeister von 2014 als Stürmertrainer der deutschen Nationalmannschaft tätig. Nun begann für ihn ein neuer Abschnitt. Er wolle seiner Mannschaft zeigen, dass er ein ganz normaler Typ sei und kein Superstar, hatte Klose erklärt. Irgendwann will er auch einmal in der Bundesliga trainieren. "Sonst hätte ich diesen Weg nicht eingeschlagen. Aber ich muss erst einmal ein Gefühl für den Job entwickeln", sagte Klose. Der Auftakt ist jedenfalls geglückt.

Tuchel lobt Neymar und Buffon

Thomas Tuchel lobt vor seinem Ligadebüt als Trainer des französischen Double-Gewinners Paris St. Germain Superstar Neymar über den grünen Klee. "Er ist ein Künstler, ein Kreativer. Es gibt verschiedene Arten von Anführern, aber er ist ein ganz besonderer Schlüsselspieler", sagte der 44-jährige Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Auftakt in der Ligue 1 über den Brasilianer. Auch für Torhüter Gianluigi Buffon fand der frühere Trainer von Borussia Dortmund nur positive Worte: "Gianluigi ist eine Legende. Er ist sehr bescheiden, seine Aura wird großen Einfluss auf das Team haben", sagte Tuchel über den 40-Jährigen, der nach 17 Jahren bei Juventus Turin an die Seine wechselte.

Thomas Tuchel freut sich auf sein Debüt als Trainer von Paris Saint-Germain

Aufgeregt ist Tuchel vor seinem ersten Spiel im Pariser Prinzenpark angeblich nicht. "Ich verspüre große Vorfreude. Über die Atmosphäre von den tollen Fans habe ich schon viel gehört", sagte der gebürtige Schwabe. Paris startet am Sonntag (21.00 Uhr/DAZN) gegen den SM Caen in die Saison. Vor Wochenfrist hatte Tuchel mit PSG im Supercup gegen den AS Monaco (4:0) den ersten Titel der Saison geholt.

Podolski legt für Iniesta auf und leitet Sieg ein

Mit einer Torvorlage für Teamkollege Andrés Iniesta hat Lukas Podolski bei seinem Comeback den Heimsieg seines Clubs Vissel Kobe eingeleitet. Die Mannschaft um den früheren deutschen Nationalspieler und den Ex-Barça-Star setzte sich am Sonnabend zu Hause mit 2:1 (1:0) Jubilo Iwata durch. Es war Podolskis erstes Spiel für den japanischen Erstligisten seit Mai 2018, die vergangenen drei Monate hatte er mit einer Fußverletzung pausiert.

Den Treffer zum 1:0 durch Iniesta bereitete der Weltmeister von 2014 mit einem sehenswerten Pass vor (15. Minute). Für den Spanier war es das erste Tor für Kobe seit seinem Wechsel vom FC Barcelona. Den zweiten Treffer erzielte Kyogo Furuhashi (56.), der Anschluss durch Kengo Kawamata (84./Foulelfmeter) kam für die Gäste zu spät. Kobe rückte durch den Erfolg nach zuletzt zwei sieglosen Spielen auf Rang vier vor. Der Rückstand auf Spitzenreiter Sanfrecce Hiroshima beträgt 13 Spieltage vor Saisonende aber weiter 16 Zähler.

Berater bestätigt: Forsberg bleibt in Leipzig

Der schwedische Nationalspieler Emil Forsberg wird Bundesligist RB Leipzig vorerst nicht verlassen. Das bestätigte der Berater des 26-Jährigen der „Bild“ (Sonnabend). Bei einem Treffen mit den Verantwortlichen des Vereins sei über Forsbergs Zukunft gesprochen worden. „Emil hat hier bis 2022 einen Vertrag. Und er will diesen Sommer Leipzig nicht verlassen“, zitierte die Zeitung Hasan Cetinkaya.

Hessens Clubs sollen nicht für Polizei-Einsätze zahlen

Hessens Profi-Fußballvereine müssen vorerst nicht fürchten, dass sie die Kosten für Polizei-Einsätze selbst tragen müssen. Innen- und Sportminister Peter Beuth (CDU) plant auch bei Hochrisikospielen nicht, Vereine für den Polizeischutz zahlen zu lassen, wie das Innenministerium auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Wolfgang Greilich antwortete. Es werde als zielführender erachtet, sich auf Bundesebene weiterhin dafür einzusetzen, Gewalt im Umfeld von Fußballspielen sinnvoll zu bekämpfen und die Mitarbeit der Vereine einzufordern, teilte das Ministerium weiter mit.

Glanzloser Sieg von Manchester United

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat die neue Saison in der Premier League mit einem glanzlosen Sieg eröffnet. Gegen Leicester City, Sensationsmeister von 2016, gewann die Mannschaft von Teammanager Jose Mourinho mühsam mit 2:1 (1:0). Der vom FC Barcelona umworbene französische Weltmeister Paul Pogba (3., Handelfmeter) und Linksverteidiger Luke Shaw (83.) schossen United im Old Trafford auf die Siegerstraße. Torjäger Jamie Vardy (90.+3) brachte die Gäste spät noch einmal heran. Leicester kassierte damit in den letzten drei Spielzeiten des englischen Oberhauses jeweils das erste Tor der Saison. Bei den Foxes stand der Ex-Freiburger Caglar Söyüncü am Tag nach seiner Verpflichtung noch nicht im Kader.

