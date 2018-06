Drochtersen: Ein Dorf an der Elbe erwartet Bayern München

Drochtersen gegen Bayern: Noch keine Karten

789,2 Millionen Euro – so steht es auf der Homepage des SV Drochtersen/Assel. Der niedersächsische Verein aus der Regionalliga, der nördlich von Stade im Hamburger Umland liegt, hat genüsslich aufgelistet, was der Kader des FC Bayern München derzeit wert ist. Denn Drochtersen/Assel, kurz D/A, spielt in der ersten Runde des DFB-Pokals 2018/2019 gegen Bayern. Und die Spieler und Verantwortlichen rasteten buchstäblich aus, als sie am Freitagabend die Nachricht vom Fernseher vernahmen.

Twitter: So jubelt Drochtersen über Bayern

Von wegen nordisch unterkühlt ... Beim SV Drochtersen/Assel freut man sich über das Los im #DFBPokal. pic.twitter.com/uau0b4oVgv — NDR Sport (@NDRsport) June 9, 2018

Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie sich die Mannschaft auf Bayern freut. Dabei ist noch nicht einmal klar, ob das Spiel im Kehdinger Stadion (7000 Zuschauer) stattfinden wird. "Das ist überragend", sagte Trainer Lars Uder. Innenverteidiger Nico Mau sagte: "Wahnsinn. Jeder Fußballer träumt davon, gegen solch einen großen Gegner zu spielen." "Es ist alles dabei, was die erste Runde des DFB-Pokals ausmacht", kommentierte DFB-Präsident Reinhard Grindel auf Twitter. "Der Reiz der Duelle Klein gegen Groß, der sicherlich im Spiel Drochtersen/Assel gegen den FC Bayern am deutlichsten wird." Die erste Hauptrunde wird vom 17. bis 20. August ausgespielt. Karten gibt es in Drochtersen noch nicht.

TV-Gelder für alle Vereine gleich?

Axel Hellmann, Vorstandsmitglied beim DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt, bringt eine Gleichverteilung der Gelder in der Bundesliga ins Gespräch. "Früher habe ich Heribert Bruchhagen (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Eintracht, die Red.) belächelt, der gesagt hat, dass alle das gleiche Geld bekommen sollen", sagte Hellmann der "FAZ". "Ich fange an, für diese Position eine gewisse Sympathie zu entwickeln." Man müsse laut Hellmann die Verteilung der Erlösströme verändern, "um den Wettbewerb in der Liga und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga und seiner Clubs auf dem internationalen Parkett stärken" Zudem sprach sich Hellmann für eine Abschaffung der Relegation aus: "Der Drittletzte muss absteigen."

Özil und Gündogan: Vorwürfe gegen DFB

DFL-Präsident Reinhard Rauball hat dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) Fehler in der Aufarbeitung der "Erdogan-Affäre" um die Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan vorgeworfen. Der

Das Foto des Bundespresseamtes zeigt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) mit den beiden deutschen Fußball-Nationalspielern Ilkay Gündogan (l) und Mesut Özil

Foto: Guido Bergmann / dpa

Verband habe das Thema "unterschätzt", sagte Rauball (71) der "Bild am Sonntag". Mit den bisherigen Maßnahmen lasse es sich "nicht aus der Welt schaffen", ergänzte er. Rauball fürchtet, dass das Thema "dauerhaften Schaden bei den beiden Sportlern hervorruft". Er habe selbst beobachtet, wie geknickt Özil und Gündogan nach der WM-Generalprobe am Freitag in Leverkusen gegen Saudi-Arabien (2:1) gewesen seien.

Bastian Schweinsteiger trifft

Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS einen Sieg verschenkt. Das Team aus Illinois musste sich im Heimspiel gegen die New England Revolution mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es der 33-jährige Schweinsteiger, der mit seinem zweiten Saisontreffer die Gastgeber in der 63. Minute in Führung brachte. Chicago liegt nach dem Punktgewinn mit 18 Zählern auf dem siebten Tabellenplatz in der Eastern Conference.

Messi fliegt im Privatjet der Rolling Stones ein

Einen Tag früher als ursprünglich geplant und mit dem Privatjet der Rolling Stones ist Vizeweltmeister Argentinien in Russland angekommen. Das Team um den fünfmaligen Weltfußballer Lionel Messi landete am Sonnabend in Bronnisy nahe Moskau. Der Verband twitterte ein kurzes Video.

The Argentina team would have felt a lot of Satisfaction as they Got off their Cloud to Start Up their Russia 2018 Campaign.



The superstars arrived on the Rolling Stones' private jet.#OptusSport #WorldCup #ARG pic.twitter.com/vG2qOpsHIt — Optus Sport (@OptusSport) June 9, 2018

Eigentlich hätte die Seleccion ihre Generalprobe in Jerusalem gegen die Auswahl Israels bestreiten sollen. Die Partie wurde allerdings aufgrund heftiger Proteste und Drohungen von palästinensischer Seite abgesagt.

Frankreich blamiert sich bei 1:1 gegen die USA

Mitfavorit Frankreich hat kurz vor WM-Beginn einen einen Dämpfer hinnehmen müssen. Der Vize-Europameister kam in Lyon gegen die nicht für die WM qualifizierten USA nicht über ein glückliches 1:1 (0:1) hinaus. Kylian Mbappé gelang in der 78. Minute der Ausgleich, nachdem die Gäste durch Julia Green vom Zweitligisten Greuther Fürth mit 1:0 in Führung gegangen waren (44.). Titelkandidat Spanien hat nach seiner Ankunft in Russland im letzten Vorbereitungsspiel durch ein spätes Tor ein 1:0 (0:0) gegen Tunesien gefeiert. Iago Aspas von Celta Vigo erzielte acht Minuten nach seiner Einwechslung den einzigen Treffer (84.). Thiago vom deutschen Rekordmeister Bayern München kam in der ersten Halbzeit für die Spanier zum Einsatz, auch Sergio Ramos und Isco von Champions-League-Sieger Real Madrid gehörten zur Startformation.

( HA/sid/dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.