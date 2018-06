Orgie vor der WM? Sexskandal bei Deutschlands Auftaktgegner

Mexikos Spieler feiern mit Escort-Damen

Deutschlands WM-Auftaktgegner Mexiko hat in der Heimat rund eine Woche vor Turnierbeginn für Schlagzeilen abseits des Rasens gesorgt. Wie das Magazin "TV Notas" berichtet, sollen neun Spieler nach dem 1:0-Sieg im Länderspiel gegen Schottland am vergangenen Sonnabend in Mexiko-Stadt eine Orgie mit rund 30 Escort-Damen gefeiert haben. Die Sex-Party habe rund 24 Stunden gedauert, heißt es.

Die Zeitschrift veröffentlichte Fotos, die einige Nationalspieler und Frauen bei der Ankunft zur Feier zeigen sollen. Unter den Teilnehmern sollen sich laut Angaben des Blattes Carlos Salcedo und Marco Fabián von DFB-Pokal-Sieger Eintracht Frankfurt befunden haben. Außerdem wurden Torhüter Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, die Brüder Jonathan und Giovani dos Santos, Héctor Herrera, Jesús Corona und Jesús Gallardo namentlich genannt.

Mittlerweile befindet sich das Team bereits in Europa. In Kopenhagen bereitet sich Mexiko gerade auf sein letztes Testspiel am Sonnabend gegen Dänemark vor. Bei Teilen der Anhänger kommt der Skandal gar nicht gut an. Die Mannschaft wird in sozialen Netzwerken verspottet, nach dem Motto: Die Deutschen trainieren fleißig, und die eigene Mannschaft lässt es kurz vor dem Turnier ordentlich krachen.

Guillermo Cantú, Generalsekretär des mexikanischen Verbandes, bestätigte den Vorfall nicht. Er schloss aber generell eine Bestrafung aus, weil "sie kein Training verpasst haben". Auf die Freizeitgestaltung der Spieler habe der Verband keinen Einfluss. "Ein freier Tag ist ein freier Tag, und das sind die Risiken, die mit solchen Freiheiten einhergehen", sagte Cantú. 2010 und 2011 waren ähnliche Vorfälle bekannt geworden, beteiligte Spieler wurden vorübergehend aus der Nationalmannschaft verbannt.

Özil muss weiter kürzertreten

Mesut Özil muss im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft in Südtirol weiter kürzertreten. Der 29 Jahre alte Spielmacher des FC Arsenal fehlte am Mittwoch bei der geschlossenen Übungseinheit in Eppan nach DFB-Angaben als einziger der 23 WM-Akteure auf dem Platz. Stattdessen absolvierte Özil wie schon am Vortag ein individuelles Programm im Fitnesszelt. Der Weltmeister plagt sich weiterhin mit Rückenproblemen.

Die Nationalmannschaft wird nach einem abschließenden Training am Donnerstag nach Leverkusen fliegen, wo am Freitag (19.30 Uhr/ARD) das letzte Testspiel vor der Weltmeisterschaft in Russland stattfindet. Gegner ist WM-Teilnehmer Saudi-Arabien. Özils Mitwirken ist offen, muss aktuell aber infrage gestellt werden. Für den ins Teamtraining zurückgekehrten Innenverteidiger Jérôme Boateng kommt ein Einsatz nach einer gerade überstandenen Oberschenkelverletzung zu früh.

Die deutsche Mannschaft startet am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko ins WM-Turnier. Weitere Gruppengegner sind Schweden und Südkorea.

Nach Protesten: Argentiniens Spiel in Israel abgesagt

Aufgrund palästinensischer Proteste ist das für Sonnabend vorgesehene Länderspiel der argentinischen Nationalmannschaft in Jerusalem gegen Israel abgesagt worden. Das erklärte die israelische Botschaft in Argentinien am späten Dienstagabend.

"Die Botschaft Israels bedauert, die Aussetzung des Spiels zwischen Israel und Argentinien mitzuteilen", hieß es in einer Erklärung, die sich auf "Drohungen und Provokationen" gegen den fünfmaligen Weltfußballer Lionel Messi und dessen Mitspieler bezog.

Eine Frau protestiert in Barcelona mit einem beschmierten Argentinien-Trikot gegen das Spiel in Israel

Foto: ALBERT GEA / REUTERS

Am Dienstag hatte eine Gruppe mit lautstarken Protesten vor dem Trainingsquartier des Vizeweltmeisters in Barcelona das Antiklima noch einmal verschärft und dabei mit blutroter Farbe verschmierte argentinische Nationaltrikots in die Höhe gehalten. Zuvor hatte der palästinensische Verbandschef Jibril Rajoub Barcelona-Star Messi aufgefordert, nicht in Jerusalem zu spielen. Weiter rief er die Fans auf, Trikots mit Messis Namen zu verbrennen, sollte er dies doch tun.

"Soweit ich weiß, waren die Spieler der Nationalmannschaft nicht bereit, das Spiel zu spielen", hatte der argentinische Außenminister Jorge Faurie bereits vor der offiziellen Absage der Partie gesagt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu versuchte am Dienstagabend mit einem Anruf bei Argentiniens Staatspräsidenten Mauricio Macri vergeblich, die Entscheidung in letzter Sekunde noch zu kippen.

Das ursprünglich in Haifa geplante Testspiel sollte Teil der Feierlichkeiten zum 70. Unabhängigkeitstag Israels sein. Die Verlegung nach Jerusalem, das von Israel und Palästina gleichermaßen als Hauptstadt beansprucht wird, war vom palästinensischen Fußballverband als politischer Akt kritisiert worden. "Am Ende war es die richtige Entscheidung. Die Gesundheit und der gesunde Menschenverstand haben Vorrang", sagte Argentiniens Stürmer Gonzalo Higuaín.

Argentiniens Verband versucht nun, kurzfristig einen Ersatzgegner für ein Testspiel in Barcelona zu organisieren. Ebenfalls am Dienstag war ohne nähere Angaben für die Gründe auch eine für Mittwoch geplante Audienz des Teams bei Papst Franziskus, der Argentinier ist, abgesagt worden.

Israel reagiert empört und erwägt Protest

Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman hat die argentinische Absage des Länderspiels in Jerusalem scharf kritisiert. "Es ist eine Schande, dass die argentinischen Fußballstars dem Druck der Israel-Hasser nachgegeben haben, deren einziges Ziel es ist, Israels Grundrecht zur Selbstverteidigung zu verletzen und seine Vernichtung herbeizuführen", schrieb Lieberman am Mittwoch auf Twitter.

Der israelische Verband sprach von "physischen und brutalen Drohungen" Radschubs, die "jegliche rote Linie überschritten" hätten. Man werde eine Beschwerde beim Weltverband Fifa einreichen. Sportministerin Miri Regev sagte nach einem Bericht der Nachrichtenseite "Ynet": "Seit Argentinien seine Teilnahme in dem Spiel gegen Israel mitgeteilt hat, haben Terrororganisationen angefangen, Botschaften an Spieler und ihre Familien zu schicken, inklusive expliziter Drohungen gegen ihre Leben und die Leben ihrer Familien."

Der Präsident des Palästinensischen Fußballverbandes, Dschibril Radschub, hat die Absage dagegen gelobt. "Der Sport hat heute triumphiert, und Israel wurde durch die Absage des Spiels die Rote Karte vors Gesicht gehalten", sagte Radschub nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa.

Ägypten hofft auf Salah

Ägyptens Nationaltrainer Héctor Cúper hofft auf einen Einsatz seines Stürmerstars Mohamed Salah schon im Auftaktspiel der Nordafrikaner bei der WM in Russland. "Salah erholt sich gut von seiner Verletzung. Wir sind optimistisch und hoffen, dass er für das Spiel gegen Uruguay fit sein wird", sagte Cúper vor dem letzten Härtetest seiner Mannschaft am Mittwochabend in Brüssel gegen Belgien. Die Ägypter bestreiten ihr erstes WM-Spiel nach 28 Jahren am 15. Juni in Jekaterinburg gegen Uruguay.

Salah hatte sich am 26. Mai im Champions-League-Endspiel des FC Liverpool gegen Real Madrid (1:3) infolge eines nicht geahndeten Fouls von Sergio Ramos eine Bänderverletzung in der linken Schulter zugezogen. Verbandschef Hany Abo-Rida hatte nach einem Treffen mit dem behandelnden Arzt verkünden lassen, Salah werde wegen der Blessur maximal drei Wochen pausieren müssen.

Der 25 Jahre alte Stürmer soll am Sonnabend in Kairo zu seiner Mannschaft stoßen. Tags darauf bricht der Tross zur WM auf. Salah wird die Rehabilitation nach seiner Schulterverletzung unter der Aufsicht des ägyptischen medizinischen Stabs fortsetzen. Der siebenmalige Afrika-Pokalsieger trifft bei der Endrunde in Gruppe A noch am 19. Juni in St. Petersburg auf Gastgeber Russland und am 25. Juni in Wolgograd auf Saudi-Arabien.

Poulsen versteht Hasenhüttls Abgang

Leipzigs Stürmer Yussuf Poulsen

Foto: AndreasSandstroem / WITTERS

RB Leipzigs Stürmer Yussuf Poulsen kann nachvollziehen, dass Coach Ralph Hasenhüttl trotz laufenden Vertrags den sächsischen Bundesligisten verlassen hat. "Wenn ich an Stelle des Trainers gewesen wäre und die Zukunft ungewiss, hätte ich auch nicht weitergemacht", sagte der dänische Nationalspieler der "Bild"-Zeitung. Er sei davon ausgegangen, dass der Österreicher weitermache, die Trennung kam für ihn dementsprechend überraschend. Poulsen habe bei der ganzen Aktion aber "für beide Seiten Verständnis."

Hasenhüttl hatte nach Saisonende um die Auflösung seines Vertrags gebeten, nachdem sich die RB-Führung mit Sportdirektor Ralf Rangnick und Vorstandschef Oliver Mintzlaff gegen eine Verlängerung des Kontrakts über 2019 hinaus entschieden hatte.

Als Nachfolger kann sich Poulsen sowohl einen neuen Coach als auch Rangnick vorstellen. Allerdings glaubt der 23-Jährige nicht, dass in der Bundesliga eine Doppelfunktion als Sportdirektor und Trainer machbar sei. "Ich finde beide Lösungen gut. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er das wirklich beides machen will. Gerade in der Bundesliga ist so ein Doppeljob eine Riesenbelastung", sagte Poulsen.

Der Däne konzentriert sich erstmal auf die WM in Russland. Dort trifft er mit seinem Team in der Vorrunde auf Frankreich, Peru und Australien.

Fan-Forscher rechnet mit Abklingen der Euphorie

Public-Viewing-Veranstaltungen werden bei der WM 2018 nach Einschätzung des Fan-Forschers Gunter Pilz auf weniger Resonanz stoßen als bei früheren Turnieren. "Ich gehe davon aus, dass das Interesse deutlich reduziert sein wird", sagte der Wissenschaftler aus Hannover der Deutschen Presse-Agentur.

Im Vergleich zur WM 2006 liege das auch an den technischen Möglichkeiten, die viele private Haushalte mittlerweile haben. "Außerdem gab es 2006 eine Identifikation des ganzen Landes mit dem Turnier. Die Public Viewings waren ein volksverbindendes Element", so Pilz.

Fifa-Sicherheitschef erwartet friedliche WM

Helmut Spahn, Sicherheitschef des Weltverbands Fifa, erwartet bei der Weltmeisterschaft in Russland ein friedliches Fußballfest. In einem Interview der Deutschen Presse-Agentur bezeichnete der 57-Jährige sowohl die Gefahr von Hooligan-Ausschreitungen als auch terroristischer Anschläge bei der Endrunde vom 14. Juni bis 15. Juli als gering. "Ich denke, dass die russischen Behörden sehr gut vorbereitet sind. Wir haben ja alle Sicherheitsmaßnahmen, auch im Rahmen des Confed-Cups, in allen Bereichen getestet. Diese Veranstaltung lief absolut reibungslos ab", sagte Spahn.

Eine Wiederholung von Krawallen russischer Hooligans wie bei der EM 2016 in Frankreich befürchtet Spahn nicht. "Wir führen zusammen mit unseren russischen Kollegen eine tägliche Risikobewertung durch und natürlich haben noch relativ viele Leute die Bilder von Marseille im Kopf. Deswegen war und ist das auch bei uns ein Thema. Ich glaube aber, das ist sehr gut unter Kontrolle. Es gibt sehr gute präventive Konzepte", betonte Spahn.

Dies gelte ebenso für eine mögliche Terrorgefahr. Diese sei nicht höher, sondern vielleicht sogar "etwas geringer als in Frankreich, England oder Deutschland", sagte Spahn. Insgesamt sei er "sehr zufrieden mit den Vorbereitungen, der Zusammenarbeit und mit dem, was die russischen Sicherheitsbehörden und das WM-Organisationskomitee insgesamt auf die Beine gestellt haben." Die deutschen Fans könnten daher beruhigt nach Russland reisen.

