Nach nur drei Spielen: Juventus trennt sich von Höwedes

Juventus trennt sich von Höwedes

Italiens Rekordmeister Juventus Turin will sich von Weltmeister Benedikt Höwedes trennen. Höwedes hatte Schalke im vergangenen Sommer nach 16 Jahren verlassen und war für ein Jahr nach Turin ausgeliehen worden. Nach einer von Verletzungen gekennzeichneten Saison will Juve den 30 Jahre alte Innenverteidiger von Schalke nicht weiterverpflichten. Dies berichtet die „Gazzetta dello Sport“.

Benedikt Höwedes wechselte vor einem Jahr von Schalke 04 zu Juventus Turin

Die Trennung hatte sich bereits angedeutet. „Stand jetzt gehe ich erst mal zurück. Darüber hinaus werden die kommenden Wochen entscheiden, wo es hingeht“, hatte der Innenverteidiger am Donnerstag vergangener Woche beim „Mercedes-Benz-Sportpresse-Club“ am Rande des Tennisturniers in Stuttgart gesagt. In der abgelaufenen Serie-A-Saison hatte er lediglich drei Spiele für Juventus bestritten.

Höwedes ist nicht der einzige Spieler, von dem sich die „Alte Dame“ trennt. Auch der Schweizer Nationalspieler Stephan Lichtsteiner (FC Arsenal) und der Ghanaer Kwadwo Asamoah werden abgegeben. Damit setzt Trainer Massimiliano Allegri seine Strategie der Verjüngung des Kaders fort.

Der deutsche Nationalspieler Emre Can vom FC Liverpool gilt dagegen als sicherer Neuzugang bei Juve. Der Vertrag soll laut „Gazzetta“ Ende dieser Woche unterzeichnet werden.

De Gea steigt zum Topverdiener auf

David de Gea wechselt offenbar nicht zu Real Madrid

Spaniens David de Gea soll der am besten verdienende Fußball-Torhüter der Welt werden. Nach einem Bericht der Sportzeitung „Marca“ hat sich der 27-Jährige auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Manchester United über fünf Jahre geeinigt und soll dafür 21 Millionen Euro brutto pro Spielzeit bekommen.

De Gea genießt in der Premier League das Vertrauen von Trainer José Mourinho. Bei der Weltmeisterschaft in Russland hatte der Keeper allerdings beim 3:3 zum Auftakt der Spanier gegen Portugal bei Cristiano Ronaldos zweitem Treffer gepatzt. De Gea war auch bei Real Madrid im Gespräch, wo Schlussmann Keylor Navas (31) aus Costa Rica häufig in der Kritik stand.

Bleibt Littbarski in Wolfsburg?

Die Zukunft von Weltmeister Pierre Littbarski beim Bundesligisten VfL Wolfsburg ist offen. Der Vertrag des 58-Jährigen als Chefscout des VfL läuft Endes des Monats aus; noch ist unklar, ob und in welcher Funktion es weitergeht. „Es ist noch gar nichts beschlossen“, sagte Littbarski der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“.

Der Weltmeister von 1990 war 2010 als Co-Trainer nach Wolfsburg gekommen und arbeitete 2011 kurzzeitig auch als Chefcoach für den VfL. Seit 2012 ist Littbarski Chefscout bei den Niedersachsen.

Rom verlängert mit Di Francesco

Champions-League-Halbfinalist AS Rom hat den Vertrag mit Trainer Eusebio Di Francesco am Montag um zwei Jahre verlängert. Der 48 Jahre alte Coach, der von einem Jahr Luciano Spalletti ersetzt hatte, führte den Hauptstadtclub auf Rang drei der Serie A.

Di Francesco stand bei AS Rom von 1997 bis 2011 als Spieler unter Vertrag. „Ich hoffe, dass wir nächste Saison noch erfolgreicher sein werden“, sagte Di Francesco.

